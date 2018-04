Als je een iPhone vaak ’s avonds of in donkere omgevingen gebruikt, dan merk je al snel dat de minimale helderheid van het scherm van je telefoon nog steeds te helder is en je ogen na enkele minuten een branderig gevoel ervaren. Voor iPhone-gebruikers is het mogelijk om de helderheid nog verder te verminderen tot onder de minimale schermhelderheid. Dat kan met enkele interessante toegankelijkheidsfuncties die Apple diep in de iPhone-instellingen verbergt.

Helderheid aanpassen

Om de helderheid van je scherm aan te passen, open je de Instellingen-app op je iPhone. Onder de optie ‘Beeldscherm en helderheid’ vind je een schuifknop die je schermhelderheid verhoogt of verlaagt. Sleep de slider naar links om de schermintensiteit te verlagen of naar rechts om deze te verhogen. Je sleept de schuifknop volledig naar links om de helderheid zo laag mogelijk te zetten. Sommige gebruikers vinden deze minimum schermhelderheid nog niet laag genoeg.

Nog niet genoeg?

Om de schermhelderheid verder te verminderen in intensiteit moet je de toegankelijkheidsvoorzieningen van je iPhone gebruiken om verdere aanpassingen uit te voeren. Deze toegankelijkheidsinstellingen zijn voorzien voor mensen met een beperking, maar bieden uitgebreide mogelijkheden. Om die instellingen te bereiken, open je de Instellingen-app en klik je op ‘Algemeen’. In dit menu selecteer je de optie ‘Toegankelijkheid’. Met ‘Aangepaste weergave’ kan je de scherminstellingen verder aanpassen voor mensen met een visuele beperking.

Op het scherm onder de optie ‘Aangepaste weergave’ tref je ‘Verminder witpunt’ aan. Verminder witpunt maakt de kleuren minder fel door het wit aan te passen totdat deze kleur meer als licht grijs wordt weergegeven. Door de slider naar links of rechts te verschuiven, maak je het scherm van je toestel nog donkerder of lichter. Staat de instelling op 50 procent of lager ingesteld, dan lijkt het scherm donkerder. De keuze van deze instelling hangt af van je persoonlijke voorkeur en dus zal je een aantal instellingen moeten uittesten tot je tevreden bent met de intensiteit van je telefoonscherm.

Door het contrast van het scherm aan te passen, verhoogt of verlaagt de intensiteit van de kleuren. De instellingen voor het contrast aan te passen vind je terug in de Instellingen-app onder ‘Algemeen’. In de categorie ‘Toegankelijkheid’ zie je ‘Verhoog contras’t staan en als je daarop klikt, dan krijg je de optie ‘Maak kleuren donkerder’. Door die optie in te schakelen, zorgt je ervoor dat de kleuren iets minder fel en vooral rustiger overkomen. Voor het gebruik van je iPhone in donkere ruimtes, kan dit een handige scherminstelling zijn die er bovendien voor zorgt dat je ogen minder snel vermoeid raken.