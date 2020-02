RECENSIEOVERZICHT PRO Slank ontwerp

Degelijke camera's, zeker voor zijn prijs

Mét 3,5mm-audiopoort CON Batterijduur kan beter

Nog steeds niet de snelste

Sterke nabewerking op foto's

Vorig jaar liet Huawei ons kennismaken met drie nieuwe P30-smartphones. Het goedkoopste model van de drie, de Huawei P30 Lite, heeft inmiddels een kleine upgrade gekregen.

Sinds het handelsverbod met de VS is het voor Huawei lastig geworden om relevante nieuwe smartphones op de markt te brengen. In september zagen we zo de Mate 30-reeks verschijnen zonder Google Play Store die (voorlopig) niet in België op de markt is gebracht. Daarmee blijft de P30-reeks de meest recente reeks van het Chinese merk die je hier kan verkrijgen. Naar eigen zeggen was de Huawei P30 Lite hier de meest populaire smartphone. Om toch nog een “nieuw” toestel op de markt te brengen, heeft Huawei hem voorzien van een kleine upgrade onder de motorkap. De Huawei P30 Lite New Edition is uitgerust met 6GB RAM (komende van 4GB) en 256GB interne opslag (komende van 128GB). Zijn richtprijs ligt eveneens op 349 euro zoals bij het origineel. Wij namen deze New Edition onder de loep.

Meer van hetzelfde

Als je deze vernieuwde Huawei P30 Lite naast het origineel legt dan zie je geen enkel verschil tegenover het origineel. Dat is weliswaar geen minpunt, aangezien het al een populaire smartphone was. De interne opslag en het RAM-geheugen zijn uitgebreid, terwijl de richtprijs hetzelfde is gebleven. Daarover zijn we alvast positief. Je krijgt nog steeds een krachtige combinatie van drie camera’s achteraan: een 48MP-hoofdcamera, 8MP-groothoeklens en 2MP-dieptelens. We zien ook hetzelfde 6,15-inch Full HD LCD-display met 32MP-selfiecamera in de waterdruppelnotch. Ook de batterij van 3.440mAh met ondersteuning voor 18W-snelladen is hetzelfde gebleven.

Ook de software is hier identiek, wat eveneens positief is. De Huawei P30 Lite New Edition heeft dus nog gewoon de Google Play Store en toegang tot alle Google-services. Uit de doos draait hij nog steeds op Android 9 Pie, al mogen we verwachten dat hij in de loop van 2020 de update naar Android 10 nog zal ontvangen. De softwareschil van Huawei zelf, EMUI, blijft hier sterk aanwezig. Zo krijg je een heleboel apps van Huawei te zien, waarvoor je waarschijnlijk al Google-alternatieven gebruikt, zoals Gmail.

Geen racewagen

Het geüpgradede RAM-geheugen ziet er op papier wel mooi uit, maar in de praktijk ga je hier vermoedelijk weinig van merken. Extra RAM-geheugen inbouwen is bovendien erg goedkoop voor de fabrikant en zorgt ervoor dat het toestel er sneller uitziet. In werkelijk is niets minder waar, aangezien de Kirin 710 chipset, zelfs met 6GB RAM, nog steeds gemiddelde prestaties aflevert. Tegenover duurdere modellen merk je dat apps zoals Instagram, Outlook, Gmail en Twitter net iets trager opstarten en minder soepel werken. Vooral bij games wordt het verschil duidelijk, aangezien er daar iets meer tijd nodig is om alle grafische effecten te verwerken en zo soepel mogelijk af te spelen. Voor de gemiddelde gebruik is de Huawei P30 Lite New Edition zeker voldoende, maar voor power-users schiet hij nu eenmaal tekort.

Ook de batterijduur laat hier te wensen over. Mensen die de hele dag met hun smartphone bezig zijn, geregeld foto’s nemen, social media bekijken en gamen, zullen merken dat ze aan het einde van de dag toch hun oplader nodig hebben. Vaak gingen we naar bed met nog enkele procentjes in de batterij, maar op langere dagen moesten we toch tussendoor even naar een powerbank grijpen. Het 18W-snelladen zorgt er gelukkig wel voor dat je een lege batterij in een halfuurtje al weer bijna voor 50% hebt opgeladen.

Verrassend volwaardige camera’s

Op cameravlak is er een duidelijk onderdeel dat ontbreekt tegenover de rest van de P30-reeks, namelijk de indrukwekkende zoomlens waarmee je tot 50x digitaal kan zoomen. De camera’s die aanwezig zijn, zorgen wel voor goede resultaten. De 48MP-lens kan hier ook daadwerkelijk foto’s in 48MP nemen, al raden we je aan om voornamelijk de 12MP-instelling te gebruiken voor de beste resultaten.

Een algemene opmerking die we terugzagen bij 90% van de foto’s is dat de nabewerking de neiging heeft om het resultaat erg helder en overbelicht te maken. Bij daglicht zie je dit verschil niet meteen, maar in iets donkere scènes zien de resultaten er al gauw te fel en onrealistisch uit. Dit laatste viel vooral op bij selfies, waarbij gezichten zodanig overbelicht werden dat ze er bijna spierwit uitzagen. Op die momenten wissel je beter naar de Night Mode in de camera. Die verhoogt automatisch de sluitertijd om meer detail vast te leggen en zorgt voor een betere balans tussen licht en donker. Verwacht niet dezelfde resultaten als bij de Mate 20 Pro: een volledig donker bos, blijft ook met de Night Mode volledig donker.























Een ander minpunt is dat Night Mode alleen werkt met de hoofdcamera en niet met de groothoeklens (of de selfiecamera). Het was al snel duidelijk dat ’s avonds groothoekfoto’s maken geen goed idee was. De resultaten waren korrelig en meestal onbruikbaar. Overdag doet die lens het gelukkig wel prima en groothoekfoto’s zagen er na de nabewerking soms beter uit dan foto’s met de hoofdlens.

Voor zijn prijs presteert de Huawei P30 Lite New Edition enorm goed. Al zijn wij van mening dat de betere hardware er louter leuk uitziet op papier en in de praktijk voor weinig verbetering zorgt. Deze smartphone is (en blijft) ideaal voor de gemiddelde gebruiker die geen hele dagen wilt gamen of de allerbeste foto’s wil. Overdag komen de camera’s het beste tot hun recht, maar je merkt al snel dat je met een Lite-toestel te maken hebt bij slechtere lichtomstandigheden in de late uurtjes.