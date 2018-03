USB-C mag – dankzij zijn omkeerbare stekker – wel veel kopzorgen weggewerkt hebben, nog steeds is het hinderlijk om elke dag dat kabeltje in je smartphone te futselen. Allerlei fabrikanten omarmden het probleem en ontwikkelden hun eigen draadloze oplossing. Het enige wat je voortaan hoeft te doen, is je toestel op een speciale plaat leggen die hem van stroom voorziet. Het heeft iets wonderlijks, maar tegelijkertijd ook iets afschrikwekkend: wordt er stroom in de lucht rondom je heen geïnjecteerd? Geen zorgen, je hoeft geen schrik te hebben van een eventuele elektrische schok. De inductieve techniek die gebruikt wordt voor het overbrengen van energie maakt gebruik van een onschadelijk elektromagnetisch veld dat helemaal niet krachtig genoeg is om je pijn te doen. Bovendien is de oplaadcomponent ingekapseld in een plastic omhulsel. Als keerzijde van het medaillon reiken de signalen wel niet ver: als je denkt dat je je draadloze oplader kan deponeren aan de andere kant van de kamer, heb je het mis.

Evolutie, geen revolutie

Draadloos laden is niets nieuw: het bestaat al tientallen jaar, met de elektrische tandenborstel als bekendste voorbeeld. In de laatste jaren heeft de draadloze laadtechnologie ook bij smartphones aan populariteit gewonnen. Vooral in het premiumsegment ondersteunen steeds meer smartphones de functie, al blijft het aantal compatibele toestellen schaarser dan gehoopt. Fabrikanten van toptelefoons zoals Huawei en OnePlus springen voorlopig nog niet op de kar, bijvoorbeeld. Gelukkig zijn er hulpstukken die deze hindernis overbruggen. Speciale hoesjes (of zelfs stickers) kunnen je smartphone verrijken met de draadloze laadtechnologie.

Momenteel zijn er twee grote concurrerende standaarden voor draadloos opladen: Qi en AirFuel. In de praktijk berusten haast alle compatibele smartphones zich op de Qi-technologie, maar het is altijd verstandig om voor de aanschaf van zo’n laadstation het specificatie-etiket van je toestel te controleren.

Waarom zou je draadloos opladen? Zo’n laadstation biedt een extra stukje comfort in je dagelijkse leven. Je komt thuis, legt je smartphone op het plaatje en ploft in de zetel. Geen gefrunnik meer met die dekselse kabels. Wil je zo snel mogelijk leven blazen in je accudode smartphone en stroom pompen in zijn accu, dan is een draadloze lader wel niet altijd de beste oplossing. Snelladen gaat immers nog niet zo snel dan met een traditionele kabel. Is het financiële plaatje je grootste zorg, dan heb ik goed nieuws: een draadloze lader hoeft helemaal zo veel niet te kosten.

Maak je smartphone compatibel

Het aantal recente smartphones dat uit de doos draadloos laden aanbiedt, is niet zo uitgebreid. Hoort je smartphone daar niet bij, dan betekent dat niet dat je draadloos opladen meteen als onmogelijk moet beschouwen. Er zijn hoesjes op de markt die de functionaliteit toevoegen. De cases variëren van relatief goedkoop tot vrij duur. Voor 25 euro heb je bijvoorbeeld een Nillkin Magic Case, bij Mophie ben je 70 euro kwijt aan een Juice Pack. Smartphone-eigenaars met zin voor avontuur kunnen de producten van Energysquare overwegen. Dit crowdfundingproject belooft draadloos laden mogelijk te maken met speciale stickers die je op je telefoon aanbrengt. Wel zijn ze momenteel nog niet op de markt. Ben je geïnteresseerd, dan moet je je aanmelden op een wachtlijst.

Previous | Next Image 1 of 8 Samsung Prijs Samsung Draadloze Oplader: 69 euro (bij CoolBlue) Prijs Samsung Draadloze Oplader Pad: 43,99 euro (bij Coolblue)Een hele tijd terug kondigde Samsung met toeters en bellen aan dat zijn Samsung Galaxy S4 geen bedrade oplader meer nodig had. In de plaats voorzag de Zuid-Koreaanse fabrikant een laadstation om zijn toestel draadloos van stroom te voorzien. Toch was Samsung niet de eerste grote fabrikant die de Qi-standaard naar smartphones bracht, die eer gaat naar Nokia met de Lumia 920 en 820. Het nieuwste laadstation van het concern kost een flinke duit, maar laadt je toestel dubbel zo snel op als zijn vroegere pads. Is snelheid niet je grootste zorg, dan kan je nog steeds een oplaadpad bestellen voor de helft van de prijs. De draadloze laders zijn in principe ontwikkeld voor smartphones van eigen merk, maar laat dat je niet van de wijs brengen. De draadloze laders kunnen overweg met elke smartphone die Qi ondersteunt.

Belkin Prijs Belkin Boost-up Wireless Charger Qi: 34,99 euro (bij Coolblue) Prijs Belkin Boost-up Wireless Charger iPhone 8 (Plus)/X: 67,99 euro (bij Coolblue)Een universele lader die niet gebonden is aan een smartphonemerk vind je bij Belkin. Op het vlak van specificaties is deze niet te onderscheiden van het oudere oplaadpad van Samsung, met een lader die een stroomsterkte van 1 Ampère levert aan een vermogen van 5 Watt. De oplader bevat een MicroUSB-poort waarmee je hem kan koppelen met een ander usb-toestel of middels een adapter aan netstroom kan hangen. Belkin stopt wel een kabel in de doos van het draadloos Qi-laadstation. Binnenkort brengt de fabrikant ook een laadstation uit die geoptimaliseerd zal zijn voor de iPhone 8 (Plus) en iPhone X. Die belooft een hoger vermogen van 7,5 Watt, maar je moet wel nog even wachten vooraleer hij op de markt verschijnt.

IKEA Prijs Nordmärke (driedubbele plaat) : 64,90 euro Prijs Riggad: 59,90 euro Prijs Hektar: 59,90 euro Prijs Jyssen: 29,99 euro Prijs Rällen: 19,99 euroIKEA is waarschijnlijk niet het eerste bedrijf dat je voor de geest staat als je denkt aan een fabrikant van draadloze oplossingen. De meubelgigant heeft sinds twee jaar geleden een collectie lampen, kastjes en laders in de aanbieding om de energiehonger van je smartphone te stillen zonder kabel. Ze luisteren naar namen als “Riggad”, “Hektar”, “Varv” en “Nordmärke”. Ben je op zoek naar een lader die je naadloos in je interieur kan integreren, dan zijn deze meubels de aangewezen oplossing. De Nordmärke-lader kan tot drie smartphones tegelijk opladen, de Riggad- en Hektar-lampen voorzien je tevens van licht en de Rällen-adapter is ontworpen voor handige harry’s die graag zelf aan de slag gaan om een laadplaat te verwerken in hun huisgerief.

Zens Prijs Zens Wireless Car Charger: 69,99 euroZens legt zich exclusief toe op het produceren van mobiele accessoires, en in het bijzonder op draadloze oplossingen. Het hebbedingetje dat ons vooral in het oog springt, is zijn Wireless Car Charger. Dit is, zoals de naam het al doet vermoeden, een Qi-lader die te gebruiken is in de auto. Comfort is immers niet alleen thuis gewenst, maar ook op andere locaties. Zo spendeer je ongetwijfeld ook talloze uren in een vierwieler. Met dit docking station hoef je wederom niet telkens dat kabeltje in je smartphone te futselen: je plugt hem in de aansteker in je voertuig, stopt hem in de bekerhouder en geniet verder van het gebruiksgemak die de Qi-standaard met zich meebrengt. De draadloze autolader is wel niet geschikt voor smartphones die groter zijn dan 5 inch, wat de bruikbaarheid spijtig genoeg gevoelig beperkt.

Xtorm Prijs Xtorm XB103: 79 euro Prijs Xtorm XPD17: 79 euro Prijs Xtorm XW201: 29 euroXtorm is geen grote naam in technologieland, maar bieden niettemin een heleboel speeltjes om je Qi-honger te stillen. Naast een klassiek laadpad hebben ze drie accessoires waarmee ze zich onderscheiden van de concurrentie. Met de XPD17 hebben ze een erg compact laadstation in huis om een Apple Watch op te laden. Dankzij zijn interne batterij van 4.000 mAh hoef je hem bovendien niet altijd aan de kabel te houden en kan je hem onderweg meenemen. Zoek je een powerbank met nog iets meer buskruit die ook geschikt is voor smartphones, dan is de XB103 iets voor jou. Die heeft een accu van 8.000 mAh onder zijn omhulsel. De XW201 is ten slotte een erg budgetvriendelijk laadstation die je ook aan een USB-poort kan koppelen als er geen stopcontact voorhanden is.

Xclusivewood Prijs Xclusivewood houten wekker met Qi-charger: 49 euroWil je een gezellige en warme toets toevoegen aan je interieur, dan zal je ongetwijfeld enkele houten meubelstukken in je huis willen plaatsen. Xclusivewood is een Nederlandse webshop die zich toespitst op houten accessoires en gadgets, zoals toetsenborden, telefoonhoesjes en wekkers. Voor deze koopgids gaat onze aandacht naar één van zijn wekkers, namelijk eentje die een ingebouwde Qi-lader bevat. Dat is best slim gevonden, want de meeste mensen leggen hun smartphone op hun nachtkastje vooraleer ze onder zeil gaan. Op de wekker kan je daarnaast de tijd, temperatuur en de datum projecteren. Je kan er ook 3 AAA-batterijen aan stoppen en hem loskoppelen van het stopcontact, maar dan kan je de Qi-lader niet meer gebruiken.

Nokia Prijs Nokia Fatboy Wireless (Qi) Oplaadkussen: 60,93 euroNokia was de allereerste technologiereus die de draadloze laadtechnologie naar smartphones bracht, met de Lumia 820 en 920. Ondertussen zijn beide telefoons al lang uit de schappen verdwenen, maar als je op het internet rondsnuffelt, dan kan je nog steeds enkele leuk accessoires bemachtigen die de fabrikant met deze telefoons introduceerde. De Nokia Fatboy Wireless, bijvoorbeeld, was een oplaadkussen waarop je je smartphone kon leggen. Ruimte om je hoofd ernaast te leggen is er niet, maar dat zou ook niet echt brandveilig zijn. Wel zag zo’n kussentje er veel stoerder uit dan een klassiek saai oplaadpad. Het is niet eenvoudig om er nog eentje in huis te halen, maar verscheidene webwinkels zoals Bol en Fnac hebben er nog in voorraad.

Lionheart Travel Gear Prijs Lionheart Stage Wireless Charger: 34,99 euroDe meeste draadloze opladers zijn qua vormgeving niet zo verschillend. Strak en sober is zowat de algemene leidraad, zwart en wit de belangrijkste kleuren. Liefst hebben we immers dat onze technologische snufjes niet te veel aandacht opeisen. Zoek je naar iets wat toch wat meer uit de band springt, dan kan je bij Lionheart Travel Gear terecht. De Stage Wireless Charger bedient zich eveneens van de hoofdkleur wit, maar heeft vrolijke rode accenten. Het merk doet zijn naam alle eer aan en printte in het midden een in het oog springend gestileerd leeuwenlogo. Intern zijn er geen verschillen met andere klassieke Qi-laders in dezelfde prijscategorie, zoals de Belkin Boost-up Wireless charger Qi.













Samsung Prijs Samsung Draadloze Oplader: 69 euro (bij CoolBlue)Prijs Samsung Draadloze Oplader Pad: 43,99 euro (bij Coolblue)Een hele tijd terug kondigde Samsung met toeters en bellen aan dat zijn Samsung Galaxy S4 geen bedrade oplader meer nodig had. In de plaats voorzag de Zuid-Koreaanse fabrikant een laadstation om zijn toestel draadloos van stroom te voorzien. Toch was Samsung niet de eerste grote fabrikant die de Qi-standaard naar smartphones bracht, die eer gaat naar Nokia met de Lumia 920 en 820. Het nieuwste laadstation van het concern kost een flinke duit, maar laadt je toestel dubbel zo snel op als zijn vroegere pads. Is snelheid niet je grootste zorg, dan kan je nog steeds een oplaadpad bestellen voor de helft van de prijs. De draadloze laders zijn in principe ontwikkeld voor smartphones van eigen merk, maar laat dat je niet van de wijs brengen. De draadloze laders kunnen overweg met elke smartphone die Qi ondersteunt.