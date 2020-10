RECENSIEOVERZICHT PRO Nieuw aantrekkelijk design

Allround prestaties

5G-ondersteuning CON Cameraprestaties niet super

Geen Quad DAC meer

Moordende concurrentie

Het roer gaat om bij LG. De bekende maar niet heel populaire LG G-serie krijgt voorlopig geen opvolger. In plaats daarvan bouwt de fabrikant aan een nieuwe, meer betaalbare smartphonelijn, waarvan de LG Velvet de eerste is. Tijd om het toestel eens flink onder handen te nemen.

De laatste jaren is LG er niet echt in geslaagd om haar smartphones aan de man te brengen, zowel in de Benelux als in de rest van de wereld. Andere divisies vangen al enkele jaren de klappen op van de smartphonetak, maar dat kan natuurlijk niet eeuwig blijven doorgaan. Met de LG Velvet komen de Zuid-Koreanen met een splinternieuw toestel op de proppen. Waar grote concurrenten dit jaar veelvuldig op en over de grens van 1000 euro gaan, maakt LG zich hard voor consumenten die geen kolossaal bedrag uitgeven aan hun smartphone, maar wel een elegant en toekomstbestendig model in huis willen.

Premium bouw

Kijk naar de voorkant van de LG Velvet en je denkt te kijken naar een peperduur vlaggenschip. De gebogen glazen schermranden, het grote display, en geen plastic stukjes tussen de glazen en metalen onderdelen. Aan mooie looks geen gebrek. Vergeleken met andere vlaggenschepen zijn de metalen randen een stuk meer aanwezig. De Velvet ziet eruit en voelt aan als een duur toestel gezien vanaf de voorzijde. De achterzijde daarentegen is wat gewoontjes gehouden. Dat kan echter te maken hebben met het feit dat wij de grauwe grijze versie als reviewexemplaar hebben. Er is ook een witte versie met blauwachtige glans en een model met diverse groentinten, die het geheel nog iets specialer maken.

Gebruik met één hand is een nogal lastig verhaal. Met afmetingen van 167,2 x 74,1 x 7,9 millimeter is het echt een joekel van een smartphone. We vragen ons af hoelang fabrikanten hun telefoons nog groter/langer gaan maken, want de limiet van de broekzak van menig redactielid is al meermaals bereikt. Net als bij de LG G8X kun je een Dual Screen aanschaffen, wat je simpelweg een tweede scherm geeft om bijvoorbeeld meerdere apps tegelijkertijd te gebruiken en meer. Er is gewoon een koptelefooningang aanwezig, maar de Quad DAC (voor extreem goede bekabelde audiokwaliteit) is helaas verloren gegaan. Wel aanwezig zijn twee stereospeakers die samen een behoorlijk mooi geluid weten te creëren.

De Velvet ziet er significant anders uit dan voorgaande LG-vlaggenschepen.

Display zeer gewoontjes

Waar veel concurrenten de blits maken met displays die een verversingsnelheid van 90Hz en soms zelfs 120Hz aankunnen, houdt LG met de Velvet vast aan een ‘gewoon’ 6,8 inch 90Hz display. De Full HD+ resolutie is naar onze mening meer dan goed genoeg, al zullen pixel peepers daar anders over denken. In tegenstelling tot voorgaande LG-schermen vinden we het P-OLED-display van de Velvet bijzonder prettig om naar te kijken, met levendige kleuren zonder over de top te gaan.

In plaats van een cameragat in het scherm of pop-up camera houdt LG vast aan een relatief kleine gecentreerde regendrupnotch waar de camera in zit. De schermhelderheid van de Velvet is goed genoeg om tekst in fel zonlicht af te kunnen lezen. Dit is onder meer mogelijk door de extreme helderheidsmodus die je kunt activeren. Ook de minimale schermhelderheid is niet pijnlijk voor de ogen in de nachtelijke uurtjes. Onder het display bevindt zich een vingerafdrukscanner. Het is niet de snelste op de markt, maar werkt doorgaans vrij accuraat.

5G-ready

De Qualcomm Snapdragon 765G drijft de LG Velvet aan. Het is een belangrijke 5G-chip in het Android-landschap, omdat deze een stuk goedkoper is dan de high-end Snapdragon 865. Zo zijn 5G-smartphones nog enigszins betaalbaar, al is de Velvet met een adviesprijs van 650 euro niet heel goedkoop te noemen. Het verschil in dagelijks gebruik tussen de Snapdragon 765G en Snapdragon 865 is verwaarloosbaar. Pas wanneer je ze naast elkaar legt, zie je dat er minimaal verschil in laadtijden en tijdens het multitasken optreedt.

Doorgaans verloopt (intensief) werken op de smartphone met gemak, en dat wordt onder andere mogelijk gemaakt door de 8GB RAM. De 128GB aan intern opslaggeheugen is niet extreem veel, maar doorgaans meer dan voldoende voor de doorsnee consument. Bovendien is het geheugen uitbreidbaar aan de hand van een microSDXC-kaartje. Wel missen we af en toe wat extra souplesse in dagelijks gebruik vergeleken met directe concurrenten als de Oppo Find X2 Neo. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het 60Hz display en die iets tragere scanner van de Velvet.

De accucapaciteit van de LG Velvet bedraagt 4300mAh, wat zeer redelijk is. Bij regulier gebruik hielden wij aan het eind van de dag doorgaans 20 tot 30 procent over. Meer dan anderhalve dag zal wat lastig zijn, maar je hoeft je niet snel zorgen te maken dat je een dagje weg niet overleeft op één volle accu, en dat is al heel wat voor een degelijke midranger. De LG Velvet laadt met maximaal 25W via de kabel op. Uit de doos krijg je echter een 18W meegeleverd, waardoor je niet de maximale snelheid benut van het toestel. Het duurde dan ook wel een kleine 2 uur voordat de LG Velvet weer vol zat met accusap. Wel prettig: het is mogelijk om de LG Velvet draadloos op te laden. De maximale snelheid via deze methode bedraagt 9W.

LG UX past veel aan

De LG Velvet draait op Android 10, met daaroverheen LG UX 9.1, de softwareschil van de Zuid-Koreaanse fabrikant die al jaren aanwezig is. LG UX past net als een Huawei veel aan Android aan, waaronder de icoontjes, de interface en het instellingenscherm. Het blijft allemaal nog redelijk overzichtelijk, al ziet het er wel wat speels uit. Je moet er simpelweg een beetje van houden, maar bekenden met LG zullen weinig verschillen zien. Je hebt de mogelijkheid om zonder speciale apps icoontjes en thema’s aan te passen. Een app-drawer is in te schakelen via het instellingenmenu.

Als je naar rechts veegt op het homescherm dan open je de Google-feed waar het laatste gepersonaliseerde nieuws kunt vinden. Deze feed kun je uitschakelen, mocht je er geen behoefte aan hebben. De Google Assistant activeer je ook binnen een handomdraai via de Google-knop aan de linkerzijde. Ook deze feature is uit te schakelen, al kun je deze knop nergens anders voor gebruiken.

Er zit een regendrupnotch boven het display.

Geen vlaggenschip camera

De LG Velvet is in het bezit van vier camera’s, waarvan er drie op de achterzijde. De primaire sensor bedraagt een 48MP camera. Deze wordt bijgestaan door een (altijd handige) 8MP groothoeksensor en een 5MP dieptesensor. Al met al een vrij handige camera-opzet, al missen we een telefotocamera waarover de concurrentie vaak wel beschikt. Opvallend bij het schieten met de hoofdcamera is dat details vaak wel erg zacht zijn. Voor scherpe details moet je niet aankloppen bij de Velvet. Wel is de kleurafstelling over het algemeen zeer degelijk te noemen. Met name in daglicht zien geschoten kiekjes er qua kleur prettig uit, zonder extreem oververzadigd eruit te komen zien.

In plaats van een zoomlens gebruikt de Velvet de hoge pixelwaarde van de primaire sensor om 2x zoom plaatjes met dezelfde 12MP resolutie te schieten, de resolutie waarmee ook reguliere plaatjes doorgaans worden geschoten (vier pixels in één croppen voor meer licht en in theorie betere foto’s). Plaatjes missen hier echter duidelijk wat diepte in de contrasten, en foto’s zijn tevens vaak wat overbelicht. De groothoekcamera is eveneens niet de beste op de markt. Dat heeft alles te maken met de relatief lage resolutie van de camera, waardoor beelden de fijne details missen, en alles er net iets te zacht uitziet. Niet alles is echter kommer en kwel. In situaties met weinig licht is de speciale feature Nachtweergave erg prettig om te hebben.

De videocapaciteiten zijn redelijk te noemen. Het is mogelijk om in maximaal 4K met 30 frames per seconde beelden op te nemen. De aanwezige elektronische stabilisatie werkt goed genoeg in alle beschikbare resoluties en framerates.

Er is een feature genaamd Steady Cam inbegrepen op de LG Velvet. De groothoekcamera wordt in deze modus gebruikt voor extra stabiele beelden. Aangezien de groothoekcamera kwalitatief gezien minder is dan de primaire sensor, zien de bewegende beelden er dan ook wat minder detailrijk uit, zelfs al is de opname zeer stabiel te noemen.

Eindoordeel

De LG Velvet is een bijzonder mooie midranger met 5G-ondersteuning, waardoor je als gebruiker helemaal voorbereid bent op de toekomst. De chipset voelt niet zozeer als een downgrade, maar de camera-opzet is helaas niet zo veelzijdig als gewenst. In het prijssegment is er verrassend genoeg nog redelijk wat gevaarlijke concurrentie. Voor iedereen die het op kan brengen, raden we aan om nog even te wachten met het kopen van deze smartphone. De reputatie van LG kennende zal de prijs van de Velvet de komende tijd vrij snel dalen, waardoor de prijs-kwaliteitsverhouding een stuk scherper is dan nu.