RECENSIEOVERZICHT PRO Geweldige speakers

Lange batterijduur

Innovatief concept CON Geen volwaardige smart home hub

Software staat nog niet op punt

De Lenovo Yoga Smart Tab probeert een tablet te combineren met een smart display en blijft toch op een verrassend betaalbaar prijspunt zitten.

Wie tablet zegt, zegt vaak meteen ook iPad. Apple mag dan weliswaar het grootste deel van de tabletmarkt in handen hebben, maar dat weerhoudt de concurrentie er niet van om intussen verder te innoveren. Lenovo probeert met het concept van de smart tablet een frisse wind te laten blazen door de tabletmarkt. De Lenovo Yoga Smart Tab is namelijk een combinatie van een tablet met een smart display, zoals de Google Nest Hub. Op die manier krijg je het beste van twee werelden voor slechts 229 euro. Dat is alleszins zo op papier, wij zochten uit of dit ook zo is in de praktijk.

Yoga voor beginners

Het concept van de Yoga-tablets gaat al een tijdje mee bij Lenovo en wijkt af van de gemiddelde tablet. Net zoals zijn voorgangers is hij uitgerust met de iconische speakerbuis en kickstand. De speakers zitten hier namelijk niet “in” de tablet, maar in een buis eronder. De speakers zijn hierdoor groter en ook beter dan bij de gemiddelde tablet. Door de speakersgrilles aan de linker- en rechterkant wordt het geluid bovendien evenredig verspreid voor een optimale beleving.

Achterop de tablet zit daarnaast de iconische kickstand. Met een druk op de knop wordt de kickstand losgemaakt waardoor je de Yoga Smart Tab rechtop kan zetten, wat bijvoorbeeld handig kan zijn om Netflix te kijken op de trein of het vliegtuig. Nieuw hier is de interactie van de kickstand met de Google Assistant Ambient Mode (waarover zo meteen meer). Je kan de tablet namelijk zo instellen dat de Ambient Mode automatisch wordt ingeschakeld bij het uitklappen van de kickstand.

Ideaal voor mediaconsumptie

Voor deze prijs haal je weliswaar geen snelheidsmonster in huis. De Lenovo Yoga Smart Tab is namelijk uitgerust met een relatief trage Snapdragon 439 processor. Voor 229 euro heb je de uitvoering met 3GB RAM en 32GB interne opslag en voor 299 euro heb je de versie met 4GB RAM en 64GB opslag. Voor onze review hebben we deze duurdere versie gebruikt. Lenovo heeft met deze 10,1 inch tablet een duidelijk publiek voor ogen. Het mikt niet op power-users maar op meer casual gebruikers die hem voornamelijk voor entertainment en mediaconsumptie willen gebruiken. Door zijn goede speakers is hij bijvoorbeeld ideaal om muziek af te spelen. Combineer dit met het Full HD-scherm en je kan genieten van je favorieten YouTube-video’s of Netflix-series zonder veel compromissen te maken in vergelijking met een laptop.

Lichte games zoals Candy Crush zijn geen probleem voor de Yoga Smart Tab, maar probeer zeker geen zwaardere games te draaien. Bij Hearthstone werd al snel duidelijk dat de grafische en gameprestaties van deze tablet niet geweldig zijn. Dit is eveneens geen tablet die je meeneemt om onderweg productief te kunnen zijn. Zijn doel is duidelijk entertainment en mediaconsumptie en daarvoor is hij ideaal. Als gewone entertainmenttablet doet de Yoga Smart Tab het dus goed, maar daar stopt het verhaal hier niet. Tijd om te kijken hoe smart deze tablet daadwerkelijk is.

De kickstand

Vervanging voor een smart display?

Achter het concept van de smart tablet schuilt in de praktijk weinig eigen inbreng van Lenovo. Het grootste deel van het werk is gedaan door Google, die de Ambient Mode voor Google Assistant heeft ontworpen. Wanneer je de eerste keer de tablet opstart, wordt er automatisch een korte tutorial opgestart die je laat zien hoe je de Ambient Mode kan activeren. Dit was zeker welkom, aangezien de instellingen van Google (Assistant) niet voor iedereen even duidelijk zijn.

De Ambient Mode kan zichzelf automatisch inschakelen wanneer je de Yoga Smart Tab aan de oplader hangt en/of wanneer je de kickstand opendoet. In de praktijk werkte dit niet altijd even vlotjes. Soms moesten we meerdere keren de kickstand open/dichtdoen en de tablet ont/vergrendelen voor het werkte. De Ambient Mode schakelde zichzelf ook soms uit, waardoor we telkens weer in de instellingen van Google moesten duiken om hem te activeren.

De Ambient Mode zelf is vervolgens geen vervanging voor een smart display in zijn huidige vorm. Daarvoor is er nog wat werk nodig en dat werk moet van Google komen. Qua aanraakbediening gaat alles redelijk vlot. De Ambient Mode toonde in een snelmenu onze verschillende Philips Hue-lampen en slimme stopcontacten. We konden via het snelmenu in de Ambient Mode de lampen in- en uitschakelen maar wanneer we dit met een stemcommando deden, vroeg de Yoga Smart Tab ons om “onze telefoon te ontgrendelen”. Als we vervolgens tijdig de tablet ontgrendelden, dan werd het commando uitgevoerd, maar het principe van spraakinvoer is net dat je je toestel niet vast hoeft te nemen. Hetzelfde gebeurde soms bij bepaalde andere spraakcommando’s terwijl een traditioneel display eender welk commando wel meteen uitvoert. Dit was dan ook veruit het meest storende aan onze tijd met de Yoga Smart Tab. De Ambient Mode van Google staat gewoonweg nog niet op punt om dezelfde ervaring te bieden als een smart display.

De Lenovo Yoga Smart Tab is dus zonder meer een geslaagde en betaalbare tablet voor entertainment en mediaconsumptie. We kunnen hem op dit daarentegen nog geen echte smart tablet noemen. De Ambient Modus probeert de ervaring van een smart display in een tablet te verwerken, maar slaagt daar op dit punt nog niet in. Vooral de problemen met de spraakbediening zijn een grote doorn in het oog.