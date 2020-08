RECENSIEOVERZICHT PRO Niet meer omkijken naar je gras

De zomer is in volle gang. Dus je zal het moeten maaien. Deze robotmaaier van Stihl zou voor jou wel eens de ideale oplossing kunnen zijn. Lees even mee.

Grasmaaien kun je zelf doen, maar wat is er nu fijner dan dit soort saaie en tijdrovende taken uit te besteden? Daarvoor zijn er robotgrasmaaiers. Stihl speelt met de iMow 422 in op deze gepaste luiheid en doet dat vooral voor mensen met een kleine tot middelgrote grasmat.De Duitse robotmaaierfabrikant belooft een volledig automatisch maaionderhoud van je grasmat, met bovendien verschillende luxe opties. Wij gingen er mee aan de slag.

Een oranje tuinhulp.

Uiterlijk en features

Bij het uitpakken van de robotgrasmaaier merk je meteen dat het om een degelijk apparaat gaat. De sterke kap moet het apparaat beschermen tegen de barre weeromstandigheden die het apparaat gaat zien gedurende het jaar. Zo kan je hem met een gerust hart de hele grasgroeiperiode buiten laten staan. De iMow 422 heeft de kenmerkende oranje kleur van Stihl. Toegegeven: de kleur is een kwestie van smaak en het toestel springt hierdoor vrij erg in het zicht in je tuin. Het toestel is verrassend klein en heeft een maaioppervlak van 22 centimeter.

Installatie

De installatie gaat soepel en snel. Het meeste werk zal hem zitten in het spannen van de begrenzingsdraad die de machine gebruikt om zijn territorium te herkennen. Hierbij moet je goed rekening houden met de vereisten uit de handleiding: zorg er vooral voor dat de afstanden kloppen. Als deze niet kloppen dan kan de maaier vastlopen of helemaal niet werken. Tijdens onze test was er wat zand onder het laadstation weggespoeld door wat regenval. Hierdoor stond het laadstation niet meer waterpas en laadde het toestel niet meer op. Deze versie is helaas niet te bedienen via een app, daarvoor moet je bij de iets duurdere Stihl iMow 422 PC zijn. Voor de installatie moet je daarom bij het toestel zelf zijn. Iets minder comfortabel, maar het werkt ook. Je stelt hier in hoe vaak en wanneer je het toestel wil laten maaien. Wel een minpuntje: er staat nergens in de handleiding een schatting van de laad- en maaitijden. In het begin is het dus wat aftasten.

Performance: het maaien

We hebben de Stihl iMow 422 getest op twee verschillende grasmatten: een nieuw gazon van 90m² en een “oud” en meer hobbelig gazon van 60 m². De nieuwe grasmat was zoals verwacht geen probleem: de mat is recht en zonder hoogteverschil. Maar ook de hobbelige oudere grasmat blijkt ook perfect door de robot onder handen te kunnen worden genomen. De fabrikant belooft hellingen tot 40% aan te kunnen zonder problemen. Hoewel we dat niet goed hebben kunnen testen lijkt het er inderdaad op dat de robot geen problemen heeft met hellingen, hobbels en obstakels.

Zelfs hobbelige grasvelden zijn geen probleem.

Op het eerste zicht lijkt het apparaat kriskas over het gazon te rijden zonder enige vorm van logica. Maar na verloop van tijd lijkt er toch wel degelijk een (onbegrijpbare) logica in te zitten en is de hele grasmat kort gemaaid. Opvallend is het weinige geluid van de maaier, maar dit komt wellicht ook door zijn kleine formaat. Het is in het begin even worstelen met de maaihoogte en hoe vaak per week je de grasmat moet maaien, maar na een paar keer aanpassen vind je vanzelf de instellingen die het best bij jouw grasmat passen. Het duurde in het begin een paar dagen voordat we zagen dat de machine echt overal was geweest, maar na drie dagen was alles goed gemaaid. De Stihl iMow heeft een aparte functie voor het randmaaien waardoor je niet wekelijks de kantjes nog moet bijknippen.

In eerste twee dagen komt de grasmaaier nog niet overal…

…maar na een paar dagen heb je een strakke mat!

De mulchfunctie van de robot zorgt ervoor dat het gemaaide gras wordt versnipperd en terug over het gazon wordt verspreid. Dit heeft enkele voordelen: het beschermt de graswortels tegen hitte en vocht, het voorkomt de groei van onkruid tussen het gras en het geeft voedingsstoffen aan de bodem. Kortom: deze functie maakt je gras een stuk gezonder.

Eindoordeel

Ben je op zoek naar een compacte en stille robotgrasmaaier voor kleine tot middelgrote grasmatten? Dan ben je bij de Stihl iMow 422 aan het goede adres. De maaier doet waar je hem voor koopt: hij automatiseert je wekelijkse halfuur grasmaaien volledig, waarmee jij tijd krijgt om te genieten van het mooie weer. Overweeg zeker om de iets duurdere iMow 422 PC aan te schaffen zodat je hem ook met een app kan bedienen.