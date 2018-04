Alfred

Even een bestand of programma zoeken in macOS? Dan verwijzen we je door naar het vergrootglas rechtsbovenaan: de ‘Spotlight’. Volstaat dit niet voor je? Dan kan je Alfred proberen. Alfred tilt de interne zoekmachine naar een hoger niveau. Met een sneltoets start je hem op, waarna je op zoek kan naar een bestand. Deze tool is bovendien een pak slimmer dan Spotlight en herkent ook afkortingen. Alfred is één van die applicaties die niet per se essentieel is, maar wel verdomd gemakkelijk is.Prijs: gratis