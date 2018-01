Wie gewoon enkele simpele aanpassingen aan een video wil uitvoeren, is er niet bij gebaat om een zwaar bewerkingsprogramma in huis te halen. Speciaal voor die gebruikers is VidCutter ontwikkelt: dit programma legt zich toe op één taak: het bijsnijden van je video. Je kan de app zowel op Windows als macOS en Linux gebruiken.

Je kan VidCutter hier downloaden. Onderaan vind je de installatiebestanden voor Mac en PC, samen met instructies voor Linux-gebruikers. Download je versie en open het set-upbestand op je computer. Het kan zijn dat Windows de opening van het programma tegenhoudt omdat het de software niet herkent. In dat geval klik je op ‘Meer informatie’ om het bestand toch uit te voeren. Doorloop de eenvoudige installatiewizard en je bent klaar om het programma te gebruiken.

Knip- en plakwerk

VidCutter ondersteunt verschillende bestandsformaten, waaronder 3gp, avi, divx, flash, mkv, mpeg, webm, vob, en wmv. Om een video op te laden klik je rechts in de interface op ‘Open Media’ en ga je in Windows Verkenner op zoek naar het juiste bestand. Eens ingeladen zal je op de tijdlijn de diverse frames zien verschijnen. Met de knop ‘Play Media’ speel je de video nog eens af. Wil je beginnen met snijden, dan schuif je met de balk op de tijdlijn naar het fragment dat je wil behouden en klik je op ‘Start clip’. Schuif met de balk tot het einde van het shot en klik op ‘End Clip’ om het bijsnijden te bevestigen. Op die manier kan je diverse scènes eruit knippen. Door met het scrollwieltje van je muis te werken kan je bovendien heel precies het start- en eindpunt van een clip bepalen.

Je bijgesneden scènes verschijnen rechts bovenaan in de interface. De volgorde hiervan aanpassen doe je door de clips eenvoudig te slepen. Wil je materiaal van een andere video toevoegen, dan gebruik je de knop ‘Add’. Let wel op dat je gebruikte bestand dezelfde resolutie heeft als de video die je aan het bewerken bent. De knop ‘Remove’ laat je een clip verwijderen uit de lijst. Onderaan vind je ook een volumeschuiver waarmee je het geluid kan aanpassen.

Exporteren

Om je bewerkte video op te slaan klik je op ‘Save Media’. Er is maar één formaat waarin je de film kan opslaan: mp4. Dat is dan wel een van de meest gebruikte videobestandstypes, maar het blijft een beetje teleurstellend dat je keuze maar beperkt is. Eens het bestand geëxporteerd heb je alle vrijheid om het te delen met de rest van de wereld.