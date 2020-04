RECENSIEOVERZICHT PRO Goede beeldkwaliteit

Stijlvol ontwerp

Makkelijke installatie CON Duur

Beperkte beveiliging zonder abonnement

Arlo staat bekend om zijn premium slimme beveiligingscamera’s en die kunnen natuurlijk niet ontbreken in deze XTRA. Wij hielden een oogje in het zeil met de Arlo Pro 3.

Op het eerste gezicht lijkt de Arlo Pro 3 sterk op de Arlo Ultra beveiligingscamera. Als je de twee camera’s naast elkaar zet, zie je geen enkel verschil. Als je verder kijkt dan de buitenkant zie je een duidelijk verschil, namelijk de beeldkwaliteit. Waar de Arlo Ultra beelden in 4K kan opnemen, ligt de maximumresolutie van de Arlo Pro 3 op 2K, wat nog steeds indrukwekkend is. Omdat de resolutie hier lager is, is de prijs dat natuurlijk ook.

Ontwerp

Zoals we al aanhaalden, zijn de Arlo Pro 3 en de Arlo Ultra quasi identiek op designvlak. De zwarte voorzijde met de lens zit in een witte behuizing die je op verschillende manieren kan installeren.

Vooraan zitten de lens, de infraroodcamera’s en de flitser. Onderaan vind je de magnetische aansluiting voor de oplader en de knop om de behuizing los te klikken. Achteraan zit een opening waar je een accessoire kan vastschroeven, al is dat niet altijd nodig. Een van de houders van de Arlo Pro 3 kan namelijk magnetisch bevestigd worden aan de achterzijde. Je hoeft geen schrik te hebben dat de magneet zal loskomen door de wind. We hebben stevig geschud met de houder en de camera bleef toch goed op zijn plaats zitten.

Bij de Arlo Pro 3 hoort nog de Arlo SmartHub. Niet iedereen is fan van een basisstation bij beveiligingscamera’s, aangezien je het met een ethernetkabel aan je router moet koppelen en je er een extra stopcontact voor nodig hebt. De stekker van het basisstation is hier redelijk groot, waardoor wij twee stopcontacten in de stekkerdoos moesten opofferen. Een hub heeft natuurlijk meerdere voordelen, waaronder een stabielere en sterkere verbinding met de camera’s.

Installatie en Arlo app

De installatie van de Arlo Pro 3 verloopt erg makkelijk. Dit geldt voor zowel de fysieke installatie van de camera’s als de set-up in de Arlo app. De app gidst je met een duidelijke stap-voor-staphandleiding door het installatieproces. Na een kwartiertje zou je de installatie achter de rug moeten hebben. De app geeft ook de sterkte van de wifiverbinding aan terwijl je hem op zijn plaats aan het zetten bent. Zo weet je meteen of je je netwerk verder moet uitbreiden voor een stabiele verbinding.

Eens de camera’s geïnstalleerd zijn, kan je aan de slag gaan met de overzichtelijke Arlo app. In het startmenu zie je de verschillende camera’s die gekoppeld zijn aan het basisstation en in het rechtse tabblad kan je de bibliotheek met video-opnames bekijken. De Arlo Pro 3 neemt automatisch videobeelden op wanneer er beweging gedetecteerd is, maar dit kan je verder bijstellen in de instellingen. In de videobibliotheek kan je bovendien verschillende filters toepassen om sneller de fragmenten te vinden waar je naar zoekt.

Je kan het basisstation instellen op vier verschillende manieren: gewapend, niet gewapend, op basis van geolocatie en op basis van tijd. Als het basisstation gewapend is, krijg je een melding van elke beweging die gedetecteerd wordt. Als het niet gewapend is, krijg je geen melding. Met de tijdsinstellingen kan je aangeven tussen welke tijdstippen het basisstation gewapend moet zijn, maar wij raden de instelling op basis van geolocatie aan. Op die manier wordt het basisstation namelijk automatisch gewapend wanneer je van huis bent en wordt het ontwapend wanneer je thuis bent.

Zoals bij de meeste beveiligingscamera’s heb je een abonnement nodig om de meeste functies te kunnen gebruiken. In dit geval krijg je een proefperiode van drie maanden Arlo Smart Premier cadeau. Zonder abonnement vallen er meteen een heleboel functies weg, waaronder personendetectie, de activity zones en cloudopslag van je video-opnames.

Dagelijks gebruik

Nadat je alles hebt ingesteld, zal je waarschijnlijk niet vaak omkijken naar de camera’s. De enige momenten waarop je ze fysiek zal vastpakken is wanneer je de batterij moet opladen die zo’n drie tot zes maanden mee kan gaan en je krijgt natuurlijk een melding wanneer die bijna leeg is.

De 2K-resolutie moet inderdaad onderdoen voor de 4K-resolutie van de Arlo Ultra, maar is wel een stap vooruit tegenover de 1080p-resolutie van de Arlo Pro 2. Daarnaast krijg je een blikveld van 160°, nachtzicht en audio in beide richtingen. Er zit een sterk fish-eye-effect op de randen van het beeld, maar je gaat natuurlijk geen uren naar je videofeed staren bij wijze van entertainment. De automatische zoom werkt bovendien erg accuraat en volgde personen bijna altijd tot op de voet. Je kan ook handmatig inzoomen tot 12x. Voeg daar nog de HDR-ondersteuning aan toe en je krijgt een van de meest volledige camerapakketten op de markt.

Bij weinig licht lijkt de Arlo Pro 3 soms te twijfelen of hij opnames in kleur moet maken of in zwart-wit met de infraroodcamera. In beide gevallen was het eindresultaat nog steeds heel duidelijk, dus een echt minpunt kunnen we dit niet noemen.

Een pluspunt dat is overgewaaid van de Arlo Ultra is de ingebouwde noise-cancelling in de camera. Als je geregeld gesprekken voert door de Arlo Pro 3 dan zal je dit erg appreciëren, vooral als hij buiten hangt bij een drukke straat. Omgevingsgeluid wordt mooi weggefilterd waardoor we probleemloos konden horen wat de persoon aan onze deur te zeggen had. Tot slot ondersteunt de Arlo pro 3 nog integratie met Google Assistant en Alexa.

We kunnen weinig slechte dingen zeggen over de Arlo Pro 3. Hij moet inderdaad onderdoen voor de Arlo Ultra, maar hij kost dan ook minder, dus dat kunnen we hem niet kwalijk nemen.