Ook wij kunnen niet alles verklaren wat techfabrikanten doen. Een goed voorbeeld van een onnavolgbare denkwijze is de Samsung Galaxy S10 Lite. Aan de ene kant is hij Lite ten opzichte van zijn oudere broertjes, maar hij doet ook sommige dingen beter. Wat maken we er nu precies van?

De naam Lite is zeker niet nieuw in het smartphonesegment. Vaak wijst dit op een afgeslankte versie van het hoofdmodel, wat in dit geval de S10 zou zijn. Ook is een Lite-versie vaak wat kleiner, maar die vlieger gaat niet op voor de nieuwe S10 Lite. Er gaan sterke geruchten dat de S10 Lite oorspronkelijk als Galaxy A-smartphone uitgebracht zou worden, maar vanwege marketingtechnische redenen is dit voor de release toch aangepast. Onze aandacht heeft Samsung in ieder geval.

Lite noch licht

Met afmetingen van 162,5 x 75,6 x 8,1 millimeter kunnen we onmogelijk spreken over een kleintje. Wat heet; de Galaxy Note 10 Plus is qua afmetingen vergelijkbaar. Wat dat betreft valt het gewicht van 186 gram nog enigszins mee. Met zijn licht afgebogen randen ligt het toestel prima in de hand, al vinden we het jammer dat Samsung heeft gekozen voor een plastic achterzijde in plaats van een glazen. Naast dat draadloos opladen hierdoor niet mogelijk is, voelt de S10 Lite simpelweg niet zo premium aan. Daarnaast spreekt het voor zich dat gebruik met één hand vrijwel onmogelijk is, maar daar koop je deze phablet ook niet voor. Wel mooi vinden we de glimmende achterkant, die in het licht diverse kleuren van de regenboog toont.





Verder valt op dat Samsung met de S10 Lite de camera-opzet een nieuwe rechthoekige vorm heeft gegeven. Het aluminium frame dat de voor- en achterkant verbindt, voelt zeer degelijk aan. Aan de voorzijde zien we dat het cameragat nu gecentreerd zit, net als bij de Note 10-serie. De randen zijn lekker klein gehouden. Helaas zijn we wat minder te spreken over de krasbestendigheid van de voorzijde; na enkel in broekzakken en op tafeltjes te hebben gebivakkeerd, zagen we al minieme krasjes in fel licht. De rechterrand is verrijkt met een volumeregelaar en een aan/uit-knop. Aan de onderkant is er enkel een USB-C ingang en monospeaker te vinden. De speaker net boven het cameragat is exclusief voor telefoongesprekken. Een 3,5mm ingang is eveneens afwezig. Aan de linkerzijde vind je het simkaartsleufje terug, waar ook een microSD-kaartje in geplaatst kan worden.

De S10 Lite is niet wat zijn naam doet vermoeden.

Fonkelend Full HD+ display

Bij telefoons van Samsung weet je gewoon dat je beschikt over een beeldschoon display, en bij de Galaxy S10 Lite is dat niet anders. Het bijzondere toestel maakt gebruik van een 6,7-inch display met een vrij lange beeldverhouding van 20:9. Het schermdisplay is een Super AMOLED Plus-paneel, wat een lange marketingterm is voor ‘ontzettend mooie, verzadigde kleurweergave en rijke contrasten’. Zowel de maximale als minimale schermhelderheid scoren ruim voldoende. Het AMOLED-scherm is dankzij zijn diepe contrasten ook in fel zonlicht nog prima af te lezen. De automatische helderheidsmodus vinden we ook prettig in gebruik.

Er is echter een maar bij de Galaxy S10 Lite: de maximale resolutie blijft steken op Full HD+. Dit is exact dezelfde resolutie waarover de S10 en S10 Plus uit de doos gebruik van maken, maar in het instellingenmenu kun je dit nog verhogen naar het nog scherpere WQHD+. Hoewel deze optie zeker niet had misstaan op het grote display van de Lite, zie je het verschil in resolutie pas wanneer je deze twee modi naast elkaar legt.

Snapdragon in plaats van Exynos

Een belangrijk verkoopargument van de Samsung Galaxy S10 Lite bevindt zich onder de motorkap. Waar de Europese S10-toestellen gebruikmaken van de Exynos 9820, zijn de Amerikaanse edities uitgerust met de Snapdragon 855. Uit diverse tests blijkt dat de Snapdragon-versie echter iets beter presteert, voornamelijk grafisch, en laat de S10 Lite nu nét die chipset in huis hebben.

Aan power geen gebrek bij de S10 Lite.

Aan de andere kant: een Snapdragon 855 is anno 2020 zeker nog top te noemen, maar er zijn al twee snellere Snapdragon-chipsets uitgekomen in de tussentijd. Met een flinke 8GB RAM aan boord is zowel licht als zwaar werk kinderspel voor de S10 Lite. Ook is er geen sprake van haperingen, en spelen zware games als PUBG als een zonnetje.

Met 128GB aan intern opslaggeheugen valt er weinig te klagen over de opslagcapaciteit. Verder valt ons op dat Samsung geen dongel meegeeft om bedrade headsets te kunnen verbinden met de S10 Lite. Je kunt deze óf zelf kopen, overschakelen op draadloos, of alle audio via de monospeaker laten verlopen. Die laatste optie is echter niet heel indrukwekkend; er komt een redelijk geluid uit, maar in deze prijsklasse zijn er betere opties.

Soepele software en uitstekende batterijduur

De S10 Lite behoort tot een van de eerste smartphones die uit de doos draait op Android 10. Zoals gewoonlijk legt Samsung over Android haar eigen softwareschil heen. Inmiddels zijn we aanbeland bij One UI 2.0. De nieuwste softwareversie verkleint onder andere meldingen tijdens het gamen, en heeft een nog slimmere donkere modus aan boord. Daarnaast zorgt One UI 2.0 ervoor dat menu’s en applicaties eenvoudiger zijn gemaakt en consistenter zijn. Gebruiksgemak met één hand is net als in versie 1 nog altijd een belangrijk pluspunt aan One UI. Er zijn wel wat vooraf geïnstalleerde applicaties aanwezig als Spotify en Netflix, maar niet meer dan we gewend zijn van Samsung.

One UI 2.0 is erg prettig in gebruik.

Wat we niet zo gewend zijn van Samsung, dat is de aanwezigheid van een enorme accucapaciteit in een Galaxy S-telefoon. Er is maar liefst 4500 mAh aan boord bij de Galaxy S10 Lite, en dat zorgt ervoor dat je bij regulier gebruik zomaar eens 48 uur kunt overleven op één cyclus. Ook na een intensieve dag met veel Maps, WhatsAppen, video’s kijken en browsen was er nog 30 tot 40 procent in de avonduren. Het opladen van de Samsung Galaxy S10 Lite kán snel verlopen; de telefoon ondersteunt 25W snelladen. Helaas zit er ‘slechts’ een 15W snellader in de doos. Het duurt een kleine 2 uur voordat de telefoon van helemaal leeg weer helemaal vol zit.

Bijzondere camera-opzet

De camera-opzet van de Galaxy S10 Lite is zeker geen alledaagse. De primaire lens is een 48-megapixelexemplaar. Deze combineert 4 micropixels, waarna er een 12-megapixelfoto als eindresultaat gecreëerd wordt. Door dit proces wordt er meer licht opgevangen per uiteindelijke pixel, wat tot betere foto’s moet leiden, met name in situaties met weinig licht. De S10 Lite scoort wat ons betreft een ruime voldoende met mooie, verzadigde foto’s. Met name wanneer de lichtomstandigheden verminderen, missen we echter snel details in foto’s.

Hetzelfde geldt voor de 12-megapixelgroothoeklens. De 5-megapixelmacrolens is gemaakt voor het schieten van (kleine) objecten van een afstand van 3 tot maximaal 5 centimeter. Als je een vaste hand hebt, kun je mooie plaatjes ermee schieten met een scherptediepte-effect, maar we hebben zo onze twijfels over hoe vaak deze feature nu echt van pas komt. De 32-megapixelfrontcamera schiet eveneens redelijk, alleen zijn de beelden naar onze mening wat aan de grauwe kant.

De camera-opzet is bijzonder, maar er zijn functionelere op de markt.

Dé eigenschap waarmee de S10 Lite camera-opzet zich onderscheidt, dat is Super Steady OIS. Dit is een marketingterm voor een extreem sterke optische beeldstabilisatie. Deze modus staat de camera toe om in allerlei richtingen te bewegen om zo (ongewenste) handbewegingen weg te filteren. Met name bij actievideo’s lijkt het alsof je je waant in een first person shooter; je ziet nog duidelijk wanneer je voetstappen aan het zetten bent, maar dit alles gebeurt op een ontzettend vloeiende manier. Video’s schieten is mogelijk in maximaal 4K met 30 frames per seconde, maar in de Super Steady OIS-modus is deze helaas gelimiteerd tot 1080p met 30 frames per seconde.

Eindoordeel

Al met al is de Samsung Galaxy S10 Lite een vreemde vogel. De uitstekende accuduur kan ons zeker bekoren, evenals de snelle Snapdragon-chipset en leuke Super Steady OIS-feature. Toch vinden we het vreemd dat er zoveel concessies zijn gedaan, waardoor de inmiddels goedkopere Galaxy S10 op heel veel vlakken simpelweg een betere en completere telefoon is. Denk aan een koptelefooningang, draadloze oplaadbaarheid, en iets betere camerakwaliteiten. Desalniettemin is de Samsung Galaxy S10 Lite een prettige telefoon in gebruik, maar in een moordend prijssegment zal het lastig worden om te overleven.