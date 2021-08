Op de hoogte blijven van onze nieuwste artikelen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang elke week onze beste artikelen in je mailbox. Schrijf mij in

Het Canadese Rakuten Kobo heeft een nieuwe e-reader op de markt gebracht. De Kobo Elipsa is speciaal bedoeld voor eenieder die de kantlijnen van een boek het liefst volkrabbelt met aantekeningen of passages willen onderstrepen. De e-reader wordt geleverd met een stylus en cover, waardoor je een mooi totaalpakket in handen hebt. Al komen al deze extraatjes wel met een hoog prijskaartje.

Prettige leeservaring

Met een schermgrootte van 10,3 inch heeft de Kobo Elipsa het formaat van een tablet. Het is hiermee tevens een van de grotere e-readers die beschikbaar is. Er past dan ook veel tekst op het scherm, waardoor er bij het vergroten van de letters meer dan slechts een paar zinnen op het scherm blijven staan. Dat is handig wanneer je graag teksten met een grotere lettergrootte leest.

De helderheid van de e-reader is naar wens aan te passen, waardoor het scherm van de Kobo Elipsa zowel ‘s middags op de bank als ‘s avonds in bed prettig af te lezen is. Daarnaast is er een donkere modus beschikbaar, die zorgt voor een zwarte achtergrond met witte tekst. Naast de helderheid is het niet mogelijk om de kleurtemperatuur van het scherm aan te passen. Doordat de helderheid van de e-reader erg laag gezet kan worden, missen we het ontbreken van deze functionaliteit niet.

Vanwege het grote formaat van de e-reader is de Kobo Elipsa wat zwaarder dan de meeste andere e-readers. Gemiddeld weegt een e-reader zo’n 200 gram, terwijl de Elipsa een gewicht van zo’n 383 gram heeft. Bij lange leessessies – indien je de e-reader graag vasthoudt tijdens het lezen – kan de Kobo Elipsa dan ook wat zwaar aanvoelen. De meest prettige manier om te lezen is dan ook door de tablet op tafel te zetten.

Met de bijgeleverde SleepCover kun je de e-reader in een prettige leesstand zetten, hoewel het jammer is dat de mogelijke standen beperkt zijn tot één variant. We hadden graag gezien dat de e-reader ook in een hogere hoek te plaatsen was. De SleepCover zorgt er overigens voor dat het scherm van de Kobo Elipsa in een slaapstand wordt gezet indien je de cover sluit. Bij het openen is de e-reader snel weer klaar voor het dagelijkse leesvoer.

Handige SleepCover.

Krabbelen en nog eens krabbelen

Het belangrijkste aspect van de Kobo Elipsa is de toevoeging van een Kobo Stylus en de functionaliteiten die daarbij komen. Het is hierdoor mogelijk om binnen een e-book of PDF zinnen te markeren, notities toe te voegen en onbekende woorden op te zoeken in een woordenboek (beschikbaar in onder meer Nederlands en Engels). De Kobo Elipsa is dan ook erg handig voor auteurs (in spe), omdat je jouw eigen manuscript kun nalezen op de e-reader en direct aantekeningen kunt maken.

Er is daarbovenop nog een aparte sectie genaamd Mijn Notitieblokken. Hier kun je van alles op kwijt, van een To Do-lijstje tot tekeningen. De achtergrond van het notitieblok is aan te passen naar een blanco vel, of een met lijntjes, blokjes of puntjes. Je hebt hierbij de keuze uit een standaard notitieblok of een uitgebreid notitieblok. Bij dat laatste kun je jouw handschrift omzetten in getypte tekst. Je schrijft dan een zin met de stylus en tikt dubbel met je vinger op de tekst. Vervolgens worden de letters omgezet.

Brede ondersteuning

Over het algemeen werkt deze handschrift-naar-getypte-tekst prima, zelfs als je een relatief slordig handschrift hebt of soms weinig ruimte tussen woorden laat. Het is daarnaast mogelijk om geschreven rekensommen te laten uitrekenen en diagrammen in te voegen. Ook deze functies werken vrij aardig, al zetten we er vraagtekens bij hoe regelmatig je deze twee mogelijkheden daadwerkelijk zal gebruiken.

De e-reader van Kobo biedt ondersteuning voor 15 bestandsformaten, waaronder EPUB, EPUB3, PDF, JPEG, GIF en RFT. Op de Kobo Elipsa zelf kun je ook browsen door de bibliotheek van Kobo. Hier kun je e-books aanschaffen of kiezen uit een selectie van Kobo Plus-titels (á 9,99 euro per maand).

Via de bèta-instellingen zijn een aantal spelletjes te spelen op de Kobo Elipsa, variërend van een Sudoku tot Solitaire. Deze minigames werken verbluffend goed en zijn dan ook een aangename toevoeging voor een apparaat dat je voornamelijk als ontspanning gebruikt.

De Kobo Elipsa beschikt over een 2.400mAh batterij, wat twee keer zo groot is als de batterijcapaciteit in de Kobo Libra H20 en de Kobo Forma. Afhankelijk van hoeveel en hoelang je leest (en hoe hoog je de helderheid zet) kun je met gemak drie tot vier weken met de e-reader doen, zonder deze tussendoor op te laden.

Maak zoveel aantekeningen en krabbels als je wil.

Eindoordeel

De Kobo Elipsa is meer dan een e-reader. Het apparaat is bedoeld voor fanatieke lezers die meer uit hun leeservaring willen halen door de toevoeging van een stylus en daarbij behorende functies. Met een schermgrootte van 10,3 inch is de Kobo Elipsa een flink apparaat voor een e-reader. Ondanks het zware gewicht betekent dit wel dat teksten indien gewenst groot kunnen worden getoond en dat ook het lezen van PDF’s erg prettig is. De Kobo Elipsa biedt een geweldig totaalpakket, maar als je een e-reader zoekt zonder al te veel poespas en geen behoefte hebt aan het volkrabbelen van de kantlijnen, biedt Kobo genoeg goedkopere alternatieven.