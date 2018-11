Soms kan het praktisch zijn om films te downloaden van YouTube. Bijvoorbeeld omdat je tijdelijk geen internet hebt, of een back-up wil maken van je eigen filmpjes op het internet. Met een YouTube Premium-abonnement heb je die functie al in huis, maar het kan ook anders.

Je moet natuurlijk altijd voorzichtig zijn met het downloaden van YouTube. Je kopieert daarmee namelijk bestanden die wellicht voorzien zijn van copyright, waarmee je bepaalde rechten schendt. Uiteindelijk ligt het er ook aan wat je met de downloads van plan bent. Het kan namelijk wel, zonder problemen. Wil je filmpjes kijken tijdens je reis, maar heb je daar geen wifi? Dan kun je gerust filmpjes downloaden en op je smartdevice plaatsen.

Stap 1) 4K Video Downloader

Er zijn verschillende programma’s beschikbaar waarmee je gratis films kunt downloaden van YouTube. Wij hebben een voorkeur voor 4K Video Downloader, die je via de URL hieronder kunt vinden. Je kunt er hele playlists mee downloaden, zelfs 360-gradenfilms zijn mogelijk. Download het bestand en installeer het programma.

https://www.4kdownload.com/

Stap 2) Link invoegen

De volgende stap is het aangeven welke film je graag wil downloaden. Daarvoor open je YouTube in je browser en kopieer je de link van het betreffende filmpje. Ga daarna terug naar het programma 4K Video Downloader en klik op de knop Plak Link, links boven in het venster. Het programma analyseert vervolgens de film en komt met een heel overzichtelijk lijstje aan opties. Daarbij kun je de film in verschillende kwaliteiten downloaden.

Stap 3) Maak de keuze

Voor je de film gaat downloaden moet je een keuze maken uit de verschillende bestandsformaten en beeldkwaliteiten. Dat hangt een beetje af van het doel. Ga je hem bekijken op een smartphone? Dan hoeft de resolutie niet zo hoog te zijn. Als bestandsformaat heeft onze voorkeur MP4 – dat is op bijna ieder apparaat af te spelen. Linksboven kun je er zelfs voor opteren om enkel het geluid van de film te downloaden. Soms is dat ook al genoeg om mee te nemen. Rechts onder kun je – indien voorhanden – een ondertiteling meenemen in de download.

Stap 4) Slimme modus

Als je regelmatig films download van het internet, kan het vervelend zijn telkens dezelfde instellingen te maken. Kies in zo’n geval voor de Smart Mode: daarin kun je aangeven in welke resolutie en welk bestandsformaat je de film wil downloaden en welke ondertiteling je er bij wilt opnemen. Natuurlijk kun je ook aangeven in welke map je de bestanden wil downloaden. Zo bespaar je net wat meer tijd bij het downloaden.