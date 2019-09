Score: 8/10

Prijs: €215

PROS Videokwaliteit

SOS-functie

Parkeerfunctie CONS Software menu ziet er oud uit

Groot

hoge prijs

Een camera in je wagen die zowel je voor- als achterruit vastlegt, je tonnen bewijsmateriaal levert en je geld doet besparen. Ook in ons land zie je ze steeds vaker opduiken en in Rusland zijn ze terecht een vaste waarde geworden.

Heb jij al een dashcam in je wagen? Het is dat soort gadget dat je na installatie (hopelijk) niet meer echt gebruikt. Je hangt het op in je wagen en het doet zijn job wanneer nodig. Nu is de keuze voor een goede dashcam niet zo simpel. Net zoals bij smartphones of laptops is er een enorme keuze aan dashcams en merken die allemaal nogal goede toestellen leveren. Nu wil je natuurlijk een dashcam die toch net dat tikkeltje meer doet en een betrouwbare partner is in je wagen. Je wil immers niet dat bij een ongeval je dashcam het net op die moment toevallig niet deed.

Tegenwoordig komen dashcam-merken als paddenstoelen uit de grond. En terecht. Ze geven je als bestuurder een bepaalde gemoedsrust en kunnen je uiteindelijk heel veel geld doen besparen. Nextbase, de marktleider in de mobiele camera’s, lanceerde een nieuwe generatie dashcams die een heleboel nieuwe én vooral handige functies bevatten. In deze review lees je waarom de Nextbase 522GW voor jou een goede keuze kan zijn.

Design

We beginnen met het uiterlijk van de 522GW. Die heeft tegenover zijn voorganger een duidelijk nieuwe look gekregen. De 522GW zou ook zo’n 35 procent kleiner zijn dan zijn voorganger en door het Click&Go systeem neemt de dashcam bijna geen plaats in op je voorruit. Echter vind ik de camera zelf nog steeds te groot voor wat een dashcam moet leveren, hij is nog steeds redelijk breed en weegt ook wel wat. Met het bijgeleverde zuigsysteem kan je de dashcam snel en gemakkelijk van je voorruit halen. Maar door het grote uiterlijk viel de 522GW de eerste keren gewoon van mijn vooruit. Wat vooral leuk is aan de nieuwe Nextbase reeks is de mogelijkheid om ook een achterruitcamera te installeren. Je hebt krijgt er een meterslange kabel bij, maar die kan je redelijk goed wegstoppen in je auto zodat hij niet echt stoort.

Wat heeft de 522GW in petto?

Nu wordt het interessant. De 522GW heeft heel wat technologie en leuke functies onder de motorkap. Het is in ieder geval de allereerste dashcam met Alexa aan boord (in de EU). Je kan bijvoorbeeld aan Alexa vragen om te starten met filmen of om iemand te bellen of muziek af te spelen. Je krijgt er ook de intelligentie parkeerfunctie bij die begint te filmen van zodra hij beweging voor- of achteraan detecteert.

Ook de beeldkwaliteit is heel goed. ’s Avonds blijft de beeldkwaliteit heel goed. Daarvoor heeft Nextbase zijn eigen Night Vision-technologie. In de camera zitten een aantal Sony-sensoren verborgen die de helderheid van het beeld ’s avonds en ’s nachts een stuk beter maken. Verder biedt de camera je een 140° zicht over de weg en kan je met de achterruitcamera alles opnemen wat er achter je wagen gebeurt. Als er iemand dus achterin inrijdt op jouw wagen ligt ook dat weer vast. Maar zoals eerder vermeld is die camera niet zo erg handig omdat je een lange kabel van voor naar achter moet trekken. Qua videoresolutie kan je kiezen tussen 1440P aan 30fps of 1080P aan 60fps. Wil je liever niet de hele tijd live meekijken? Dan kan je in de applicatie een screensaver instellen die bijvoorbeeld enkel je snelheid toont.









Je krijgt alle tools meegeleverd om je dashcam goed op te hangen

Bij de dashcam krijg je de gratis applicatie ‘myNextbase Connect’ met een heleboel extra functies. Zo krijg je al je opgenomen video’s in de app te zien en kan je via de QuickLink WiFi direct verbinden met je camera om bijvoorbeeld te kijken of hij goed hangt. Die WiFi-connectie werkt helaas niet altijd even goed en doet er lang over om te verbinden. Je hoeft de applicatie op zich niet te gebruiken maar ze maakt het je wel gemakkelijker om je SD-kaart leeg te maken of om bepaalde filmpjes er tussenuit te halen.

Qua software is de 522GW heel gemakkelijk te updaten. Je kan voor je Mac of Windows-computer een dashboardprogramma downloaden waarbij je ongeveer dezelfde informatie te zien krijgt als op de myNextbase-app. Vanuit dat dashboard kan je nieuwe updates meteen uitvoeren op je dashcam en hoef je dus niet te knoeien met downloads of SD-kaarten.

Als laatste is de automatische SOS-functie nog zeker het benoemen waard. Wanneer je dashcam automatisch een ongeval of noodgeval detecteert zal de applicatie automatisch een SOS uitsturen naar de hulpdiensten. Je hoeft daarvoor zelf niet eens op de SOS-knop te hebben geduwd. Het voordeel is dat de applicatie op deze manier heel gedetailleerd jouw locatie kan doorsturen en er zo sneller hulp kan worden geboden.

Conclusie

Als je op zoek bent naar een dashcam die veel te bieden heeft, maar toch gebruiksvriendelijk is, is de Nextbase 522GW wel een toppertje in zijn genre. Toegegeven, de prijs ligt redelijk hoog voor een dashcam, en er zijn er andere beschikbaar op de markt voor een lagere prijs. Maar Nextbase levert met zijn 522GW toch een toestel af van hoge kwaliteit. De videokwaliteit is goed (zowel overdag als ’s nachts), de automatische functies bij het parkeren of bij ongevallen zijn handige extra’s en de bijgeleverde app en dashboard doen meer dan het nodige.

Geïnteresseerd in de Nextbase 522 GW? Koop hem via Coolblue.