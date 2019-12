RECENSIEOVERZICHT PRO comfortabel

betaalbaar

ideaal voor beginners CON glad materiaal

niet voor linkshandigen

geen bluetooth zonder receiver

Cherry zorgt met zijn nieuwe ergonomische Cherry MW4500 voor een betaalbare oplossing voor huis- en kantoorgebruik.

Gewone computermuizen zorgen na verloop van tijd vaak voor klachten aan de pols en gewrichten. Cherry zorgt met zijn nieuwe ergonomische muis voor een betaalbare oplossing voor huis- en kantoorgebruik.

Ik heb lang gewacht met het uitproberen van een ergonomische muis. Te lang eigenlijk. Jaren geleden schafte ik me een Apple Magic Mouse aan. De perfecte muis als je een Mac-gebruiker bent. Ik kan dan ook maar weinig slecht zeggen over die muis, maar na het testen van deze Cherry MW4500 vind ik het plots heel jammer dat Apple nog geen ergonomische optie van zijn Magic Mouse heeft ontwikkeld.

Voor wie Cherry nog niet kent. Het Duitse bedrijf is gespecialiseerd in computeronderdelen en doet dat al sinds 1967. Sinds dat jaar heeft Cherry zich al aan een heleboel producten gewaagd. Van toetsenbordknoppen tot muizen en allerlei bureaubenodigdheden. En de laatste ontwikkeling? Deze draadloze, maar vooral ergonomische muis met een ietwat ongebruikelijke vorm.

De Cherry MW4500 is een betaalbare allrounder.

Comfort

Lang dacht ik dat ergonomische muizen voor gamers en ontwikkelaars waren. Die powerusers zitten dagelijks uren met hun handen gekluisterd aan hun computermuis. Een beetje ergonomie is dan welgekomen. Maar ook voor gemiddelde gebruikers kan een comfortabele muis heel wat klachten weghalen. Dat is een van de eerste argumenten die je bij de Cherry4500 kan benoemen. Het comfort is echt wel goed. Je hand zit in een hoek van 45 graden waardoor je je hand niet meer plat op de muis hoeft te leggen. Dat maakt dat het veel natuurlijk aanvoelt om je muis te gebruiken. Zoals ik al eerder zei is dit mijn eerste ervaring met een ergonomische muis dus kan ik niet gemakkelijk vergelijken. Het duurde ook even voor ik gewend raakte aan het rare gevoel van een rechtopstaande hand. Maar ik beloof het je, de Cherry4500 zit echt goed.

Een tweede argument waarmee het comfort voor een stuk wordt bepaald is de precisie van de muis. Bovenop de muis, net onder het scrolwieltje, zit een knopje waarmee je die precisie kan aanpassen. Er zijn drie niveaus: 600, 900 en 1200 dpi. Met een simpele klik op het kleine knopje pas je ook de precisie aan. Ik heb altijd 1200 dpi genomen, wat voor mij de leukste en snelste oplossing was. Ik gebruik de muis nu twee maanden en ik heb nog nooit problemen gehad met de precisie. Alle taken van surfen op het web tot mailen of grafische taken; de Cherry MW 4500 kan het allemaal. Zoals ik al eerder vermeld heb moet je wel wat wennen aan de muis, zeker wanneer je nog nooit echt een ergonomische muis hebt vastgehad.

Een subtiele muis die in verhouding is.

Design

Op vlak van uiterlijk en design heeft Cherry op zich geen slechte keuzes gemaakt. Echter is er nu ook niets speciaal aan de muis. De combinatie van zwart met lichtgrijs en de subtiele aanwezigheid van het Cherry-logo maken dat de muis wel in verhouding zit. Het toestel voelt goed en stevig aan en ook de knoppen klikken vlot. Onderaan de muis zit langs de zijkant een klein LED-lampje dat de status van je batterij aangeeft. Knippert het lampje rood, dan wordt het tijd om de batterijen te vervangen.

Verder heeft de Cherry4500 zes knopjes aan boord. Twee ter hoogte van de duim om snel heen en weer te gaan tussen verschillende pagina’s, het scrolwieltje, twee reguliere links- en rechtsknoppen en tot slot de knop waarmee je de precisie aanpast. Vooral de twee knopjes om te wisselen tussen internetpagina’s is heel handig. Het was leuk geweest om deze knopjes een eigen functie te geven, maar gezien de kostprijs van deze muis is het logisch dat Cherry deze keuze niet gemaakt heeft.

Onhandig

Een van de nadelen van het moderne materiaal is het feit dat de muis heel glad is en dat je niet altijd evenveel grip hebt. Het is me een aantal keer opgevallen dat de muis wegschuift uit mijn handen. Dat is niet handig. Op zich is dat geen groot probleem, maar een aantal grippunten op de muis was mooi wegeweest. Een tweede probleem is het feit dat de muis niet beschikbaar is voor linkshandigen.

In tijden van smart devices lijkt de Cherry MW4500 een hele verademing. Het bedrijf heeft zowel een stapje naar voren gezet met de ergonomie, als een stapje naar achteren. Er zijn geen slimme of moderne functies in de muis terug te vinden. Het zou leuk zijn als Cherry een eenvoudig softwarepakketje meeleverde waarbij je bijvoorbeeld de functie van bepaalde muisknoppen zelf kan bepalen.

Met dit spelletje weet je meteen of je goed zit.

Conclusie

De Cherry MW4500 is de ideale muis voor eenvoudig dagdagelijks gebruik. Indien je op zoek bent naar een ergonomische muis met meer extra functies, dan is deze Cherry niets voor jou. Toch is het de moeite waard om deze muis te overwegen. Voor 24,99 euro kan je echt niet sukkelen en comfort staat boven alles. Het bedrijf spreekt zelf van een ‘all-round’ muis en positioneert zich daarmee als een toestel voor gewone gebruikers. De muis werkt op twee AAA-batterijen is helemaal compatibel met Windows of macOS. Onderaan de muis zit een kleine schakelaar waarmee je de muis aan en uit kan zetten, iets wat ik elke dag deed om batterij te besparen. Wat mij betreft is de MW 4500 zeker de moeite waard.