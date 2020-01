RECENSIEOVERZICHT PRO Uniek en innovatief

Coverdisplay is makkelijk afneembaar

Eenvoudig in gebruik CON Erg matige camera's

Lomp formaat met cover

Vouwbare smartphones proberen je meer schermruimte en flexibiliteit te geven met hun vouwbaar display. De LG G8X ThinQ probeert hetzelfde te doen door een tweede scherm in een cover te verwerken.

In 2019 konden we kennismaken met enkele vouwbare smartphones, waaronder omstreden Samsung Galaxy Fold en de nostalgische Motorola Razr. Niet iedereen is overtuigd van vouwbare displays en dit heeft verschillende redenen. Er zijn voldoende nieuwsberichten verschenen over problemen met de vouwbare displays en de prijzen van vouwbare smartphones zijn torenhoog. LG is niet meegegaan in dit vouwbare verhaal en heeft zijn eigen draai gegeven aan dit concept met de LG G8X ThinQ. Deze smartphone wordt namelijk geleverd met een cover waarin een tweede display is verwerkt. Het meest verbazingwekkende is hier misschien wel de prijs, want met een richtprijs van 949 euro, zit de LG G8X ThinQ ruim onder de vouwbare smartphones die we al hebben gezien.

Je kan de cover probleemloos losklikken waar en wanneer je maar wil.

Hoe werkt het?

Bij de gemiddelde smartphone zouden we meteen in de specificaties duiken, maar de LG G8X ThinQ is verre van een gemiddelde smartphone, dus beginnen we met wat extra uitleg. De LG G8X ThinQ bestaat uit twee onderdelen, de smartphone zelf en de cover met daarin het tweede display. De smartphone werkt echter ook zonder het display. Net zoals een gewone cover kan je die van de G8X ThinQ eraf halen waar en wanneer je maar wil. Ook zonder de displaycover is hij nog steeds een enorm krachtige en snelle smartphone met een Snapdragon 855 en 6GB RAM waarmee je probleemloos de zwaarste games kan draaien.





De displaycover aansluiten en aanzetten is heel makkelijk. Je klikt de G8X ThinQ vast in de cover en er verschijnt een (wel heel erg klein) icoontje aan de zijkant van je scherm waarmee je het tweede scherm kan inschakelen. De eerste keer dat je dit doet, start er automatisch een korte tutorial waarin de basis wordt uitgelegd van de mogelijkheden van het tweede scherm. Je kan logischerwijs twee apps naast elkaar openen, maar ook een van de twee schermen vullen met je toetsenbord als je een lange mail typt. Er zit ook een snelmenu aan de zijkant waarmee je verschillende acties kan laten uitvoeren zoals de apps van scherm verwisselen, het ene scherm uitschakelen… Er zijn zelfs een vijftal games waarbij je een van de displays kan gebruiken als virtuele controller!

Specificaties op een rijtje

Qua specificaties is de LG G8X ThinQ eigenlijk niet zo heel bijzonder. We hebben de Snapdragon 855 en 6GB RAM al eerder vermeld, maar dit zijn twee zaken die je terugvindt in de meeste premium smartphones. LG heeft hier gekozen voor een batterij van 4.000mAh, wat we eveneens gemiddeld kunnen noemen tegenwoordig. Die batterij ondersteunt 21W-snelladen en 9W draadloos laden, waarover later meer.

Achteraan vinden we twee camera’s terug, een 12MP-hoofdcamera met optische beeldstabilisatie en een 13MP-groothoeklens. Vooraan zit dan weer een indrukwekkende 32MP-selfiecamera. Alle camera’s kunnen bovendien 4K-video-opnames maken, de hoofdcamera doet dit bij 60fps en de selfiecamera bij maximaal 30fps. Voor een smartphone op dit prijspunt is het wat mager op cameravlak. Een extra dieptelens of een zoomlens was hier op zijn plaats geweest, zeker als we kijken naar concurrenten op dit prijspunt.

De schermen hebben hier beide een resolutie van 2340 x 1080 pixels en zijn ook allebei 6,4 inch groot. De schermranden zijn hier redelijk dun en de selfiecamera zit in een subtiele waterdruppelnotch. Op het tweede display zit eveneens een uitsparing voor de selfiecamera (weliswaar zonder camera) zodat de twee displays geheel identiek zijn. LG heeft gekozen voor twee OLED-schermen voor een zo realistisch mogelijke kleuren weergave en heeft HDR10-ondersteuning ingebouwd.

Ook over de helderheid kunnen we niet klagen, overdag was het scherm helder genoeg en ’s avonds dan weer donker genoeg. De LG G8X ThinQ heeft ook een in-screen vingerafdrukscanner die naar wens presteert. Hij had iets sneller onze vingerafdruk mogen herkennen, maar hij deed dit wel altijd nauwkeurig en juist. Gezichtsherkenning is hier niet aanwezig. Een minpunt is het kleine schermpje aan de buitenkant van de cover. Daar zit een klein lichtstripje waarop je de datum, het uur en de icoontjes van je meldingen kan zien. Dit stukje is ook geen touchscreen en is louter bedoeld om te kijken welke meldingen je hebt. Er zijn wel duidelijk pixels zichtbaar, dus we hadden hier toch liever een iets hogere resolutie gezien.

Naast de toevoeging van het coverdisplay heeft de LG G8X ThinQ een heel “braaf” ontwerp. Er zijn geen aflopende schermranden, geen pop-up camera, geen WQHD-resolutie, geen hogere ververssnelheid in het scherm… Zonder de hoes loop je dus rond met een doodnormale smartphone.

Cameraprestaties

Voor we het gaan hebben over het gebruik in de praktijk, gaan we het kort hebben over de camera’s. Zoals we al zeiden, komen we hier een camera tekort in vergelijking met andere high-end smartphones, ook binnen LG zelf. De camera’s die er zijn leveren over het algemeen degelijke prestaties af, maar komen ook niet op het niveau van menig concurrent. Bij natuurlijk daglicht ziet alles er prima en gedetailleerd uit, maar vooral ’s avonds zie je de camera-achterstand van LG nog steeds terugkomen. De AI heeft een low-light en nachtmodus, maar in vergelijking met Huawei, Apple en Samsung stelt dit weinig voor. De Huawei Mate 20 kon licht uit de duisternis halen, maar bij de LG G8X ThinQ blijft de duisternis gewoon duister.

Over de selfiecamera zijn we wel erg positief. 32MP lijkt wat te veel van het goede voor de selfiecamera en voor je selfies, maar de resultaten mogen er zeker zijn. Het coverdisplay vormt hier zowel een voor- als nadeel bij de camera’s. Als je het display volledig rond de smartphone draait, dan worden de camera’s erdoor bedekt, dus je moet foto’s nemen met het opengeklapte display, wat soms nogal onhandig kan zijn door het formaat. Eens je een foto neemt, zie je wel het voordeel. Wanneer je in de camera-app wil kijken hoe het resultaat eruitziet, wordt die foto meteen geopend op het tweede display zodat je makkelijk foto’s kan nemen en bekijken tot je het gewenste resultaat hebt.

















Gebruik in de praktijk

We eindigen met misschien wel het belangrijkste onderdeel: hoe nuttig is zo’n extra display in de praktijk? Ten eerste: Het geheel is redelijk dik (zo’n twee centimeter), wat een probleem kan zijn als je kleine broekzakken hebt. Wij gebruikten het tweede display vooral als we aan het pendelen waren. In de trein was het handig om twee schermen naast elkaar open te zetten, te gamen met de controller of de G8X ThinQ in tentformatie op het tafeltje te zetten om een video te kijken. Wanneer we aan het wandelen waren, was het tweede display eerder een last dan een voordeel. Wandelend typen met één hand is uit den boze en op het ene scherm typen terwijl het andere ernaast hangt, is redelijk onhandig. Voor korte tripjes naar de supermarkt of avondjes uit lieten we de displaycover dus snel achterwege. Dat is wel het grote pluspunt van het display: je kiest zelf waar en wanneer je het gebruikt. Het kan ook geen kwaad om de cover in je rugzak of handtas te steken en de smartphone pas vast te klikken wanneer je daadwerkelijk in de trein gestapt bent.

Een klein nadeel van het display vinden we terug bij het opladen. Als je de LG G8X ThinQ in de displaycover wilt opladen, dan heb je een klein wit tussenstuk nodig dat magnetisch wordt vastgehecht aan de hoes. Het eerste probleem is dat je dit witte vierkantje enorm makkelijk kwijt kan raken. Het tweede probleem is dat je niet kan snelladen via dit tussenstuk. Wat wel fijn is, is dat je de smartphone draadloos kan opladen terwijl hij in nog in de cover zit.

Voor ons is de LG G8X ThinQ over het algemeen zeker een geslaagd product. Het tweede display was erg fijn om mee te werken en als we het niet nodig hadden, konden we het in één klik losmaken en opbergen. Er zijn enkele kleine minpuntjes zoals de camera’s die achterlopen op de concurrentie en de cover die redelijk lomp aanvoelt, maar het geheel biedt genoeg functionaliteit en flexibiliteit om deze dingen door de vingers te zien.