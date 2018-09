Het gebeurt niet vaak, maar soms heb je technische gegevens nodig van je systeem die verder gaan dan het merk en model van je computer. Welke videokaart je gebruikt, bijvoorbeeld, als je een bepaalde game wil installeren. Of wat voor aansluitingen je ter beschikking hebt als je die videokaart wil upgraden. Welk geheugen er in je systeem verwerkt zit, welke processor je gebruikt… kortom: je moet je computer binnenstebuiten keren. Nu kun je voor een aantal van die zaken grijpen naar de schroevendraaier om je computer open te maken, maar het kan ook softwarematig, met het programma Speccy.

Downloaden en installeren

SPECCY is er in drie smaken: Gratis, Professional en Professional Plus. Voor normaal thuisgebruik zal de gratis versie volstaan. Je moet dan zelf af en toe controleren op een update en je kunt geen gebruik maken van de premium support, maar qua functionaliteit verschilt deze versie niet van de versie Professional. Klik dus op de Free versie en download hem – veiligheidshalve kun je hier kiezen voor de servers van CCleaner zelf.

Nadat je SPECCY hebt gedownload, wordt er direct gevraagd of je de app ook wil installeren. In tegenstelling tot CCleaner is er hier geen standaard vinkje waarbij Avast anti-virus wordt meegeladen. Klik dus op Install en een paar tellen later komt het bevestigingsscherm tevoorschijn, waarmee het programma gestart zal worden en alle informatie uit jouw computer verzameld wordt.

Elk detail

Alle technische informatie is verzameld in tabbladen, die je aan de linkerkant van het programma ziet. Het openingsscherm toont de basisinformatie: het besturingssysteem, je processor, de hoeveelheid geheugen dat je computer gebruikt. Let ook op de temperatuurmeters naast de belangrijke elementen, zoals de processor en het geheugen. Als deze te hoog worden, duidt dat op een te intensief gebruik van je computer of op problemen!

Hoewel het openingsscherm een beeld geeft van je computer en diens componenten, kom je er niet direct veel verder mee. Aan de linkerkant zie je echter een aantal segmenten die je kunt aanklikken om meer informatie te vergaren. Zo zie je bij CPU direct hoeveel processoren en threads deze aankan – een heikel punt als het gaat om de snelheid van je computer. Let wel: de detailschermen bevatten vaak erg technische informatie: daar moet je wel in onderlegd zijn.