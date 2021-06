Op de hoogte blijven van onze nieuwste artikelen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang elke week onze beste artikelen in je mailbox. Schrijf mij in

Setapp verscheen oorspronkelijk in november 2020 en speelde in op de abo-gekte. Tegenwoordig bestaat er voor alles een abonnement dus waarom niet voor Mac apps, dacht gerenommeerde ontwikkelaar MacPaw. Voor 10 euro per maand krijg je toegang tot de volledig bibliotheek van applicaties die te vinden zijn in Setapp. Onlangs werd de service ook uitgebreid naar iOS. Voor een extra kost van 2,49 euro per iOS-apparaat (per maand) kan je ook tal van premium applicaties op je iPhone of iPad installeren. Dat aanbod is tegenwoordig echter nog vrij beperkt.

Nieuw likje verf

Het design van Setapp heeft onlangs een likje verf gekregen. De tool ziet er nu nog meer uit als de Mac App Store, maar dat is geen nadeel. Je vindt er namelijk geen overbodige toeters en bellen. Wat je er wel vindt, zijn persoonlijke aanraders en collecties. Zo worden alle beschikbare applicaties opgedeeld in logische categorieën, zoals: productiviteit, lifestyle, onderwijs, financiën, taakbeheer, etc. De collecties helpen absoluut om door de bomen het bos te zien. In het aanbod vind je enkele oerdegelijke applicaties zoals Canary Mail, Ulysess en Bartender, maar veel van de apps die worden aangeboden hebben slechts een beperkte meerwaarde. Vaak proberen ze iets op te lossen dat oftewel geen oplossing nodig heeft, oftewel op een andere manier makkelijk te realiseren is. Zo zijn er bijvoorbeeld verschillende ‘screenshot’ applicaties, terwijl macOS reeds een heel degelijke screenshot tool ingebouwd heeft. Of neem bijvoorbeeld “One Switch”, een tool die volledig overbodig is geworden sinds de nieuwe macOS update.

MacPaw verdient absoluut een pluim voor de hele user experience. Wanneer je een applicatie vindt die je aanspreekt, dan kan je die met een enkele klik installeren vanuit Setapp. Ook het updaten of verwijderen van een applicatie kan allemaal via de Setapp interface.

Setapp verdient een dikke pluim voor zijn gebruiksgemak.

Wees eerlijk met jezelf

Initieel lijkt het aanbod heel aantrekkelijk. Je overtuigt jezelf dat 10 euro per maand een stuk goedkoper is dan wanneer je alle applicaties afzonderlijk zou aanschaffen. Dat klopt, maar hoeveel van die apps ga je werkelijk (blijven) gebruiken? Veel apps zal je wellicht een paar keer gebruiken terwijl je denkt “hoe handig” om vervolgens die applicatie nooit meer te gebruiken. Toegegeven, 10 euro per maand is niet veel. Wanneer je het bekijkt als meer dan 100 euro per jaar, wordt het echter al wat lastiger te vertegenwoordigen. De gemiddelde gebruiker zal er zowat altijd voordeel bij hebben door alle gewenste applicaties afzonderlijk te kopen. Als Setapp ook applicaties met een maandelijks abonnement zou omvatten (zoals Todoist en DayOne) dan wordt het al snel een ander verhaal. Alleen is het natuurlijk niet makkelijk om ontwikkelaars warm te maken voor zo’n model.

Het idee achter Setapp is goed, maar in de praktijk is het minder voordelig voor jou als consument dan je zou denken. Toch moeten we het platform niet volledig afschrijven. Ben je iemand die graag aan de slag gaat met nieuwe applicaties, dan is het absoluut interessant om even een maandje Setapp te namen zodat je al die applicaties kan uittesten. Bekijk het gerust als een betaalde proefperiode.

www.setapp.com