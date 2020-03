Je kan Skype ook gebruiken zonder account of inloggegevens. Zo voeg je iemand toe aan een gesprek of vergadering.

Skype is een uitstekend programma om met vrienden en kennissen te communiceren. Normaal heb je daar een Microsoft-account en inloggegevens voor nodig, maar er bestaat ook een manier om snel deel te nemen aan een gesprek zonder in te loggen. Zo kan je snel een telefoontje plegen zonder veel gedoe.

Vroeger kon dit via de Skype website, maar die functionaliteit bestaat ondertussen niet meer. Het kan echter nog wel steeds via de Skype app, maar dan beperkter. Je kan immers enkel nog als gast deelnemen aan een vergadering via Skype. Dat doe je zo.

Hoe bellen in Skype zonder account?

Open de Skype app en klik op aan de linkerkant op Vergadering of klik op de pijl en kies voor Nieuw Groeps-chat.

Koos je voor vergadering, dan opent er een nieuw venster met vergaderinstellingen. Klik op de Skype link om hem te kopiƫren en stuur hem naar de persoon die zonder account wil inloggen.

Koos je voor een groeps-chat, dan moet je eerst de groep een naam geven, waarna je bestaande contacten kan toevoegen. Doe dit of negeer de vraag door op Gereed te drukken. Je kan nu een link genereren naar de chat door op Meer mensen uitnodigen te klikken en Koppeling delen om deel te nemen aan groep te kiezen. Zet delen aan en kopieer de link.

De andere persoon volgt de link, klikt op Deelnemen als gast en geeft dan een willekeurige naam in, die seconden later zal verschijnen in het gesprek. Je merkt het: je hebt nog steeds een andere communicatie-app nodig als je Skype wilt gebruiken zonder eigen account en het is dus praktischer om gewoon even snel een Microsoft account aan te maken.