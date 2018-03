Windows-herstelpunten kunnen een cruciale rol spelen bij het herstellen van bestanden nadat je computer is gecrasht. Zo’n herstelpunt geeft je immers de kans om terug te gaan naar een oudere status van je computer voordat er zich problemen voordeden. In Windows 10 zijn de herstelpunten van Windows standaard uitgeschakeld. Wie graag sleutelt aan zijn computers of nieuwe applicaties uitprobeert, schakelt de functie best in.

Inschakelen

Open het startmenu en zoek naar ‘Een herstelpunt maken’. Selecteer je systeemdrive in het venster dat zich opent – doorgaans is dat schijf C – en klik vervolgens op ‘Configureren’. Vink ‘Systeembeveiliging inschakelen’ aan en verander eventueel de hoeveelheid schijfruimte die systeembeveiliging gebruikt. Standaard staat deze instelling op 1 procent. Klik tenslotte op ‘Toepassen’ en op ‘OK’ om het instellingenmenu te verlaten. Windows maakt nu automatisch een herstelpunt aan wanneer belangrijke systeemveranderingen zich voordoen, zoals net voor de installatie van een grote Windows-update.

Manueel herstelpunt

Nu systeembeveiliging is ingeschakeld, creëert Windows een herstelpunt telkens je grote veranderingen aanbrengt aan het systeem. Je kan echter tussendoor manueel herstelpunten aanmaken, indien je dat wenst. Open hiervoor wederom het ‘Een herstelpunt maken’-venster en ga naar ‘Systeembeveiliging’. Selecteer de systeemdrive en klik vervolgens op ‘Maken’. Alvorens je het proces kan starten, moet je een beschrijving voor het herstelpunt opgeven. Stel dat je op het punt staat om een nieuwe applicatie te installeren dat mogelijk een negatieve invloed heeft op je systeem, dan kan je hier de naam van die applicatie invullen. Op deze manier vind je eenvoudig het juiste herstelpunt terug, moest er iets misgaan. Klik tenslotte op ‘Maken’ om het herstelpunt te creëren.

Systeem herstellen

Als je systeembeveiliging hebt ingeschakeld en er gaat iets mis, dan kan je je systeem herstellen vanaf een herstelpunt. Open hiervoor wederom het herstelpuntvenster en klik op ‘Systeemherstel’. Klik vervolgens op ‘Volgende’ en selecteer in de lijst die verschijnt het juiste herstelpunt. Je kan op de knop ‘Zoeken naar programma’s die worden beïnvloed’ klikken om na te gaan welke applicaties je na het herstelpunt hebt geïnstalleerd of geüpdatet. Klik nogmaals op ‘Volgende’ en tenslotte op ‘Voltooien’ om je computer te herstellen. Je toestel zal nu terugkeren naar een vorige status.

Automatisch herstel

In sommige gevallen wil je computer simpelweg niet meer opstarten omwille van een probleem. In dat geval werkt de voorgaande stap uiteraard niet. Wanneer je je pc driemaal achter elkaar onsuccesvol hebt proberen op te starten, opent Windows 10 automatisch het herstelvenster. Klik op ‘Problemen oplossen’ en ga vervolgens naar ‘Geavanceerde opties’. Klik op ‘Systeemherstel’, kies het juiste herstelpunt en klik tenslotte op ‘Voltooien’. Windows zet een vroegere versie van je systeem terug. Indien deze versie wel stabiel is, kan je je computer weer zonder problemen gebruiken.