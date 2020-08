RECENSIEOVERZICHT PRO werkt geheel automatisch

instelbare routines

infografieken in app met tips CON reageert soms traag

duur

De naam Dyson Pure Humidify+Cool bekt niet erg goed, maar een boek beoordeel je ook niet alleen op de cover. Wij lieten hem lustig in het rond blazen.

In 2020 willen we zoveel mogelijk functies in één toestel proppen. Ook Dyson heeft deze boodschap gekregen toen het de Dyson Pure Humidify+Cool ontwikkelde. Dit apparaat reinigt niet alleen de lucht, maar geeft je ook wat verkoeling op warme dagen. Dat alles doet hij bovendien geheel automatisch en natuurlijk mag een bijbehorende app voor je smartphone niet ontbreken. Ons oordeel lees je hier.

Installatie

De installatie van de Dyson Pure Humidify+Cool bestaat uit twee delen: de fysieke installatie en de installatie van de Dyson Link-app. De snelstartgids in de doos helpt je op weg en na het verwijderen van het plastic en het vastklikken van de filters en waterbak waren we klaar. Vervolgens stopten we hem in het stopcontact en begon hij meteen te werken. De kleine grijze afstandsbediening laat je de belangrijkste functies bedienen en op het kleine display kan je zien wat er precies gebeurt.

De Dyson Link-app is niet essentieel voor de werking van de Dyson Pure Humidify+Cool, maar wel ten zeerste aan te raden. Ook hier verliep de installatie vlot: een account aanmaken, even koppelen met ons wifinetwerk en we waren klaar. In de app zelf zie je data voor verschillende elementen van de luchtkwaliteit, waaronder fijn stof, NO2 en algemene luchtkwaliteit. Er zit ook een digitale afstandsbediening in de app, evenals de mogelijkheid om routines in te stellen.

Gebruik in de praktijk

Na de eerste installatie kan je in feite rustig achterover leunen. De Dyson Pure Humidify+Cool heeft een automatische modus die zowel de snelheid van de luchtstroom als de luchtbevochtiging kan regelen. De luchtstroom wordt bepaald door de luchtkwaliteit en niet door de temperatuur, dus op warme dagen zal hij niet automatisch naar de hoogste stand schakelen. De Dyson Pure Humidify+Cool is trouwens geen vervanging voor een airco, maar het frisse briesje kan zeker geen kwaad tijdens een hittegolf. Soms merkten we wel dat het display wat extra tijd nodig had om te reageren als we snel verschillende instellingen na elkaar wilden aanpassen.

De verschillende grafieken in de app geven je een handig overzicht van de luchtkwaliteit en iets meer achtergrondinformatie. Per grafiek krijg je ook enkele korte tips als de luchtkwaliteit te slecht blijft, hoewel dit meestal een variant is op “stofzuig een keer” en/of “zet een raam open”. De routines zijn tot slot een veel nuttigere toevoeging. Hier kan je voor bepaalde tijdsperiodes aanduiden wat de exacte instellingen van de Dyson Pure Humidify+Cool moeten zijn. Je kan letterlijk alles tot in de puntjes instellen, van snelheid van de luchtstroom tot het exacte bevochtigingsniveau.