RECENSIEOVERZICHT PRO Ideaal voor beginners

Prachtige interface

Verklarende animatiefilmpjes CON Minder geschikt voor ervaren mediteerders

Heb je nog nooit gemediteerd en klinkt het voor jou nog steeds als een bijgelovige praktijk vol hocus pocus? Probeer het dan zelf even uit! De beste manier om te starten, is met de Headspace applicatie.

Wat is meditatie? Een vaag begrip, dat is wat het is. Het is dan ook geen wonder dat veel mensen niet weten waar te beginnen. Dat kon beter, dacht de boeddhistische monnik Andy Puddicombe. Na de wereld rond te reizen voor meditatielessen, keerde hij terug naar het Verenigd Koninkrijk met een missie: meditatie toegankelijk maken voor iedereen. Dat deed hij door in 2012 een app te lanceren genaamd Headspace.

Een programma voor iedereen

De belofte van Headspace is duidelijk: de gezondheid en het geluk van de hele wereld verhogen. Dit doen ze met een gigantisch geloof in de kracht van meditatie. Door begeleide sessies te verpakken in concrete programma’s, kan meditatie door iedereen worden toegepast. Of je nu op zoek bent naar innerlijke rust om beter in slaap te kunnen vallen of een manier zoekt om te kunnen omgaan met de torenhoge werkdruk, Headspace neemt je bij de hand. Niet alleen door steeds te zeggen wat je moet doen, maar ook door de abstracte concepten van meditatie (en diens invloed op ons brein) te visualiseren in mooie animaties. Het is duidelijk dat Headspace gemaakt werd door iemand die meditatie door jarenlange ervaring echt heeft leren begrijpen. Ik ben er dan ook van overtuigd dat er geen betere manier is om te starten met meditatie dan met Headspace. Alles aan de applicatie straalt zachtheid en begrip voor nieuwelingen uit, precies wat je nodig hebt wanneer je je waagt aan een nieuw avontuur. Bovendien kan je volledig zelf kiezen hoeveel tijd je eraan besteedt. Volg je bijvoorbeeld het programma voor beginners, dan kies je zelf of je sessies 3, 5 of 10 minuten moeten duren. Is er een bepaald moment tijdens de dag waarop je je overweldigd voelt door emoties of druk, dan kan je naar een van de ‘noodsessies’ grijpen. Deze hebben als doel om je zo snel mogelijk tot rust te brengen zodat je met hernieuwde moed de dag kan hervatten.

Recent werden er twee nieuwigheden toegevoegd aan het platform. Een ietwat kleinere toevoeging wordt ‘The Wake Up’ genoemd en helpt je om de dag geïnspireerd te starten. Dit gebeurt met een afwisseling van inspirerende verhalen en meditatieoefeningen. Een andere toevoeging is die van Headspace Move die een hele extra dimensie aan de app toevoegt. Die voegt namelijk video’s toe aan de app waarmee je in beweging kan komen om stress te kanaliseren of gewoon een full-body workout kan ondergaan voor mobiliteit, stabiliteit en kracht. Headspace Move staat nog in zijn kinderschoenen en is pas net toegevoegd, dus de tijd zal moeten uitwijzen hoe actief dit programma onderhouden wordt.

Conclusie

Headspace neemt je bij de hand zoals niemand anders dat kan, aan de hand van korte (en specifieke) sessies en verklarende animatiefilmpjes word je begeleid in de wondere wereld van meditatie. De app is niet gratis (het kost je jaarlijks een kleine 60 euro), maar je kan er wel gratis twee weken mee aan de slag. Sommige meditatiesessies zijn bovendien altijd gratis en om gebruikers te helpen om de coronacrisis door te komen, werden er speciale sessies toegevoegd die volledig gratis zijn. Er is geen enkele reden om Headspace niet te proberen. De kans is groot dat de app letterlijk je leven gaat veranderen, en dat kunnen we niet vaak zeggen.