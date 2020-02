RECENSIEOVERZICHT PRO Awesome batterij

Awesome display

Awesome vingerafdrukscanner CON Minder awesome selfie- en macrocamera

Minder awesome plastic behuizing

De Samsung Galaxy A50 was vorig jaar de best verkochte Samsung-smartphone in Europa. Hij kreeg dan ook snel opvolging in de vorm van deze Galaxy A51.

Als we een smartphone van Samsung testen, is het meestal het nieuwste vlaggenschip in de S-reeks of de Note-reeks met een torenhoog prijskaartje. De nieuwe Samsung Galaxy A51 mag dan wel sterk lijken op een flagship met zijn glimmende achterkant met vier camera’s, een kwalitatief AMOLED-display en een heel kleine punch-hole selfiecamera, maar niets is minder waar. Deze smartphone kost namelijk “maar” €369 (en geen €1349).

De A van Awesome

Samsung adverteert de nieuwe Galaxy A51 als volgt: Awesome Screen, Awesome Camera, Long-lasting Battery Life. Voor deze review gooien we de volgorde even om en beginnen we met het display, gevolgd door batterijduur (en algemene prestaties) en tot slot de camera’s.

Samsung staat bekend om zijn kwalitatief hoogstaande displays en dat is hier niet anders. De Galaxy A51 maakt gebruik van een Super AMOLED-scherm van 6,5 inch met Full HD-resolutie. Wat wil dat zeggen in de praktijk? Enorm heldere, levendige kleuren en vooral zwart dat ook echt zwart is vanuit welke hoek je ook kijkt. Al deze aspecten zien we hier terug en we waren dan ook enorm tevreden, aangezien de meeste smartphones van deze prijs een minderwaardig LCD-display hebben. Een terugkerend probleem hier was de automatische helderheid die niet altijd leek te werken. Occasioneel werd het display veel te donker zonder duidelijke reden. Dit konden we gelukkig snel oplossen door de Galaxy A51 even te vergrendelen en ontgrendelen of door de helderheid handmatig bij te stellen.

Het kwalitatieve display zit echter in een iets minder kwalitatieve behuizing. De buitenkant van de Galaxy A51 is volledig gemaakt van plastic. De zilveren rand en glanzende achterkant zien er misschien premium uit, maar van zodra je hem vastneemt, voel je dat dit geen premium smartphone is. Een pluspunt is wel dat alle niet-premium smartphones van Samsung nog wel een koptelefoonpoort hebben!

Op de achterkant zien we geen vingerafdrukscanner, omdat die hier in het display zit. De eerste generatie in-display scanners van Samsung waren niet geweldig en we zijn blij om te zien dat de Galaxy A51 mag genieten van een nieuwe in-display scanner. De scanner registreerde onze vingerafdruk niet alleen sneller, maar ook nauwkeuriger dan bij de A50.

Een snelle middenmoter

De vraag is natuurlijk wat er allemaal gebeurt op dat awesome screen en vooral hoe snel het allemaal gebeurt. De Samsung Galaxy A51 is uitgerust met de nog nooit eerder gebruikte Exynos 9611 processor van Samsung zelf, 6GB RAM-geheugen en een 4.000mAh-batterij. We kunnen gerust zeggen dat we hier aangenaam verrast zijn door de prestaties. Over het algemeen waren alle apps snel opgestart en zagen we nergens hapering. De grootste verrassing zagen we bij games. Tegenover de gemiddelde middenklasser doet de Galaxy A51 het stukken beter op vlak van games. Hij zit niet op het niveau de duurdere S10- en S20-reeks, maar is wel prima geschikt voor iets fanatiekere mobiele gamers.

De batterij van 4.000mAh ging bovendien altijd een volledige dag mee en soms zelfs anderhalve dag afhankelijk van wat we deden. Wat vooral opviel, is dat de batterij goed omgaat met veel fotografie en video. Bij games liep de batterij al iets sneller leeg, maar als je op vakantie volop foto’s en video’s wil nemen, zal je merken dat de batterij hier niet onder zal lijden. De batterij ondersteunt ook nog 15W-snelladen, waardoor hij in minder dan twee uur weer vol zit.

Qua software krijgen we het nieuwste van het nieuwste: Android 10 uit de doos in combinatie met de One UI 2 software van Samsung. We gaan in deze review niet uitgebreid in op de nieuwigheden in de software, maar geven je wel enkele functies mee die ons zijn bijgebleven. Wij konden de algemene donkere modus zeker appreciëren, evenals de ontgrendelknop waaraan je een app kon koppelen die werd opgestart bij een dubbele tik.

Veel camera’s, maar zijn ze allemaal awesome?

Als we iets geleerd hebben op vlak van camera’s is het dat meer niet altijd beter is. Achteraan krijgen we een 48MP-hoofdcamera (die foto’s van 12MP neemt), 12MP-groothoekcamera, 5MP-dieptesensor en 5MP-macrocamera. Vooraan een enkele 32MP-selfiecamera (voor selfies in 8MP). Bij daglicht zijn de prestaties van (bijna) alle camera’s geweldig. De kleuren spatten van het scherm en de HDR-ondersteuning in combinatie met de nabewerking zorgt voor prachtige resultaten. Ook hier is Live Focus aanwezig waarmee je de achtergrondvervaging kan aanpassen terwijl je de foto neemt en achteraf kan je de effecten nog verder aanpassen in de editor.



























De macrolens is hier het zwarte schaap van het gezelschap. De camera zelf doet het prima, maar tijdens onze testperiode hebben we hem zelden gebruikt. In sommige gevallen was de hoofdcamera al genoeg om van dichtbij te fotograferen, waardoor de macrolens nog overbodiger wordt. Er is vervolgens een nachtmodus aanwezig die zowel op de hoofdcamera als groothoeklens gebruikt kan worden. Die is vooral nuttig bij schemerlicht, maar niet in het midden van de nacht. Als je van echt donkere scènes een foto wil nemen, dan zal het resultaat er nog steeds donker en wazig uitzien.

De selfiecamera kampt tot slot met hetzelfde probleem: goede prestaties bij daglicht, slechte prestaties bij weinig licht. In een iets donkerder café merkten we dat er al snel ruis op onze foto’s verscheen en dat de Live Focus soms niet helemaal doorhad wat nu precies de randen van het onderwerp waren.