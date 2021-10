Op de hoogte blijven van onze nieuwste artikelen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang elke week onze beste artikelen in je mailbox. Schrijf mij in

Of je nu hele dagen van thuis werkt of ‘s avonds enkele uren wil ontspannen met je favoriete game, een goede zithouding is belangrijk. Deze is natuurlijk afhankelijk van je stoel en hoewel jouw exemplaar van IKEA ongetwijfeld ‘goed genoeg’ lijkt te zitten, is het comfort ongetwijfeld ver verwijderd van de MSI MAG CH130.

Laten we om te beginnen even een misconceptie de wereld uit helpen: gaming chairs zijn ondanks hun naam immers niet alleen geschikt voor gamers. Ze zijn oorspronkelijk wel ontwikkeld met die doelgroep in het achterhoofd, maar iedereen kan zijn voordeel halen uit de unieke zitvorm, de hoogwaardige materialen en de grote mate van aanpasbaarheid.

Ontwerp

Zo is het ontwerp van de MSI MAG CH130 gebaseerd op de kuipstoelen die ook in racewagens gebruikt worden. Dat klinkt misschien heel ongemakkelijk, maar dat is het in dit geval zeker niet. Waar sommige goedkope gaming chairs maar beperkte beweging toelaten, is de basis van dit model voldoende breed. In de praktijk wil dat zeggen dat ik met mijn 1,89 meter en 95 kilogram voldoende plek heb om te zitten en dat met een rechte rug. De stoel wordt aangeraden voor personen van 165-185 centimeter, maar er is duidelijk marge. Het maximum gewicht is 150 kilogram.

Je kleeft met de MSI MAG CH130 ook niet vast in je stoel. Dit was al eens vaak het geval bij de eerste gaming stoel die ik ooit kocht en best wel vervelend tijdens warme zomers. Om dat te voorkomen gebruikt MSI eerst en vooral geen goedkoop leder voor de bekleding, maar Repeltek stof. Dit materiaal is van eigen makelij en legt de focus op duurzaamheid en comfort. De stof is dan ook enorm zacht in de aanraking. Ze is ook waterafstotend en krasvast, waardoor huisdieren (of kinderen) minder makkelijk schade kunnen toebrengen. De stof ademt ook goed, waardoor we tijdens een werkdag van ‘s ochtends tot ‘s avonds comfortabel konden werken.

Verder bestaat de MAG CH130 uit een metalen constructie. De voet heeft een matte finish en voelt stevig aan, net zoals de wieltjes. Een heel verschil in vergelijking met een budget bureaustoel. Wij rolden bovendien vlotjes over tapijt.

Extra zitruimte

Wat de zithouding betreft hebben we weinig klagen. De zitting is gemaakt uit schuim van hoge dichtheid en voelt zeer stevig aan zonder overdreven hard te zijn. Er is ook voor een verlengde diepte van 57 centimeter gezorgd voor extra steun. Er is wel geen mogelijkheid om de ondersteuning voor je onderrug aan te passen zoals je bij heel wat gaming chairs wel ziet, maar de steun die aanwezig is was prima voor mijn lichaamsbouw. Er is ook een extra Repeltek kussen voorzien voor de onderrug, maar dit gebruiken we net zoals bij andere gaming chairs liever niet. Dit omdat het nooit echt comfortabel leek te zitten in onze rug. Het hoofdkussen zorgt dan weer wel voor een heerlijk zacht steunpunt als je even achterover leunt.

De armleuningen zijn in de hoogte verstelbaar en zijn ook naar voor of achter te verschuiven. Hier miste ik persoonlijk wel de mogelijkheid om ze enkele centimeters naar links en rechts te verplaatsen, omdat je ze zo kan afstellen om je armen optimaal te ondersteunen.

Ook goed voor een dutje

Verder kan je de rugleuning 150 graden verstellen via de hendel aan de rechterkant en geeft de zitting nog 15 graden mee. Zo kan je indien gewenst ook een dutje doen in je MAG CH130. Bij de verschillende gaming chairs die ik al gehad heb, heb ik hier nooit echt gebruik van gemaakt, maar er zullen ongetwijfeld gamers zijn die liever in hun stoel relaxen dan op de zetel. En wie gaat het merken wanneer je even ontspant wanneer je een Zoom call volgt met je camera uit?

Eindoordeel: MSI MAG CH130 Repeltek

Onze tijd in de MSI MAG CH130 is zonder overdrijven heel aangenaam geweest. Hoewel we voor de adviesprijs van 359 euro graag een verstelbare steun voor de onderrug en meer flexibiliteit in de armleuning hadden gezien, maakt het zitcomfort dat helemaal goed. Dankzij de bouwkwaliteit en de Repeltek-stof heeft de MAG CH130 een hoogwaardige uitstraling die je normaal enkel bij duurdere gaming chairs terug kan vinden. Het bouwen van de stoel was bovendien kinderspel. Meer kan je echt niet willen tijdens het gamen of werken.