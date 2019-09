Score: 8/10

Ikea en Sonos sloegen de handen in elkaar en brachten de Symfonisk wifi-speakers uit. Twee knappe speakers die je op een leuke manier kan verwerken in je interieur, voor een lage prijs. Maar zijn ze nu echt zo goed?

Een samenwerking tussen Ikea en Sonos. Wie had dat gedacht? De ene zet al sinds dag één in op budget en de ander brengt al sinds jaar en dag high-end audioproducten uit in de hogere prijsklasse. Maar als je nadenkt, begin je te beseffen dat een samenwerking tussen deze twee uitersten juist tot mooie producten kan leiden. De Symfonisk wifi-speakers zijn daar echt het perfecte voorbeeld én resultaat van. De samenwerking leverde twee unieke speakers op: een tafellamp en een boekenplank waarbij beide van een Sonos-speaker zijn voorzien, de kracht van beide partijen werd dus zeker en vast gebruikt.

De twee speakers zijn zo gemaakt dat ze naadloos in je interieur zullen passen. Heb je bijvoorbeeld al een Kallax-kast van Ikea staan? Dan zal de boekenplankspeaker daar perfect in passen. De tafellamp daarentegen kan je overal kwijt, van je nachtkast tot een boekenkast of je eettafel. De mogelijkheden zijn eindeloos. Bij de onthulling van deze speakers kriebelden onze vingers om ermee aan de slag te gaan.

De combinatie

Zoals met alle Sonos-speakers kan je ook Symfonisk-speakers groeperen. Je hoeft er niet exact dezelfde voor in huis te hebben. Zowel de tafellamp als de boekenplank werken naadloos samen en ondersteunen AirPlay of Spotify Connect. Als je een stabiele wifi-connectie hebt en je zet beide speakers in één kamer, dan raad ik je echt aan om de speakers te groeperen om een immersieve geluidservaring te bekomen. Maar zijn de speakers eigenlijk slim? Het is natuurlijk niet eenvoudig om slim te definiëren, maar in principe kunnen we stellen dat het domme speakers zijn. Naast het feit dat je ze multiroom kan instellen, hebben ze geen extra’s die ze nu echt slim maken. De speakers bezitten geen microfoon en kunnen dus niet als een slimme spraakassistent voor bijvoorbeeld Google Assistant of Amazon Alexa worden gebruikt. Maar, vanaf oktober zou het mogelijk moeten zijn om de speakers te gaan koppelen in de Ikea Home Smart-app. Je krijgt dan de mogelijkheid om met je speakers, in combinatie met Ikea’s slimme verlichting en rolgordijnen, scenes te creëren. Bijvoorbeeld een romantische scene waarbij de rolgordijnen zachtjes naar beneden schuiven, de muziek stilletjes aangaat en je verlichting dimt. In dat opzicht zullen de speakers vanaf oktober dus wel al een stukje slimmer worden.









Wifi-lamp

Laten we beginnen bij het uiterlijk. Misschien al een kleine verduidelijking op voorhand; uiterlijk is design iets heel persoonlijk dus het kan zijn dat je er zeker anders over denkt. In mijn geval vind ik de lampspeaker niet meteen het mooiste toestel om in mijn woonkamer te plaatsen. De lamp is wat dik en bollig, ik had er eerlijk gezegd wel meer van verwacht. Na verloop van tijd heb ik de lamp verplaatst naar mijn bureau op een witte Kallax-kast, waar hij wel al een stuk beter op stond. In ieder geval, het is en blijft persoonlijk. Langs de zijkant vind je één grote draaiknop waarmee je de lamp aan- en uitzet. Wat ik hier voornamelijk mis is een dimfunctie. Gezien Ikea ook gewoon dimlampen verkoopt zou ik stellen dat ze de tafellampspeaker hierop voorzien hebben. Jammer genoeg niet dus, een gemiste kans in mijn ogen.

De audiokwaliteit daarentegen laat zeker niet te wensen over. Diepe geluiden, een lekkere bas en aangepast aan de kamer waarin je hem plaatst. Zoals je misschien weet kan je met de Sonos-app je speaker tunen. Je dient dan met je smartphone op en neer door de kamer te wandelen zodat Sonos je kamer helemaal kan analyseren terwijl je speaker elektronische geluiden uitstuurt. Je hoort wel degelijk een verschil na de tuning, maar ook zonder tuning levert de Symfonisk lampspeaker een audiokwaliteit boven de verwachtingen.

Wifi-boekenplank

We zijn aanbeland bij de boekenplank. Een leuke speaker in de vorm van een rechthoek. Mooi afgewerkt met een moderne stoffering aan de voorkant en verder voorzien van stevige materialen. En dat is ook nodig. Als je ervoor kiest om de boekenplank gewoon in je kast tussen de boeken te zetten maakt dat in principe niet veel uit. Maar als je de speaker echt als een boekenplank wil gaan gebruiken, moet hij wel tegen een stootje kunnen. Ik heb zelf gekozen om de speaker te verwerken in mijn zwarte Kallax-kast van Ikea. Tussen mijn boeken viel de speaker amper op, wat ik echt wel een pluspunt vindt. Een speaker mag niet teveel plaats en ruimte opeisen.

Vooraan vind je net zoals bij de lampspeaker de drie Sonos-knopjes waarmee je de muziek ook kan bedienen. Meer dan een aan-uit en play-stop knop is er niet te zien. Aan de achterzijde is de ingang voor de voeding en de voorziening om eventueel je speaker aan de UTP-kabel te hangen. Echter heb je dat bij een stabiele wifi-verbinding niet nodig. Maar dat brengt ons bij een omslachtige functie die ik toch even wil benoemen (geldt ook voor de lampspeaker). Als je de wifi-verbinding wil wisselen met bijvoorbeeld een nieuwe omdat je van provider bent veranderd, moet je één van de twee speakers ontkoppelen en met een UTP-kabel aan de router gaan hangen. Alleen zo kan je de speakers van netwerk doen veranderen, dat vond ik persoonlijk nogal heel omslachtig voor zoiets eenvoudig. Tot slot wil ik nog even de audiokwaliteit bespreken. Deze speaker kost 99 euro en is daarmee meteen de goedkoopste Sonos-speaker op de markt. Voor deze prijs lagen mijn verwachtingen niet hoog, maar het toestel heeft me echt wel kunnen overtuigen. Toch merk je wel een groot verschil met zijn broertje. Wanneer je het volume omhoog trekt, merk je nogal snel dat de boekenplank het moeilijk krijgt, maar in combinatie met de lamp is hij een perfecte multiroomspeaker.