RECENSIEOVERZICHT PRO Eenvoudig

Handige hulpprogramma's CON Nog wat weinig tools

Niet voor geavanceerde gebruikers

Windows bevat heel wat functionaliteiten, maar toch heb je voor veel basistaken externe applicaties nodig. Parallels Toolbox vangt dit op door handige extraatjes te bundelen in één pakket.



Wanneer je een video wil downloaden van YouTube, een video-opname wil maken van je scherm of een sleep timer wil instellen, moet je op zoek naar externe applicaties die deze taken tot een goed einde brengen. Voor elke denkbare taak zal je wel een applicatie vinden, maar de kwaliteit is vaak betreurenswaardig.

Parallels kennen we voornamelijk van zijn virtualisatietechnologie (waarmee je bijvoorbeeld Windows op je Mac kan draaien), maar enkele jaren geleden hebben ze Parallels Toolbox geïntroduceerd. Deze applicatie werkt als een soort van Zwitsers zakmes, dat tal van functionaliteiten verpakt die eigenlijk al standaard in Windows zouden moeten zitten. Denk dan bijvoorbeeld aan een sneltoets om je microfoon te dempen of een tool om schijfruimte vrij te maken op je harde schijf.

Parallels Toolbox breidt Windows uit met handige hulpprogramma’s.

Nieuw in versie 4

Ondertussen zijn we aanbeland bij versie 4 van Parallels Toolbox. In deze review behandelen we de Windows-versie, maar er is ook een variant voor macOS. Bij elke nieuwe versie worden er ook extra hulpprogramma’s uitgerold. Zo is er nu bijvoorbeeld een extra app die je eraan herinnert om regelmatig te pauzeren. Je kan bijvoorbeeld instellen dat je na 50 minuten je toetsenbord en muis gedurende 5 minuten niet mag aanraken. Ook werd er een omrekenprogramma toegevoegd om maateenheden en valuta’s om te rekenen en een manier om een bepaald venster steeds op de voorgrond te houden. Ook handig is het hulpprogramma waarbij je met een muisklik alle applicaties op je computer kan sluiten of minimaliseren.

Configuratiemogelijkheden

Parallels Toolbox is gemaakt om je productiviteit te verhogen, en dat komt het best tot zijn recht wanneer je voor de meestgebruikte hulpprogramma’s een sneltoets instelt. Toolbox biedt niet heel veel configuratiemogelijkheden, maar gelukkig krijg je wel de keuze uit tal van sneltoetsen. Zo kan je bijvoorbeeld een sneltoets configureren die ervoor zorgt dat je computer niet in slaap valt of om een schermopname te maken.

Conclusie

Parallels Toolbox voegt werkelijk wat handige hulpprogramma’s toe, maar hoe vaak je ze zal gebruiken hangt af van je eigen workflow. In de praktijk zal je wellicht slechts een paar van de tools gebruiken, en dan is het nog de vraag of Toolbox dan wel zijn prijs van 20 euro per jaar waard is. Toch zien we zeker een meerwaarde voor computergebruikers die geavanceerde software liever vermijden. Voor een taak zoals het in- of uitpakken van bestanden willen veeleisende computergebruikers wellicht de geavanceerde opties van WinRAR, maar de huis-tuin en keukengebruiker zal net de eenvoud van Parallels Toolbox waarderen.