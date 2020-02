RECENSIEOVERZICHT PRO Geweldige batterij

Goedkoop

Veel interne opslag CON Vervelende software

Ondermaatse camera's

Slecht display

Een nieuwe smartphone onder de 200 euro is een zeldzaam gegeven tegenwoordig. In september verscheen de Alcatel 3X (2019) op de markt voor 189 euro. Maar wat krijg je precies terug voor dat bedrag?

Naarmate de jaren vorderen, blijft het moeilijker worden om (degelijke) smartphones onder de 200 euro te vinden. In deze barre tijden is Alcatel steevast een rots in de branding met zijn uitgebreid aanbod aan goedkope smartphones. Een van de nieuwste smartphones van het merk is de Alcatel 3X (2019), een update van het model van vorig jaar. Op papier ziet hij er redelijk veelbelovend uit met onder andere drie camera’s achteraan, een 4.000mAh-batterij, een groot 6,52-inch display en een richtprijs van amper 189 euro.

Groter is niet altijd beter

Het design van de Alcatel 3X (2019) roept bij ons gemengde gevoelens. De smartphone in zijn geheel is erg groot. Dat komt deels door het grote display, maar ook door de dikke schermrand onderaan. Bovenaan is die rand kleiner door de waterdruppelnotch met daarin de selfiecamera.

De behuizing van de Alcatel 3X (2019) is, zoals verwacht, gemaakt van plastic. De zijkanten hebben wel een geborstelde afwerking, waardoor het geheel er iets minder goedkoop uitziet. Achteraan vinden we een driedubbele camera en een centrale vingerafdrukscanner. Aan de linkerkant vinden we nog een Google Assistant-knop terug, zodat je de spraakassistent altijd met een druk op de knop kan oproepen.

We zijn vervolgens aangenaam verrast door de USB-C-aansluiting onderaan. Je kan maximaal aan 10W opladen, waardoor je een tweetal uur nodig hebt om hem volledig op te laden.

Het display van 6,52 inch is zeker aan de grote kant, maar heeft slechts een HD-resolutie van 720 x 1600 pixels. De meeste smartphones hebben vandaag een Full HD-resolutie (1080p) en op een scherm van deze grootte valt het iets duidelijker op dat je een lagere maximumresolutie hebt.

De kleurenweergave is hier eveneens niet ideaal. Kleuren zijn over het algemeen erg flets, ietwat afgewassen en niet levendig. Het is niet onze gewoonte om te vragen naar een kleiner scherm, maar in dit geval was het misschien beter geweest.

Degelijke prestaties met lastige software

Bij een goedkope smartphone zijn we altijd benieuwd naar de prestaties. Het gaat hier vooral om de algemene vlotheid van het toestel en of je er makkelijk dagelijkse acties mee kan doen.

De meeste apps draaien relatief vlot, hoewel het soms iets langer duurt voor ze daadwerkelijk opgestart zijn. Voor games is de Alcatel 3X (2019) niet geschikt. Het duurt enorm lang voor games geladen zijn, en ze draaien over het algemeen niet erg vlot. Daar komt nog bij dat de smartphone erg warm begint te worden. Op sommige andere momenten zagen we ook enkele haperingen terugkomen zonder duidelijke reden.

Als laatste hebben we nog twee connectiviteitsproblemen. Eentje daarvan is dat de Alcatel 3X (2019) geen 5Ghz-netwerken kan gebruiken. Je bent hier dus standaard beperkt tot de iets tragere wifiverbindingen. Het andere is dat hij nog gebruik maakt van de oudere Bluetooth 4.2 standaard terwijl de meeste smartphones vandaag de dag 5.0 gebruiken.

Het voordeel van deze tragere prestaties in combinatie met het HD-scherm, is dat de batterij lang meegaat. Een volledige dag rondkomen was geen probleem, en zelfs twee dagen zijn goed mogelijk hier.

De Alcatel 3X (2019) draait nog op Android 9 en we verwachten niet dat hij nog de update naar Android 10 zal krijgen. Daaroverheen zit nog de eigen softwarelaag van Alcatel en die is allesbehalve aangenaam om mee te werken.







Het meest storende aspect is het snelmenu waar je normaal je notificaties en snelle instellingen terugvindt. Dat menu is hier opgesplitst in twee afzonderlijke tabbladen, terwijl dit makkelijk in eenzelfde tabblad past.

Een stukje software dat we wel nuttig vinden, was de Smart Manager. Die detecteert o.a. automatisch welke meldingen je het minste opent en kan je dan adviseren om die meldingen niet meer te tonen in de statusbalk. Daarnaast zijn er nog wat extra, onnodige apps die je niet allemaal kan verwijderen.

Meer camera’s is ook niet altijd beter

Tot nu toe hebben we een smartphone met een groot, maar niet heel kwalitatief scherm, degelijke prestaties en storende software. Voor een budgetsmartphone is dit helemaal niet zo slecht. We zijn dan ook benieuwd naar de camera’s. We krijgen hier een 16MP-hoofdcamera, 8MP-groothoekcamera en 5MP-dieptesensor voor portretfoto’s. Vooraan zit nog een 8MP-selfiecamera.

Het eerste probleem dat vrij snel naar boven kwam, is de beperkte rekenkracht. Voor de nabewerking van foto’s en het toepassen van effecten moet de processor namelijk het een en ander doen. Aanvankelijk namen we hierdoor veel wazige en bewogen foto’s, omdat het even duurde voordat de foto daadwerkelijk genomen was. Vooral bij foto’s met achtergrondvervaging viel het op dat we de Alcatel 3X (2019) een paar extra seconden moesten geven voordat hij de foto had genomen.

De uiteindelijke foto’s zien er niet altijd even geweldig uit. We zien hier in feite hetzelfde probleem als bij het display, namelijk een problematische kleurenweergave.

De groothoek- en portretfoto’s met de camera’s achteraan zijn nog verrassend degelijk. Ook hier zien we het probleem met kleurenweergave terugkomen, maar afgezien daarvan kunnen de foto’s ermee door. Je kan ook selfies nemen met een vervaagde achtergrond, maar dat raden we af. De selfiecamera presteert over het algemeen goed, maar bij portretfoto’s wordt er een soort van waas over heel de foto gegooid.

We zijn hier over geen enkele camera helemaal tevreden. We hadden hier liever een camera minder gezien zodat de overblijvende camera’s van betere kwaliteit konden zijn. Het feit dat we systematisch een paar seconden extra moeten wachten voor onze foto’s genomen worden, was ook erg storend.