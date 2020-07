RECENSIEOVERZICHT PRO 90Hz-display

Snelle laadsnelheid

Multifunctionele camera-opzet CON Chipset niet super

Foutjes in software

Niet draadloos oplaadbaar

De Oppo Find X2 Neo is een van de meer betaalbare 5G-smartphones die je kunt kopen. Desalniettemin zijn er voldoende premium features aan boord.

In tegenstelling tot vele andere Chinese fabrikanten zoals Xiaomi en OnePlus, kiest Oppo er niet voor om nieuwe markten te betreden met een relatief lage prijs. Voor bewijs hoef je alleen maar te kijken naar de Find X2 Pro van dit jaar; aan deze klassebak hangt een prijskaartje van 1199 euro. Voor iedereen die zeer gecharmeerd is van Oppo, maar niet meteen behoefte heeft aan het beste van het beste, is er nu de Oppo Find X2 Neo.

Grootse behuizing

Ons reviewexemplaar is de Moonlight Black-versie. De mysterieuze donkere zwart- en blauwtinten aan de onderzijde worden steeds iets lichter naarmate je meer naar boven gaat. In het volle zonlicht zie je pas echt hoe mooi het kleurverloop van dit toestel is. Naast het Oppo-logo zit er aan de achterzijde ook een verticale camera-opzet waar je vier sensoren in terugvindt. De lenzen steken wat uit, maar niet extreem. Dankzij het meegeleverde hoesje wiebelt het toestel ook vrijwel niet op tafels, en hoef je niet bang te zijn voor krasjes.

Met afmetingen van 159,4 x 72,4 x 7,7 millimeter is de Find X2 Neo redelijk langwerpig en dun gebouwd. Gebruik met één hand is vrijwel onmogelijk als je vaak de bovenzijde van het scherm nodig hebt, en heel broekzakvriendelijk is hij ook niet meteen. Aan de vorm wen je redelijk snel, al zal het niet iedereen bekoren. Enkel in de linkerbovenhoek van het display is een gaatje vrijgehouden voor de frontcamera. Het glas zelf is bestand tegen krasjes dankzij Gorilla Glass 5. Met een gewicht van 171 gram is het apparaat zeker niet te zwaar. Er zijn stereo speakers aanwezig, maar een koptelefooningang missen we wel.

90Hz-display

Met de Oppo Find X2 Pro maakten we kennis met een QHD+ display dat 120Hz beelden wist te bewerkstelligen. Voor de Find X2 Neo is de lat iets lager gelegd, maar het 90Hz display is naar onze mening al meer dan goed genoeg om als significante verbetering bestempeld te kunnen worden. Beelden zijn behoorlijk vloeiend te noemen op het 6,5 inch grote Full HD+ AMOLED-display. Het scrollen door webpagina’s, het openen van apps; het is net dat stukje soepeler en prettiger voor je ogen. Daarnaast zijn we zeer te spreken over de kleurweergave van de Find X2 Neo.

Je hebt de optie om 60Hz te selecteren. Dat is goed voor de batterijduur, maar wij prefereren de vloeiende weergave. Aan de resolutie van 1080 x 2400 pixels kun je aflezen dat het apparaat een 20:9 beeldverhouding kent. Zoals gezegd is het display nogal langwerpig, maar als je veel films en series kijkt is het lange scherm zeker een pluspunt. De maximale schermhelderheid bedraagt 800 nits, en deze kan bij bepaalde video- en foto-inhoud oplopen tot 1100 nits. Daarmee kun je het scherm nog prima aflezen in het felle zonlicht.

Razendsnelle, peperdure chip

De Snapdragon 765G zorgt er onder meer voor dat de Find X2 Neo 5G-ondersteuning biedt (wat we zelf helaas nog niet hebben kunnen testen). De chipset is een octa-core processor geklokt op 2,4Ghz. De chip weet zowel in rustige als drukke periodes nog altijd vloeiende 90Hz beelden te bewerkstelligen. De grafische prestaties zijn eveneens zeer redelijk te noemen. Het is echter niet de beste chip die je in deze prijsklasse kunt vinden; de OnePlus 8 kost op het moment van schrijven enkele tientjes minder en is in het bezit van de betere Snapdragon 865.

Onder de motorkap is er verder ruimte voor maar liefst 256GB aan intern opslaggeheugen. Hoewel dit geheugen niet uitbreidbaar is, achten wij de kans zeer gering dat gebruikers de opslag van deze telefoon ooit vol weten te krijgen. In combinatie met de 12GB RAM aan boord is multitasken voor de Find X2 Neo een eitje. De vingerafdrukscanner onder het display werkt prima, maar is niet de snelste. De twee speakers voor stereogeluid klinken voor muziek niet zo heel uitgebalanceerd, maar zijn prima bij het bekijken van films en series. Vooral de luidheid is erg degelijk te noemen. De Dolby Atmos-modus zorgt ervoor dat gekoppelde audioapparaten een kwaliteitsboost krijgen.

Kleurrijk ColorOS

De Oppo Find X2 Neo draait uit de doos op ColorOS 7. Deze softwareschil is gebaseerd op Android 10. Tegenwoordig houdt Oppo meer vast aan de standaard Android-interface, onder meer in het instellingenscherm. Hoewel we niet meteen alle opties vinden is er nog altijd de handige zoekbalk. Net als bij stock Android is er ook op deze softwareversie ruimte gemaakt voor een donkere modus. Wij zijn erg te spreken over deze donkere modus, die verrijkt wordt met groene accenten, net als de groen gekleurde aan/uit-knop.

Oppo zelf geeft ook al de nodige opties in haar standaard launcher. Zo kun je de vorm van icoontjes aanpassen, de soorten animaties en de snelheid ervan, en of je gebruik wil maken van een app-lade. Helaas is niet alles perfect. Zo moet het scherm eerst ‘wakker’ zijn (via beweging of tikken) om je vingerafdrukscanner te kunnen laten scannen. Verder ‘vergeet’ het vergrendelscherm displayopties. Wanneer je bijvoorbeeld Oogcomfort in hebt geschakeld, is dit niet het geval op het vergrendelscherm. Ook de navigatiegebaren (die heel erg lijken op iOS) werken niet zo soepel als op een iPhone.

De accucapaciteit van de Oppo Find X2 neo bedraagt 4025mAh. Wel hebben we kunnen testen in hoeverre de Oppo Find X2 Neo een dag volhoudt als je het 90Hz display optimaal gebruikt. Dat moet met gemak mogelijk zijn. Na iets meer dan een dag volop gebruik was er bij ons meestal tegen het einde van de avond 10 tot 20 procent aan accusap over. In de 60Hz modus houdt de Find X2 Neo het makkelijk twee dagen vol. Desondanks geven wij de voorkeur aan de vloeiendere 90Hz weergave. Dat heeft onder meer te maken met de snelle 30W adapter die Oppo meelevert, waardoor de telefoon in iets meer dan een uur weer volledig is opgeladen. Draadloos opladen is helaas niet mogelijk.

Multifunctionele camera-opzet

Aan de achterkant zitten vier camera’s. Het gaat om een primaire 48MP-camera met Quad Bayer-technologie (vier pixels worden één voor meer licht per pixel), 13MP-telefotocamera met 2x optische zoom, 8MP-groothoekcamera, en een 2MP-zwartwitsensor voor extra contrast. Foto’s van de hoofdsensor zijn rijk aan kleuren, scherpte is aanwezig, en de aanwezigheid van optische beeldstabilisatie juichen we altijd toe. Het menuscherm van de Find X2 Neo werkt zeer gemakkelijk en de scènedetectie doet zijn werk.

In situaties met suboptimale lichtomstandigheden merken we dat de telefoon het wat lastig heeft. Je ziet al snel dat er wat sprake is van onscherpte, maar dat is wel vaker het geval bij telefoons. De 2x zoomlens werkt prima en het maximum is 10x digitale zoom. Ook de 10x zoom-beelden zijn nog enigszins bruikbaar. De 8MP-groothoekcamera is vooral handig wanneer je overdag een mooie landschapsfoto wil maken. Op de voorzijde vinden we een enkele 32MP-camera terug. Deze levert ook prima foto’s met voldoende kleur, al is er in situaties met weinig licht al snel sprake van een uitgewassen effect.

De videocapaciteiten van de Oppo Find X2 Neo zijn zeer goed te noemen. Je kunt maximaal in 4K met 30fps beelden opnemen, en deze zien er bijzonder scherp uit. Ook 1080p met 60fps vinden we erg prettig om naar te kijken, al is er een stuk minder detail zichtbaar. Wel een voordeel aan de 1080p-modus is dat je de ultrastabiele modus kunt gebruiken. In combinatie met de al prima optische en elektronische beeldstabilisatie lijkt het in deze modus net alsof de smartphone beelden heeft opgenomen op een statief.

Eindoordeel

De Oppo Find X2 Neo volgt de trend van langwerpige designs, zonder dat het daardoor gaat lijken op een dertien-in-één-dozijn-toestel. Daarnaast is het 90Hz display zeer prettig om naar te kijken. Ook prettig vinden we de 30W snellaadondersteuning en de multifunctionele camera-opzet. De Snapdragon 765G is zeer degelijk en voorzien op 5G, maar in dezelfde prijsklasse vind je ook al telefoons terug met de snellere Snapdragon 865. De gigantische lading geheugen die je krijgt van Oppo is mooi meegenomen, evenals de talrijke features in de steeds beter werkende software. Qua prijs-kwaliteitverhouding zijn er waarschijnlijk betere smartphones, maar het oog wil ook wat, toch?