RECENSIEOVERZICHT PRO Eenvoudig in gebruik

Overal toegang

Slechts één wachtwoord onthouden CON Veiligheid afhankelijk van hoe je er mee omgaat

Met een passwordmanager bescherm je jouw onlinegegevens. Zo zorg je ervoor dat cybercriminelen niet al te makkelijk toegang kunnen krijgen tot jouw wachtwoorden. 1Password verzamelt jouw inloggegevens veilig in een digitale kluis.



Op de hoogte blijven van onze nieuwste artikelen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang elke week onze beste artikelen in je mailbox. Schrijf mij in

Doordat we steeds meer tijd online spenderen, loopt het aantal accounts voor webwinkels, sociale media en streamingdiensten flink op. Om jouw inloggegevens uit handen te houden van hackers, doe je er goed aan om voor ieder account een ander ingewikkeld wachtwoord te gebruiken. Het is lastig om al deze unieke wachtwoorden zelf te onthouden. Daarom is de passwordmanager 1Password handig: je hoeft zelf maar één wachtwoord te memoriseren. Kies voor een veilig wachtwoord dat makkelijk te onthouden is, zoals een zin die uit willekeurige woorden bestaat. 1Password kan ingewikkelde wachtwoorden voor jouw accounts generen en onthoudt deze in een digitale kluis.

Veilig wachtwoordbeheer met 1Password

Overal toegang

Het bedienen van 1Password is erg gebruiksvriendelijk. Je kunt een app downloaden op een computer of smartphone, maar er is ook een extensie beschikbaar voor de Chrome-browser. Zo heb je overal toegang tot jouw inloggegevens. Na het instellen van een hoofdwachtwoord krijg je toegang tot een persoonlijke digitale kluis. Hierin worden jouw wachtwoorden, creditcard- en contactgegevens veilig bewaard. De wachtwoorden die een webbrowser eventueel al heeft onthouden, kunnen gemakkelijk worden gesynchroniseerd met 1Password. Wanneer je jouw inloggegevens moet invoeren op een website, stelt 1Password deze – indien opgeslagen – automatisch voor. Als dit niet gebeurt, kun je de wachtwoorden in de kluis voor jezelf onthullen of kopiëren, zodat je deze handmatig kunt invoeren.

In veilige handen

Jouw gegevens zijn in veilige handen bij 1Password. Er wordt namelijk gebruik gemaakt van end-to-end-versleuteling. Dit betekent dat alleen jij (en mensen met wie jij dit kiest te delen) toegang hebt tot de data. 1Password kan jouw wachtwoorden zelf niet inzien. Vergeet niet om de inloggegevens van jouw accounts te veranderen in ingewikkeldere varianten door middel van de passwordmanager. De online kluis is in principe alleen voor jou zichtbaar, maar je kunt ook extra kluizen toevoegen en deze delen met familieleden of collega’s.

Conclusie

1Password is een veilige en gemakkelijke manier om al jouw lastige, unieke wachtwoorden te onthouden. De passwordmanager kan daarnaast ingewikkelde wachtwoorden voor jou genereren. Waar je ook bent en van welk apparaat je ook gebruik maakt, je kunt altijd en overal al jouw belangrijke gegevens bereiken. Een kanttekening: de veiligheid van jouw belangrijke persoonlijke gegevens ligt nog altijd in jouw handen. 1Password is een handig hulpmiddel, maar jij moet zelf nog zorgen voor één sterk uniek hoofdwachtwoord en ingewikkelde combinaties voor alle andere wachtwoorden (laten) genereren.