RECENSIEOVERZICHT PRO Gratis te gebruiken

Voor alle platformen

Enorm eenvoudig in gebruik CON Mist geavanceerde features

Cryptomator lost een probleem op waar je wellicht nog niet eens aan gedacht hebt: de privacy van je bestanden die in “de cloud” staan.

De kans is groot dat je heel wat bestanden bewaart in de cloud. Het gaat dan bijvoorbeeld om al die documenten van je computer die je automatisch synchroniseert naar OneDrive, of je map met foto’s die je synchroniseert met Dropbox. De vraag is echter: hoe veilig zijn je bestanden daar? Niemand kan je met zekerheid zeggen dat niémand je bestanden kan inkijken. Een hacker kan namelijk meteen aan al je gevoelige gegevens. Sla je jouw grootste geheimen op in de cloud, dan is het dus verstandig om die eerst te gaan encrypteren. Cryptomator is een gratis tool die dit hele proces faciliteert.

Cryptomator onderscheidt zich met zijn eenvoudig te gebruiken interface.

Gratis en voor alle platformen

Cryptomator heeft maar één doel: ervoor zorgen dat enkel jij jouw bestanden kan inzien. Dat betekent dat je bestanden geëncrypteerd moeten worden, nog voordat ze worden gesynchroniseerd naar jouw cloudopslag. Een complex en rekenkundig proces, maar Cryptomator maakt er kinderspel van. Wat me meteen gelukkig stemde bij het testen van Cryptomator, is dat de tool gratis en open-source is. In tegenstelling tot een alternatief platform zoals Boxcryptor, worden je bestanden dus niet “gegijzeld” door gebruik te maken van een bestandsformaat waar alleen een privaat bedrijf eigenaar van is. Zelfs wanneer Cryptomator ophoudt te bestaan, zal je nog steeds aan je bestanden kunnen omdat andere mensen ongetwijfeld een alternatief zullen maken met de broncode die gewoon op internet staat. Ook indrukwekkend is dat Cryptomator een applicatie heeft voor alle platformen: Windows, macOS, Linux, Android en iOS. Je weet dus zeker dat je op al je toestellen je bestanden zal kunnen encrypteren en decrypteren.

Complex, maar zo eenvoudig

Zoals eerder aangehaald is de werking van een dergelijke tool enorm complex, maar dat gevoel krijg je helemaal niet bij het gebruik van Cryptomator. Reeds bij de installatie wordt duidelijk dat het gebruik van deze applicatie kinderspel wordt. Je maakt een kluis aan, kiest er een wachtwoord voor en bewaart al je gevoelige gegevens in deze kluis. Alles wat in de kluis komt te staan, wordt meteen geëncrypteerd. Vervolgens pikt je cloud provider (zoals OneDrive) de geëncrypteerde bestanden op die dan worden gesynchroniseerd naar jouw cloudopslag. Het resultaat is dat je bestanden veilig in de cloud staan, zonder daarvoor iets van privacy te moeten opofferen. Wanneer een hacker toegang krijgt tot jouw OneDrive, zal hij de bestanden niet kunnen inzien (tenzij je hetzelfde wachtwoord hebt gebruikt voor Cryptomator als voor OneDrive, want dan is het natuurlijk makkelijk).

Het feit dat Crytomator zo eenvoudig in gebruik is, heeft natuurlijk ook zijn keerzijde. Geavanceerde gebruikers zullen diepgaande mogelijkheden missen, zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid om een kluis te delen met iemand anders. Zoek je echter een stabiele encryptie zonder toeters en bellen, dan is er niets beters op de markt dan Cryptomator.

