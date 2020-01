RECENSIEOVERZICHT PRO Interactief licht

USB-C-lader

Goede batterijduur CON Licht gaat niet volledig uit

Instabiele app

Redelijk zwaar

Ben jij je saaie statische bluetooth-speaker ook beu gezien? Dan is de JBL Pulse 4 misschien iets voor jou. Deze speaker is namelijk niet alleen een streling voor het oor, maar ook voor het oog.

Heb jij je al eens afgevraagd hoe een combinatie van een lavalamp en een speaker eruit zou zien? Waarschijnlijk niet, maar de JBL Pulse 4 geeft je wel een goed beeld hiervan. Het concept van deze bluetooth-speaker is heel eenvoudig: hij speelt in de eerste plaats muziek af en voegt daar nog een lichtgevende cilinder aan toe waarop je verschillende lichtpatronen kan weergeven.

Zware lichtjes

Het eerste dat ons opviel nog voordat we de JBL Pulse 4 hadden aangezet, was dat hij aanzienlijk meer weegt dan een gewone bluetooth-speaker. Dat is logisch aangezien de buitenkant van stevig glas is gemaakt zodat de LED-lampen zichtbaar zijn.

De lichtshow zelf kan je bedienen via de JBL Connect-app op je smartphone. Er zijn vijf verschillende profielen: Spiritual, Campfire, Waves, Equalizer (kleurenspectrum op basis van muziek), Custom (enkele instelbare combinaties van patronen) waarvan je de kleuren en helderheid zelf kan instellen. Het licht is ook interactief en geeft o.a. het huidige volume aan wanneer je dit aan het wijzigen bent. Er is vreemd genoeg geen optie om de lichten uit te zetten. Dit zou bijvoorbeeld handig kunnen zijn als de batterij bijna leeg is en je toch nog zo lang mogelijk muziek wilt afspelen. De JBL Pulse 4 kan je ook niet met een kabel verbinden door het gebrek aan een 3,5mm-audiopoort.

Tijdens onze testperiode viel het een paar keer voor dat de app niet meteen verbinding wou maken met de speaker, hoewel hij al via bluetooth met onze smartphone verbonden was. De app opnieuw opstarten en/of de speaker opnieuw verbinden loste dit probleem gelukkig snel op.

De app zelf is verder verrassend eenvoudig. Je kan de instellingen van de lichtjes veranderen, meerdere JBL-speakers koppelen via de PartyBoost-knop en zelfs een stereosetup maken door twee Pulse 4 speakers te koppelen. Iets wat je jammer genoeg niet kan aanpassen, zijn de instellingen voor het geluid, aangezien er geen equalizer in de app zit.

Geen compromissen

Aanvankelijk vreesden we dat het geluid van de JBL Pulse 4 zou inboeten voor de lichtshow, maar dat is hier niet het geval. Zoals gewoonlijk straalt deze speaker het beste bij popmuziek met veel bas. Bovenaan de box zit namelijk de luidspreker die het geluid evenredig verspreidt en onderaan zit een basdriver voor heerlijk diepe bassen. Ook de batterijduur is nog heel degelijk met een totale afspeelduur van 12 uur die je ook in de praktijk zal halen én het geheel is IP-X7 waterbestendig waardoor je de speaker tot een meter diep in water kan laten vallen. Bovenaan de Pulse 4 zit nog een bedieningspaneel met knoppen voor de bluetooth-verbinding, het lichtpatroon en het pauzeren, terug- en doorspoelen van de muziek.

Samengevat is de JBL Pulse 4 een leuke variatie op de traditionele bluetooth-speaker. Hij voegt leuke extra’s met een zekere wauw-factor toe zonder daarvoor in te boeten op geluidskwaliteit en batterijduur. Het geheel mag echter iets lichter zijn en de instabiele app kan na verloop van tijd storend beginnen worden.