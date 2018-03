Indien je je laptop vaak onderweg gebruikt, weet je waarschijnlijk al dat je het toestel via het touchpad met verschillende gestures kan aansturen. Wie dat wil, kan deze gestures zelfs personaliseren. Microsoft biedt in Windows 10 de optie aan om het effect van een gesture te wijzigen. Hiervoor heb je wel hardware nodig die deze functionaliteit ondersteunt.

Precisie-touchpad

Om de gestures van je touchpad te personaliseren, heb je een precisie-touchpad nodig. Je kan via de instellingen erg eenvoudig achterhalen of dat het geval is. Open de instellingen via het tandwielicoon in het startmenu en ga naar ‘Apparaten’. Kies vervolgens in de linkerkolom voor ‘Touchpad’. Indien je laptop een precisie-touchpad bezit, zie je onder de titel van het menu ‘Uw pc beschikt over een precisie-touchpad’ staan. Zie je deze boodschap niet, dan kan je deze workshop jammer genoeg niet uitvoeren. De hardware van je toestel ondersteunt dan simpelweg geavanceerde gestures niet.

Tikken en bewegingen

Beschik je over een precisie-touchpad, dan kan je de werking ervan personaliseren. In de eerste plaats kan je aanpassen hoe je computer reageert wanneer je op het touchpad tikt. Standaard komt een tik met één vinger overeen met eenmaal tikken, terwijl een tik met twee vingers voor een rechterklik zorgt. Tik je twee keer en sleep je daarna met je vinger, dan selecteer je meerdere items. Ten slotte kan je eveneens rechtsklikken door rechtsonder op het touchpad te drukken. Je kan er niet voor kiezen om deze handelingen te personaliseren zodat bijvoorbeeld een tik linksboven op je touchpad overeenkomt met een rechtermuisklik. Wel kan je de functies afzonderlijk uitschakelen. Desgewenst kan je eveneens de gevoeligheid van je touchpad aanpassen.

Door je vingers op een bepaalde manier over het touchpad te bewegen, roep je eveneens acties op. Sleep met twee vingers om te scrollen en beweeg deze vingers naar elkaar toe om in te zoomen. Desgewenst kan je deze opties uitschakelen. Verder kan je kiezen wat er gebeurt wanneer je drie vingers over het touchpad beweegt. Standaard schakel je tussen apps en het bureaublad, maar je kan ervoor kiezen deze gesture te gebruiken om tussen bureaubladen te wisselen, of het volume aan te passen. Je kan een afzonderlijke actie oproepen door met vier vingers over het touchpad te bewegen. Voor deze gesture kan je dezelfde opties uit een keuzemenu kiezen.

Geavanceerde instellingen

Heb je niet genoeg aan de mogelijkheden in de basisinstellingen, dan kan je de geavanceerde opties bekijken. Klik hiervoor aan de rechterzijde van het instellingenscherm op ‘Geavanceerde configuratie van bewegingen’. De eerste functie is meteen al eentje waarmee we in België weinig zijn: het oproepen van Cortana. Via het dropdown-menu maak je de gesture een stuk interessanter. In totaal kan je vijf acties kiezen voor gestures met drie vingers en vijf acties voor gestures met vier vingers.