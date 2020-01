RECENSIEOVERZICHT PRO Relatief goedkoop

Kwalitatieve behuizing

Goede batterij CON Matige prestaties

Extra USB-C-poort was welkom

Klein touchpad

HP heeft al meerdere keren bewezen dat het compacte en krachtige 2-in-1 laptops kan produceren. De prijzen zijn hier vaak aan de hoge kant, maar de HP Envy x360 bewijst dat het ook goedkoper kan.

Als je op zoek gaat naar een 2-in-1 laptop (ook wel hybridelaptop genoemd), dan zijn er twee merken die meteen in het oog springen: HP en Lenovo. HP maakt al een tijdje hun x360-laptops terwijl Lenovo bekendstaat om de Yoga-laptop. Voor deze review zijn we aan de slag gegaan met de HP Envy x360, een van de goedkopere 2-in-1 laptops op de markt. Weet hij ondanks zijn iets lagere prijs toch te presteren? Wij zochten het uit.

Design en display

Voor we de prestaties gaan bespreken, nemen we eerst een kijkje naar het design. De HP Envy x360 laptops bestaan in twee formaten: 13 inch en 15 inch. Voor deze review hebben wij de HP Envy x360 van 13 inch onder de loep genomen. Meteen valt op dat de laptop erg dun is en dat hij gemaakt is uit een soort van bronzig aluminium. Dit voelt er stevig en kwalitatief aan, waardoor je niet zou vermoeden dat hij eigenlijk relatief goedkoop is. Wat betreft de aansluitingen hebben we gemengde gevoelens. Je krijgt twee traditionele USB-A-poorten (3.1) en een enkele USB-C-poort (3.1). Opladen gebeurt via een aparte aansluiting en dus niet via USB-C, hoewel die optie hier zeker nuttig was geweest voor nog meer mogelijkheden. Als je dus een tweede display zou willen aansluiten, dan heb je hiervoor een tussenstuk nodig ofwel een USB-C naar HDMI-kabel, waardoor die ene USB-C-poort meteen wegvalt. Een tweede USB-C-aansluiting was hier zeker welkom geweest. Tot slot krijg je ook nog een microSD-kaartlezer en audiopoort.

HP heeft hier optimaal de ruimte benut voor het toetsenbord. Het (verlichte) toetsenbord zit hier iets lager in de behuizing en zowel aan de linker- als rechterkant is er weinig ruimte over. Het geheel is hierdoor verrassend groot en je krijgt voldoende feedback van de toetsen, wat zorgt voor een aangename ervaring over de gehele lijn. Bovenaan het toetsenbord zit nog een speakergrille, waardoor er onderaan nog maar weinig plaats overblijft voor het touchpad. Naar onze mening was dit iets te klein en langwerpig. Een groter touchpad is dus zeker welkom in de volgende generatie van de HP Envy x360. Naast het touchpad zit nog een accurate vingerafdrukscanner waardoor we altijd snel konden inloggen door middel van Windows Hello.

Het touchscreen maakt hier slechts voor de helft optimaal gebruik van de ruimte. Links en rechts zijn de schermranden erg dun, maar vooral onderaan is er een dikke schermrand met daarin nog een keer het HP-logo. Dit Full HD-touchscreen wordt beschermd door Gorilla Glass waardoor er niet snel krassen of barsten zullen verschijnen. Het nadeel hiervan is dat het invallend licht redelijk gereflecteerd wordt, wat niet altijd even aangenaam is. De kleuren op het display zelf zijn wel enorm levendig en natuurlijk. HP heeft ten slotte nog een stylus die je kan gebruiken bij de Envy x360, maar die wordt niet standaard meegeleverd en zat ook niet in ons reviewpakket.

Prestaties en batterijduur

Wanneer we een kijkje onder de motorkap nemen, dan zien we de reden voor deze lagere prijs. Deze generatie van de HP Envy x360 13 is namelijk uitgerust met onderdelen van AMD, die erom bekendstaan dat ze moeten onderdoen voor de duurdere onderdelen van Intel. In ons testmodel zat een AMD Ryzen 5 3500U-processor met AMD Vega 8 graphics, 8GB RAM-geheugen en 512GB SSD-opslag. Deze combinatie van onderdelen is krachtig genoeg om je dagelijkse taken af te werken, zolang je maar niet te veel grafisch werk moet doen. Op het internet surfen met heel wat tabbladen open, teksten typen in Word en Excel-documenten opstellen gaat allemaal vlot, maar van zodra je afbeeldingen wil bewerken of een lichte game wil opstarten, merk je op dat de AMD-hardware moeite begint te krijgen en dat het een tijdje kan duren voor bepaalde animaties geladen worden.

Wanneer we iets grotere afbeeldingen wouden inladen in een simpele fotobewerker om ze wat bij te snijden, merkten we ook dat de HP Envy x360 langer nodig had dan we gewend waren om de afbeelding te weergeven en de bewerkingen af te ronden. Hoewel het touchscreen extra mogelijkheden biedt, is dit geen laptop voor fotoshop- of tekentalenten. Het voordeel dat vasthangt aan deze mindere prestaties is een betere batterijduur over de gehele lijn. HP vermeldt een batterijduur tot 12 uur en die claim kunnen we bevestigen. Hoewel we de volledige 12 uur nooit gehaald hebben, mag je er zeker van zijn dat je een tiental uur verder kan met deze laptop voor je een oplader nodig hebt, die bovendien kan snelladen zodat je na 45 minuten weer 50% van de batterij terug hebt. Een laatste eigenaardigheid is de helderheid van het scherm die zich automatisch kan aanpassen. Dit klinkt handig en meestal is dit ook zo in de praktijk, maar heel soms werd het scherm plots iets donkerder en dan weer iets lichter.

Kortom weet de HP Envy x360 13 de essentie van een 2-in-1 laptop te combineren met een betaalbare prijs. Je krijgt geen topklasse prestaties en als je dagelijks foto’s wil bewerken, is deze laptop rechtuit een slechte keuze, maar qua batterijduur scoort hij fantastisch. Het heldere, kleurrijke scherm en de speakergrille vooraan zorgen er tot slot voor dat hij prima gebruikt kan worden om in je vrije tijd films en series te kijken. Het geheel was nog leuker geweest als er meer accessoires bij in de doos zaten zoals een tussenstuk voor meer aansluitingen of een stylus voor het touchscreen.