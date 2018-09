Door de opkomst van mobiele toestellen zijn we niet meer genoodzaakt om een stopcontact in de buurt te zoeken om even op internet te surfen of een e-mail te versturen. Toch betekent dat niet dat batterijcellen geen frustraties opwekken bij het alledaags gebruik. De batterijen in je smartphone zijn onderhevig aan slijtage bij dagelijks gebruik en bijgevolg moet je deze ook zo goed mogelijk behandelen om de batterijcapaciteit zo hoog mogelijk te houden. Hoe je deze het best behandelt, hangt af van het type batterij in je toestel. De twee meest voorkomende batterijtypes zijn Lithium-ion (Li-ion) en Lithium-polymeer batterijen.

Batterijen

De batterijen die vroeger in mobiele telefoon gebruikt werden, waren nikkel-metaal (NiMH) batterijen, maar die komen vandaag nog nauwelijks voor in consumentenelektronica. Deze batterijen vereisen een heel andere oplaadwijze dan de hedendaagse Lithium-ion (Li-ion) en Lithium-polymeer batterijen. Toch denken veel mensen nog steeds zoals destijds in het NiMH-tijdperk. Dat zorgt voor een hoop onderhoudsmythes die niet meer up-to-date zijn.

Als je online informatie zoekt over hoe je best je batterij oplaadt, dan lees je maar al te vaak dat je best je batterij geregeld leeg doet lopen. Dat is in tegenstelling tot de oude nikkel-metaalbatterijen helemaal niet meer nodig bij Lithium-ion (Li-ion) en Lithium-polymeer batterijen. In tegendeel zelfs: Lithium-batterijen raken sneller uitgeput wanneer je deze volledig op- of ontlaadt. In ideale omstandigheden laad je deze batterijen best op wanneer de beschikbare capaciteit ergens tussen de 30 en 70 procent ligt.

Regelmatig laten

Het is dus niet geheel onwaar dat je best je smartphone regelmatig uit de lader haalt. In ideale omstandigheden hoor je hem aan het stopcontact te hangen als zijn batterijcapaciteit rond de 30 procent zweeft. Ook moet je nieuwe toestellen die je koopt niet meer langdurig opladen om de batterijcapaciteit te verhogen, want het opladen stop nu eens de batterij helemaal vol is. Bij NiMH-batterijen moest je deze de eerste keer trainen en telkens helemaal leeg doen lopen vooraleer je deze opnieuw oplaadde. Dat is omwille van het geheugeneffect dat ervoor zorgt dat je batterij onthoudt dat ze niet helemaal ontladen werd. Vervelend, want dat betekent dat deze batterijen voortaan opladen tot dat niveau bereikt is en een deel oplaadcapaciteit verloren gaat. Nikkel-metaalbatterijen worden daarom ook in de volksmond ‘luie batterijen’ genoemd.

Te lang opladen

Toch is het langdurig opladen van batterijen in veel gevallen ook niet gezond voor cellen en komt het de batterijcapaciteit op lange termijn niet ten goede. Eens je accu een oplaadcapaciteit van 100 procent bereikt, stopt de oplader automatisch met laden en zal je mobiel toestel rechtstreeks stroom uit het stopcontact halen. Vanaf dan worden de oplaadcycli van de batterij niet meer uitgeput. Dat batterijen zouden ‘overladen’, is een fabeltje uit het NiMH-tijdperk. Het risico om de batterijen van je smartphone of laptop te beschadigen door deze in de oplader te laten zitten indien deze volledig is opgeladen, is dus zo goed als onbestaand. Je adapter voorziet je batterij van een constante stroom tot een bepaalde maximumspanning. Een te hoge spanning wordt tegengehouden door het laadcircuit in je telefoon zelf.

Bovendien kan het ook verstandig zijn om je laptop af en toe eens helemaal op te laden om de schattingsmeter van de batterij te kalibreren. Als je je toestel regelmatig laadt en ontlaadt, dan is de batterij het noorden zoek en weet hij niet meer hoe lang zijn batterij het nog volhoudt. Daarom raden laptopfabrikanten aan om je laptop minstens één keer per maand helemaal op te laden om deze schattingsmeter opnieuw correct te kalibreren.

Warme batterij

Het kan echter ook een goed idee zijn om je batterij in meerdere keren op te laden. Tijdens het opladen van je smartphone kan de temperatuur van het toestel toenemen en ook die warmte heeft een invloed op de levensduur van je batterij. Het klimaat speelt ook een rol. In de zomer wordt zijn accu meer op de proef gesteld. Best hou je elektrische apparaten in een koele ruimte. Laat je laptop dus niet in een snikhete auto achter. Extreme koude temperaturen creëren een soortgelijk effect. Stop hem dus ook niet in de koelkast of laat hem in de winter niet buiten liggen.

Voorzorgsmaatregelen

Bij het opladen van je mobiele toestellen maak je best gebruik van de originele oplader die bij het product werd meegeleverd. Het wordt pas gevaarlijk als een telefoon denkt dat hij aan een geschikte lader hangt, maar eigenlijk de adapter overbelast. In dat geval kan er oververhitting optreden, en in het ergste geval kan dat voor brandgevaar zorgen. Bovendien merk je ook een duidelijk verschil op tussen de kwaliteit van de originele en namaakopladers. Deze namaakopladers zijn vaak goedkoper dan de originele laders, maar bevatten brandgevaarlijke en minder kwalitatieve componenten die in uitzonderlijke gevallen een netspanning op je smartphone zetten. Dat leidt tot brand of beschadigde toestellen.

Leg je smartphone ook nooit onder je kussen, laken of op bed. Je snijdt de luchttoevoer af die de temperatuur op peil houdt. Deze bijkomende warmteontwikkeling zorgt voor beschadigingen aan de batterijcellen en een vermindering in batterijcapaciteit. Leg je smartphone bij voorkeur op je nachtkastje en liefst onder een rookmelder. Verwijder het hoesje van je gsm zodat deze meer koude luchttoevoer krijgt en beter kan afkoelen.

Haal ook je oplader overdag uit het stopcontact. Als er een defect is, loop je het risico dat deze warmte blijft opwekken of een kortsluiting veroorzaakt. Ook controleer je best je oplaadkabel op defecten. Indien je een scheur in de kabel aantreft, vervang deze dan en laadt je toestel niet meer op met deze kabel.

Batterijen verslijten

Helaas is er dus geen eenduidig antwoord. In theorie hou je zijn batterij best tussen de 30 en 70 procent, maar meer oplaadcycli tasten ook zijn levensduur aan. Wat je ook doet, je batterij zal verslijten en inboeten aan oplaadcapaciteit. Dat is nu eenmaal hoe batterijen werken.