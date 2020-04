RECENSIEOVERZICHT PRO panoramisch beeld

De ideale thuiwerkplek heeft ook de ideale monitor. En hoe breder, hoe beter, dat bewijst deze gebogen Philips Brilliance met een te lange naam die ik je ga besparen.

In een mum van tijd heb ik mijn bureau thuis omgetoverd tot een cinemazaal. Laten we deze monitor kortweg de Brilliance noemen. In dat geval is de Brilliance dus mijn thuiscinema. Het is de eerste keer dat ik aan de slag ga met een monitor van deze omvang. Het gaat om een display met 3440 bij 1440 pixels waardoor je letterlijk alles open kan zetten. Een Trellobord wordt zo een zaligheid op zichzelf. We weten intussen allemaal hoe een monitor werkt dus ik ga me vooral focussen op de leuke extra’s die zo’n Brilliance geeft. Een prachtig beeld om al je reisfoto’s te tonen of gewoon een ingewikkelde Excelsheet? Deze monitor maakt heel wat eenvoudige taken een stuk eenvoudiger en aangenamer om naar te kijken. En Philips kan het, dat weten we al.

Elk detail wordt opvallend.

Breed genoeg

Dat de Phillips Brilliance breed genoeg is weet je intussen. Een paar details; het gaat om een QHD-beeld van 34 inch dat je helemaal kan draaien. De Brilliance heeft een 21:9 verhouding waardoor het dus de ideale productiviteitspartner is. Van spreadsheetkolommen tot Trello over CAD-programma’s voor tekenaars. Het kan allemaal met de Brilliance.

En als je geen fan bent van de schermvullende weergave kan dt ook. Ik maakte bijvoorbeeld verschillende bureaubladen naast elkaar en die vulde ik dan op met kleinere schermen. Programma’s als Outlook, WhatsApp of Spotify hoeven niet per sé heel je scherm te vullen. Allemaal pluspunten die de Philips Briiliance 346P1CRH al heel bruikbaar maken voor een breed publiek. En met breed genoeg bedoelen we: “je hele bureau wordt ingepalmd”. Zorg dus dat je zeker plaats hebt om ‘m te zetten.

Een veel gehoorde klacht bij brede en gebogen scherm is misselijkheid. Niet iedereen heeft dit soort monitor graag omdat het nogal op je afkomt. Ik heb er zelf nog geen last van gehad maar ik kan me erin vinden. Gelukkig heb je dat bij deze monitor echt niet. Als je de Philips 346P1CRH ver genoeg zet en ervoor zorgt dat je er niet in zit komt het zeker goed. Misselijkheid is dus een nadeel dat je bij deze monitor van het lijstje kan schrappen.

Voldoende poorten voor iedereen.

De ingebouwde USB-C dock is echt een pluspunt.

USB x 4

Ook op vlak van connectiviteit heeft deze Brilliance meer dan genoeg te bieden. 1x DisplayPort, 2x HDMI en 1x USB-C als invoer. Qua USB-poorten krijgen we 1x USB-C, 1x USB-B en 4x USB 3.2. Meer dan genoeg dus om alles kwijt te spelen. Verder vinden we nog een hoofdtelefoonuitgang en een Ethernetpoort terug. En daarmee komen we aan één van de meest handige functies van deze monitor: de ingebouwde USB-C dock. Een ingebouwd USB type-C-basisstation met stroomvoorziening zodat je alle randapparatuur eenvoudig kwijt kan.

Ik heb al deze poorten constant gebruikt. Vooral de USB-poorten met laadmogelijkheden zijn echt welgekomen. Bijna elk toestel kon ik eraan hangen om op te laden. Van hoofdtelefoon tot iPad en iPhone. Echt wel een enorm plustpunt voor deze Brilliance.

Voor ik het vergeet. Een ergnonomische werkhouding is zeer belangrijk. En die spirit kan je helemaal volgen door de Brilliance op de ideale hoogte in te stellen. Je kan het scherm ook helemaal draaien naar je eigen zin. De monitor zit degelijk in elkaar en dat voel je bij het afstellen. De Brilliance zal dus niet plots naar beneden zakken of weer slecht ingesteld staan.

Vlotte beelden tijdens het gamen.

Gamen op de Brilliance

Door de adaptie synchronisatietechnologie die deze Brilliance aan boord heeft krijg je tijdens het gamen geen stotterende gameplay of haperende frames. Als je PC de game aankan, dan is je scherm in ieder geval mee. Zo geniet bij deze Brilliance van het enorme beeld én van de degelijkse gamingprestaties. Je hebt bij deze Philips 346P1CRH een maximum refreshrate van 100Hz, voor échte gaming fans zal dat misschien te weinig zijn. Die specificaties zijn niet alleen leuk voor tijdens het gamen maar zijn ook ideaal voor fans van films en series. Je zou de Brilliance bijna als volwaardig tv-toestel kunnen gebruiken. Helaas zijn de beelden vaak niet voorzien op de beeldgrootte van deze Brilliance waardoor je rechts en links vaak een zwarte spatie hebt die best groot is.

Conclusie

Of ik overtuigd ben van deze Philips Brilliance 346P1CRH? Zeker en vast. De monitor is van vele markten thuis en heeft voor elk wat wils. Maar, voor wie bijvoorbeeld op zoek is naar een echte gaming monitor is deze Brilliance misschien wel een mindere keuze omdat we de 144Hz refreshrate missen. Van thuiswerk, naar kantoorwerk over creatievelingen die graag met een breed en gebogen monitor aan de slag gaan is deze Philips 346P1CRH écht ideaal. Trello en Excel-sheets zijn nog nooit zo overzichtelijk geweest, voeg daar alle connectiviteitsmogelijkheden aan toe en je hebt een degelijke monitor die gemakkelijk in te stellen is. Door het feit dat de monitor zo groot is heeft hij ook wel een enorme poot om op te staan. Het is dus belangrijk ook om na te gaan of je bureau groot genoeg is. Want geloof me, hij staat heel rap vol en neemt best wat plaats in.