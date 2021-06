Op de hoogte blijven van onze nieuwste artikelen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang elke week onze beste artikelen in je mailbox. Schrijf mij in

De MSI MD271QP is een nieuwe business monitor uit de Modern-reeks. Met een 27 inch scherm is het een prettig formaat dat op elk bureau past, inclusief genoeg schermruimte om alledaagse taken op kwijt te kunnen.

Met een beeldverversing van 75Hz in combinatie met een 8-bit IPS-paneel en WQHD-resolutie (2560 x 1440 pixels) is deze MSI-monitor uitermate geschikt voor alledaags gebruik, met name als je het scherm voor productiviteitsdoeleinden wil gebruiken.

Het design van de monitor is netjes en modern afgewerkt, met smalle randen. Enkel de onderste rand is wat breder, wat een strakke uitstraling oplevert. Door de smalle bezels aan de zijkanten is de monitor ook goed te gebruiken in een set-up met meerdere schermen (in het geval je niet genoeg hebt aan één 27 inch scherm). Het resultaat is een naadloze schermervaring en een net uitziend bureau.

De beeldverversing van 75Hz lijkt misschien een kleine sprong van de 60Hz die we al even gewend zijn. Het zorgt er echter voor dat het scrollen op websites nog soepeler aanvoelt. Het is bovendien prettiger voor je ogen en biedt daarnaast een betere kijkervaring als je naar films kijkt.

Prijs en beschikbaarheid

De MSI MD271QP is verkrijgbaar voor een bedrag van 349 euro. Gezien de allround specificaties van de monitor is dit een goede prijs-kwalititeitverhouding. De monitor is beschikbaar in het zwart en in het wit, waardoor het scherm in ieder interieur of kantoor past.

Er is daarnaast een MSI MD241P beschikbaar. Deze heeft hetzelfde design. Het gaat hier om een 24 inch monitor met een 75Hz beeldverversing. In plaats van WQHD gaat het om een Full HD-scherm (1920 x 1080). Deze is verkrijgbaar voor 219 euro.

Ontwerp

Het strakke design past gemakkelijk in ieder interieur. Omdat je de keuze hebt uit de kleuren zwart en wit, kun je de optie kiezen die het best in jouw (thuis)kantoor past. De schermenranden zijn aan drie zijden frameloos, wat betekent dat de monitor ideaal kan worden gebruikt in een duo-opstelling. Eén 27 inch monitor is voor veel mensen meer dan voldoende, maar indien je nog meer uit je productiviteit wil halen is dit dankzij de smalle bezels zeker een prettige ervaring.

De monitorstandaard is erg stevig en is bovendien gemakkelijk aan het scherm te bevestigen. Je hebt hiervoor geen schroevendraaier of ander gereedschap nodig. Daarnaast kun je de monitor via de VESA-aansluiting (75 x 75) ook gemakkelijk ophangen aan een muur. De standaard heeft een vierkant platform met afgeronde hoeken. Dit stijlloze design neemt niet al te veel ruimte op je bureau in beslag, waardoor je genoeg ruimte overhoudt voor documenten, randapparatuur en andere zaken die je graag op je bureau hebt liggen.

De standaard is op vier manieren aan te passen, waardoor de monitor een ergonomische werkervaring biedt. Naast het verstellen van de schermhoogte kun je het display ook 90 graden kantelen in beide richtingen. Het scherm is daarnaast zowel horizontaal als verticaal te draaien. Zo kun je gemakkelijk de juiste kijkhoek creëren (het display zelf heeft een kijkhoek van 178 graden). Lang niet alle monitoren kunnen op deze manieren versteld worden, wat het een van de belangrijkste verkoopargumenten maakt.

De MSI MD271QP beschikt over een HDMI-poort (1.4), een DisplayPort (1.2) en een USB-C-poort. Je kunt hierdoor meerdere apparaten aansluiten op het scherm óf gebruik maken van de aansluitpoort naar keuze. Daarnaast is er een koptelefoonaansluiting te vinden. Er zijn ook twee 1W speakers in de monitor te vinden. We raden het echter wel aan om alsnog externe speakers aan te sluiten, aangezien de audiokwaliteit van de monitor te wensen overlaat. Er ontbreekt daarnaast een praktische manier om kabels weg te werken. Dat is iets wat we in een kantoorgeoriënteerde monitor wel graag terugzien.

Schermprestaties

De MSI MD271QP beschikt over een goed uitziend 27 inch IPS-paneel. De monitor heeft een prettig formaat, met genoeg schermruimte om op te werken. Het display heeft een resolutie van 2560 bij 1440 pixels. Deze WQHD-resolutie zorgt ervoor dat het scherm op dit formaat nog altijd prettig is af te lezen.

Vanwege het IPS-paneel is het scherm goed af te lezen vanuit verschillende kijkhoeken. Zelfs bij extremere hoeken worden er accurate kleuren weergegeven. Het scherm biedt goed uitziende zwartwaarden, hoewel een VA-paneel doorgaans nog beter is op het gebied van contrasten.

De MD271QP biedt sterke en natuurgetrouwe kleuren, wat zorgt voor een prettige kijkervaring. Naast kantoorwerk is het display dan ook zeker geschikt voor het bekijken van video’s op YouTube of series of Netflix. Er zijn bovendien verschillende modi beschikbaar om het kleurschema naar wens aan te passen.

Het display heeft een kleurdiepte van 8-bit, wat betekent dat er 16,7 miljoen kleuren worden weergegeven. Voor dagelijks kantoorwerk biedt de MSI MD271QP prima kleurwaarden, maar voor fanatieke foto- en videobewerkers raden we een 10-bit monitor voor een nog nauwkeurigere kleurweergave.

Door de maximale helderheid van 250 candela per vierkante meter (cd/m²) kan de monitor helder genoeg worden ingesteld voor ruimtes met enige mate van lichtinval. Dankzij de anti-glare laag merk je weinig spiegeling op het display. Er is daarnaast een blauwlichtfilter (Less Blue Light-modus) en een Anti-Flicker-functie aanwezig. Indien je deze functies inschakelt, is het scherm minder belastend voor je ogen, wat altijd een pluspunt is als je langdurig achter een beeldscherm zit.

MSI levert gratis handige software bij het scherm. Via de MSI Display Kit kun je gemakkelijk de kleuren van het display aanpassen aan jouw wensen. Tevens is het mogelijk om verschillende vensters naar wens te splitsen. Via dezelfde software pas je onder meer de snelheid van de muiscursor op het scherm aan.

Het beeldscherm beschikt niet over een HDR-optie, maar wel over DCR. Dit betekent dat het contrast zichzelf aanpast op basis van de getoonde content. Echter is dit geen functie die we aanraden om te gebruiken als je regelmatig naar bewegende beelden kijkt. De verandering van het contrast valt dan namelijk op en dat kan best storend zijn. Verder heeft het display een reactietijd van 5ms, wat zeker in orde is voor een beeldscherm dat niet voor gamingdoeleinden is bedoeld.

Eindoordeel

De MSI MD271QP is ergonomisch op verschillende manieren in te stellen, waardoor je altijd de juiste kijkhoek kunt realiseren. Zo hoef je geen last te krijgen van je nek en is de kijkervaring een stuk prettiger. Het 27 inch scherm met WQHD-resolutie zorgt ervoor dat het beeld scherp wordt weergegeven. Het formaat biedt daarnaast genoeg ruimte om op een prettige manier te multitasken. Met een prijskaartje van 349 euro is de MSI-monitor niet de goedkoopste op de markt. Voor de specificaties en functies dat het biedt, geeft het echter wel veel waar voor je geld. Als je op zoek bent naar een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding hoef je niet verder te kijken. Bij een business monitor zouden we echter graag zien dat de kabels netjes kunnen worden weggewerkt.