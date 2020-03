RECENSIEOVERZICHT PRO Batterijduur van drie dagen

Degelijke prestaties

Goedkoop CON Slechte (en trage) cameraprestaties

Weinig interne opslag

Geen 5Ghz-ondersteuning

De Motorola Moto G8 Power is een smartphone voor mensen die batterij op de eerste plaats zetten. Waarom er vier camera’s aan de achterkant van deze smartphone zitten, is niet geheel duidelijk.

Iedereen heeft andere eisen bij de zoektocht naar een nieuwe smartphone. Een gemeenschappelijke factor is hier bijna altijd de batterijduur. Wat je andere eisen ook zijn, een goede batterijduur is van groot belang voor elke smartphone. Motorola bracht vorig jaar de Motorola Moto G7 Power op de markt met een batterij van maar liefst 5.000mAh – de gemiddelde batterij is ongeveer 3.500mAh – tegen een heel agressieve prijs van iets meer dan 200 euro. Veel toeters en bellen kwamen er niet aan te pas, aangezien hij maar één camera achteraan had en een HD-scherm in een wereld waar Full HD de standaard is. Een deel van zijn aantrekkingskracht zat ook in zijn eenvoud.

Dit jaar mogen we kennismaken met de Motorola Moto G8 Power, hij behoudt dezelfde batterij, maar voegt een groter én Full HD-scherm toe samen met vier camera’s aan de achterkant. Met een richtprijs van 229,99 euro blijft hij eveneens agressief geprijsd. Maar weet hij alsnog de aangegeven batterijduur van drie dagen te behalen? Wij zochten het uit.

Up-to-date design

Het design van de Motorola Moto G8 Power is zeker meer up-to-date. De dikke schermranden boven en onderaan zijn weggewerkt en linksboven zit een punch-hole selfiecamera. Wat meteen opvalt, is dat hij iets dikker en zwaarder is dan de gemiddelde smartphone. De oorzaak hiervan is de grote batterij. Dit dikkere design wende gelukkig snel en na een paar uur voelde hij aan als de gemiddelde smartphone. Achteraan zien we vier camera’s terug, waarover later meer, en een vingerafdrukscanner met het Motorola-logo. Het is niet de snelste vingerafdrukscanner maar hij werkte wel nauwkeurig. Onderaan vinden we een USB-C-poort voor de oplader.

Het display is hier een 6,4-inch lcd-paneel met een resolutie van 1080 x 2300 pixels. We merkten wel een soort van donkere schijn op rond de punch-hole selfiecamera. Erg storend was dit niet en het viel ook alleen op bij witte en felgekleurde achtergronden op hoge helderheid.

Te veel camera’s

We krijgen bij de Motorola Moto G8 Power een uitgebreide selectie aan camera’s: een 16MP-hoofdcamera, 8MP-telecamera (2x optische zoom), 8MP-groothoekcamera, 2MP-macrocamera en 16MP-selfiecamera. Lijkt dat te mooi om waar te zijn? Dat is het ook. Geen van deze vijf camera’s houdt zich bijvoorbeeld staande bij weinig licht. We merkten al snel ruis op bij ruimtes met een gedimde lamp en wanneer we ’s nachts naar buiten gingen, zagen we hetzelfde probleem. Een tweede probleem is het gebrek aan optische beeldstabilisatie bij de zoomlens van de Moto G8 Power. Het resultaat was dat we vaak schokkerige foto’s hadden omdat zelfs de kleinste schokjes opvallen wanneer je inzoomt.

Bij de macrolens en groothoeklens van de Motorola Moto G8 Power zagen we gelukkig betere resultaten. Foto’s met de groothoeklens bij daglicht zijn degelijk en hoewel een lens met 16MP-sensor hier beter was geweest, zal je op Instagram en Facebook het verschil waarschijnlijk niet zien. De 2MP-macrocamera is een leuke extra werkt ook goed. De autofocus is het grootste pluspunt, waardoor je niet millimeter per millimeter de smartphone moet verschuiven om je onderwerp scherp te krijgen. Wij zijn echter nog steeds van mening dat een macrocamera niet de meest nuttige toevoeging is, aangezien wij bij ons dagelijks gebruik geen situatie zijn tegengekomen om de lens te gebruiken. We missen hier wel de gebruikelijke dieptesensor waarmee je foto’s met vervaagde achtergronden kan maken. De optie zit wel in de camera-app, maar zonder dieptesensor merkten we op dat de Motorola Moto G8 Power soms moeite had om de randen van ons onderwerp af te bakenen.

Een algemene opmerking is dat de camera-app niet altijd even vlot werkte. Soms startte hij wat traag op, het wisselen tussen de verschillende lenzen ging ook niet altijd even vlot en de nabewerking van foto’s liet soms op zich wachten. Een paar lenzen minder was hier beter geweest.

Algemene prestaties en batterij

Tot slot kunnen we de algemene prestaties en batterij natuurlijk niet negeren. Binnenin vinden we een Snapdragon 665, 4GB RAM-geheugen en 64GB interne opslag. Dit zijn dezelfde specificaties als bij de Motorola Moto G8 Plus en ook de Motorola Moto G8 Power hield zicht prima staande bij dagelijks gebruik (afgezien van de trage camera-app). Sociale media checken, mailtjes beantwoorden en zelfs de occasionele lichte game waren geen probleem. Daar komt bij dat het geheel draait op een schone versie Android 10. Motorola voegt nog een paar handige extra’s toe om met handgebaren om bepaalde acties uit te voeren (zaklamp aanzetten, camera opstarten…) én heeft deze keer ook Moto Gametime toegevoegd zodat je meldingen kan uitschakelen wanneer je aan het gamen bent. Het geheel zorgde voor een erg aangename gebruikservaring over de hele lijn. Een duidelijk minpunt is hier het gebrek aan ondersteuning voor snellere 5Ghz-wifinetwerken. Je moet het dus doen met de tragere 2,4Ghz-netwerken.

Voeg hier een 5.000mAh-batterij aan toe om alles van stroom te voorzien en je krijgt tegen alle verwachtingen in ook echt een batterijduur van (bijna) drie dagen. Wij konden altijd probleemloos twee dagen verder met de batterij – dat is op zich al een wonder – en afhankelijk van ons gebruik ging die derde dag er ook nog (volledig) bij. Toegegeven, we moesten die laatste avond naar onze lader rennen, maar de claim van 3 dagen batterij wordt bevestigd.

We weten dat wij onder de intensieve gebruikers vallen en onze smartphone vaak gebruiken, dus lichte gebruikers kunnen de aangegeven drie dagen makkelijker halen. Als we kijken naar batterijverbruik, dan zijn vooral games en de camera-app de grote boosdoeners. Een snellere laadsnelheid was hier ten slotte welkom geweest. De Motorola Moto G8 Power ondersteunt 15W-snelladen, maar omdat de batterij hier zo groot is, duurt het 2,5 à 3 uur om hem volledig vol te laden.

Al bij al is de Moto G8 Power een geslaagd pakket en zitten de grootste struikelblokken bij de verschillende camera’s. Hij blijft alsnog een van de eerste keuzes als je op zoek bent naar een nieuwe, goedkope smartphone met een grote batterij.