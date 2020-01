RECENSIEOVERZICHT PRO Duidelijke software

Luxe afwerking

Instelbare knoppen

Twee verschillende groottes beschikbaar CON Duur

Luid scrolwiel

Ergonomische muizen zijn er in allerlei vormen, maten en prijsklassen. De Evoluent D Wireless behoort tot de hoogste prijsklassen en combineert ergonomie met de nodige luxe.

Bijna iedereen heeft baat bij een ergonomische muis. Zolang je niet van plan bent om urenlang actiegames te spelen, kunnen we weinig redenen bedenken waarom je er geen zou aanschaffen. Het grootste voordeel is dat je pols minder belast wordt door de manier waarop je de muis vasthoudt. Niet elke ergonomische muis is hetzelfde en fabrikanten zijn voortdurend op zoek naar de meest comfortabele muis. De Evoluent D Wireless verticale muis is een voorbeeld van zo’n ergonomische muis. Hij is bovendien beschikbaar in drie verschillende maten zodat je de grootte kan kiezen die het beste past bij je hand. De voornaamste reden waarom je hem niet zou aankopen, is vermoedelijk zijn prijs van 143,99 euro. Daarmee is hij een van de duurdere muizen, maar weet de Evoluent D Wireless zijn prijs te verantwoorden? Je leest het hier.

Een beetje luxe kan geen kwaad

Bij het uitpakken van de Evoluent D Wireless zagen we al meteen een reden voor de hogere prijs. Zowat elk aspect van deze muis straalt luxe uit. Dat mag je vrij letterlijk nemen want de muis is grotendeels afgewerkt met glimmend zwart materiaal. Zelfs de USB-ontvanger is afgewerkt met een glanzende gouden coating. Die ontvanger kan je bovendien opbergen in het batterijvakje onderaan de muis. Dat vakje is op zijn beurt afgesloten met een magnetisch klepje wat ook weer bijdraagt aan het luxueuze gevoel. Die glanzende afwerking op de muis had wel een klein nadeel, met name vingerafdrukken. De uitsparing aan de linkerkant waar je duim comfortabel in kan rusten, ziet er hierdoor heel snel vuil uit en het geheel raakt snel bezaaid met vingerafdrukken.

Gebruik in de praktijk

Eens we ons luxepaardje uitgepakt hadden, moesten we nog op zoek gaan naar van de Evoluent D Wireless. Het was fijn geweest om een melding te krijgen bij het aansluiten van de ontvanger dat er een stuurprogramma gedownload moest worden, maar daarvoor waren we op onszelf aangewezen. Na een korte zoektocht op de website van BakkerElkhuizen hadden we de software gevonden. Die software is trouwens niet vereist om te werken met de muis, aangezien de knoppen al voorgeprogrammeerd zijn en je op de muis zelf de cursorsnelheid kan aanpassen.

De Evoluent Mouse Manager is wat verouderd, maar doet wat hij moet doen. Je kan de zes verschillende muisknoppen instellen door in een uitvouwmenu de gewenste actie of toets te selecteren. De cursorsnelheden kan je niet in de tool wijzigen, daarvoor word je van Windows zelf. Je kan wel de wijzigen door op de DPI-knop op de muis te duwen. Op die manier kan je wisselen tussen vier snelheden die vervolgens worden aangegeven door vier kleine groene lampjes in de uitsparing waar je duim rust.

De Evoluent Mouse Manager ziet er wat verouderd uit, maar is wel enorm duidelijk.

Als we dan toch een echt nadeel moeten benoemen, dan is dat het scrolwiel van de Evoluent D Wireless. Toen we door een webpagina aan het scrollen waren op zoek naar een stukje informatie, merkten we op dat het scrolwiel van de muis redelijk veel lawaai maakte. Het komt niet in de buurt van een luid mechanisch toetsenbord of een drukke snelweg, maar het was in sommige gevallen toch luid genoeg om ons lichtjes te irriteren.

De Evoluent D Wireless is veruit de meest luxueuze ergonomische muis die we getest hebben. De glanzende afwerking in combinatie met de verschillende beschikbare pasvormen maken hem een van de beste verticale muizen op de markt. Het verouderde jasje van het besturingsprogramma past misschien niet helemaal bij het design van de muis, maar de software is wel oerdegelijk en enorm duidelijk om mee te werken. Je krijgt hier dus zeker en vast waar voor je geld