Score: 9/10

Prijs: €47.800 (vanafprijs)

PROS Royale opbergruimte

Magistrale acceleratie

Elegant design

De Tesla-belevenis CONS Navigatie mist belangrijke functies

Hoofdsteun niet voor iedereen comfortabel

‘Nooit nog een diesel’, zeiden we tegen elkaar toen we de straat nog niet uit waren. Tesla maakt zich met zijn Model 3 klaar voor de toekomst. Maar hoe ‘af’ is deze wagen nu eigenlijk?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang het laatste technieuws en de beste hints en tips in je mailbox!





Sinds februari heeft de Model 3 eindelijk voet aan wal gezet in België. Tesla’s nieuwe wagen heeft als doel populair te worden bij ‘het gewone volk’ omdat hij betaalbaarder is dan eerdere Tesla-modellen. Op die manier kan ook de middenklasse aan de slag met een wagen die geen uitstoot heeft en meebouwen aan de propere toekomst van onze aardbol. Je kan dus stellen dat de Model 3 het kleinere broertje is van zijn voorgangers. Wel met andere batterijcellen en andere motoren, maar uiteraard is de wagen gebouwd op dezelfde futuristische visie van Tesla. We kregen de kans om aan de slag te gaan met deze knappe mini-Tesla. Een week (en 1500 kilometer later) is dit ons oordeel.

Onder de motorkap

First things first. Om te beginnen lichten we de specificaties van de Model 3 even toe. Wij kregen het Performance-model, dat is de hoogst mogelijke versie van de Model 3 en kost daarom ook een stuk meer dan je misschien verwacht. Je hebt in principe al een Model 3 voor 47.800 euro. Volgens de WLTP-normen kan je dan 409 km op één lading rijden met een topsnelheid van 225 km/u en acceleratie van 0 naar 100 in 5,6 seconden. De reden dat dit model goedkoper is, komt voornamelijk omdat het basismodel enkel achterwielaandrijving heeft en natuurlijk een kleinere batterij.

De twee daaropvolgende modellen krijgen Tesla’s bekende Dual Motor All-Wheel Drive mee. Bij de Dual Motor krijg je twee individuele elektromotoren die digitaal koppel naar voor- en achterwielen sturen. Als één van de twee motoren het begeeft kan de wagen nog perfect doorrijden op één motor. Ons Performance-model heeft een vanafprijs van 62.900 euro. Voor dat geld krijg je met de 75kWh-accu volgens WLTP-normen al 530 km actieradius, een topsnelheid van 261 km/u en een acceleratie van 0 naar 100 in 3,4 seconden (dat laatste cijfer is niet overdreven en voelt werkelijk als een rollercoaster). Samen zorgen de twee elektromotoren voor 462pk onder de motorkap. Voldoende om eens een inhaalbeweging te maken op de snelweg.

Hoe ze eruitziet

Lang niet slecht. De Model 3 heeft een eenvoudig uiterlijk, maar mag er best zijn. Vooral met onze Deep Blue Metallic-kleur zagen we veel hoofden richting onze auto draaien. De wagen is ook mooi in verhouding. Voor- en achterkant werken elkaar niet tegen, al neigt de achterkant wel iets naar boven uit te steken. Dat is jammer en behoorlijk onpraktisch, vooral als je in de wagen zit nemen de hoge koffer en hoedenplank namelijk heel wat zicht weg. Een bijkomende onpraktische tekortkoming is het gebrek aan een ruitenwisser achteraan. Tesla claimt dat dit overbodig is door de manier waarop de wagen ontworpen is. Het klopt inderdaad dat je bij veel coupés geen ruitenwisser meer vindt achteraan, maar bij condens en hevige regenval is het werkelijk een gemis. ‘s Ochtens wil je namelijk niet als een primitieveling met een raamtrekker de condens van je high-tech wagen halen. Grote passagiers gaan zich ongetwijfeld ook storen aan de coupé, aangezien je er al snel met je hoofd tegenaan zit.

Ook vooraan hebben Tesla’s designers hun best gedaan. Bij veel elektrische wagens zie je tenenkrommende fake grilles verschijnen, maar Tesla heeft de verstandige keuze gemaakt om deze simpelweg achterwege te laten. Onderaan vind je wel een smalle grille terug van links naar rechts, maar die heeft een sportieve look en ziet er niet fake uit. Verder is de aerodynamica van deze wagen echt heel duidelijk. En dat moet ook, hoe beter de lijnen, hoe minder weerstand. Door bijvoorbeeld de deurhendels in de deuren te verwerken, verlies je al heel wat weerstand. Dat maakt zelfs het openen van je deur een aangename Tesla-ervaring, en bovendien is het hilarisch om te kijken hoe lang het duurt voordat nieuwelingen ontdekken hoe ze de deur kunnen openen.

Als je in de wagen stapt, krijg je meteen een ruim gevoel. Dat komt voornamelijk omdat de Model 3 van voor naar achter bijna helemaal uit glas bestaat. De voorruit loopt tot het midden en loopt daar net niet samen met de achterruit die ook naar het midden loopt. Desondanks het feit dat het dak bijna volledig uit glas bestaat, is het wel mogelijk om bijvoorbeeld fietsen of een dakkoffer te plaatsen. Tesla heeft daarvoor alles voorzien in het dak. Over koffers gesproken, zowat iedereen die een blik wierp in de koffer, was aangenaam verrast. De koffer is een stuk dieper dan die van de gemiddelde wagen. Voeg daar nog eens de valse bodem en frunk aan toe en je kan werkelijk alles kwijt in je wagen.

Zo komen we automatisch bij het interieur van de wagen. In reguliere wagens is het dashboard gevuld met alle mogelijke knoppen, vakken, schermen en noem maar op. Hier stap je in een oase van rust want het dashboard is leeg. Er is één element prominent aanwezig, en dat is het 17-inch touchscreen. Maar wees gerust, alle knopjes en schermen zijn hierin verwerkt. De volledige bediening van de Model 3 zit dus vervat in het touchscreen, gaande van je snelheidsmeter, verlichting en airco tot zelfs het openen van je handschoenkastje. Dat is dan ook even wennen, vooral omdat je snelheid niet meer recht voor je wordt aangegeven maar op een scherm naast je. Het feit dat je enkel je telefoon nodig hebt om de wagen te openen en starten, maakt de minimalistische ervaring compleet.

Wat ze kan

Laten we wat dieper ingaan op het enorme touchscreen. De software die op het toestel draait heeft nogal wat weg van Apple’s iOS, wat maakt dat de bediening zeer gebruiksvriendelijk en intuïtief werkt. Van airco tot Spotify over de dashcam naar Autopilot, de Model 3 heeft alles. We waren meteen onder de indruk van de werking, maar missen toch een aantal functies, voornamelijk met betrekking tot de navigatie. Niets is perfect, ook een Tesla niet. De navigatie werkt op basis van Google Maps-kaarten, maar helaas heeft Tesla geen optie om tussenstops te voorzien en kunnen POI’s niet in detail bekeken worden. Zo moesten we alsnog vooraf abetterrouteplanner.com gebruiken Op de vraag of de Tesla-navigatie ooit ook (mobiele) snelheidscontroles zal ondersteunen, moest Tesla ons helaas het antwoord schuldig blijven. Daarnaast kost de permanente verbinding met internet je toch zo’n 8 euro per maand extra. Tesla neemt de kosten voor de simkaart in de wagen wel het eerste jaar voor zijn eigen rekening. Ook apps als Spotify en TuneIn zijn voorzien in het systeem en kunnen gebruikt worden met de datakaart van Tesla. Maar we missen toch de ondersteuning voor Android Auto en Apple CarPlay. Tesla heeft echter de keuze gemaakt om enkel software en hardware te gebruiken die ze zelf volledig in handen hebben zodat ze nieuwe functionaliteiten kunnen uitrollen wanneer ze dat willen. Zo rolt het bedrijf bijvoorbeeld binnenkort Netflix en YouTube uit zodat je Supercharger-pauzes wat aangenamer kunnen verlopen. Dergelijke updates verlopen trouwens volledig ‘over the air’, wat betekent dat er geen tussenkomst is van een garagist. Met een Tesla heb je dus een wagen die nieuwigheden blijft ontvangen, in tegenstelling tot conventionele wagens die enkel maar degraderen in functionaliteiten.









Wat Tesla dan wel weer leuk vond om te voorzien, zijn de ‘easter-eggs’ die je terugvindt in de software. En Elon Musk gaat ver, van scheetgeluiden bij het pinken tot een haardvuur op het scherm wanneer je moet wachten. Maar dat is niet alles, vooral tijdens het wachten kan je je kostelijk amuseren. Tesla voorziet een aantal leuke games in ‘Tesla Arcade’. Beach Buggy Racing 2 is een soort Mario Kart-alternatief waarbij je het opneemt tegen je passagiers in een spannende race. De bediening kan zowel met het fysieke stuur als op het scherm.

Wegligging

Wauw, wat een verschil met onze eigen wagens. De Tesla Model 3 voelt de weg gewoon perfect aan, alsof je zachtjes over de baan vliegt. De wegligging is echt fantastisch, ook in de bochten. Voeg daarbij nog de 462pk elektromotor aan toe en je kan vol vertrouwen over de banen scheuren. De wagen zelf ligt ook redelijk laag tegen de grond, en dat voel je ook meteen als je instapt. Tegenover alle andere auto’s op de weg zit je opmerkelijk lager en onze opa’s konden wel wat hulp gebruiken bij het instappen, maar die fantastische wegligging maakt alles goed.

Afwerking

Over het algemeen is de Model 3 een knappe wagen die goed afgewerkt is, al zijn er hier en daar wel wat minpuntjes. De hoofdsteun staat bijvoorbeeld redelijk bol en had best wel wat comfortabeler gemogen. Dat geldt ook voor de stoelen trouwens, je merkt dat de afwerking niet super speciaal is en dat de Model 3 geen Duitse premiumwagen is. Desalniettemin was elke passagier lovend over de comfortabele stoelen en zelfs een rit van 8 uur verliep volledig comfortabel. Die afwerking merk je trouwens doorheen heel de wagen. Op verschillende plekken heeft Tesla nog wat werk aan de winkel, zeker voor zo’n prijs. Vooral de opbergbakjes in de middenconsole voelen nogal goedkoop aan. Als de autobouwer echt goed wil gaan concurreren met premiummerken, zal het zijn wagens wel iets beter moeten afwerken.

Wat dan wel weer tot in de puntjes is afgewerkt, is de hifi-installatie. Hiervoor doet Tesla beroep de kunsten van Harman International Group, eigenaar van onder andere Harman/Kardon en JBL en op zijn beurt weer eigendom van Samsung. Het resultaat is een geluidservaring die je van je sokken blaast. Zeker in combinatie met Spotify of DAB+ is een kippenvelmoment nooit ver weg. Onze favorieten als Tool, Simple Minds en Pixies klonken alsof we mee voor het podium stonden. Een leuke extra aan de hifi-installatie zou misschien nog 3D audio kunnen zijn. Een immersieve 3D audio-ervaring in de Model 3, een droomplaatje.

Opladen

Momenteel bevinden er zich zo’n 14.000 Superchargers in Europa. Helaas zijn er maar 14 daarvan te vinden in België. Tesla maakt wel een serieuze inhaalbeweging. Op basis van het kaartje zien we dat er binnenkort 8 extra Superchargers bijkomen in ons landje. Uiteraard ben je niet verplicht om voor een Supercharger te kiezen. In België staan honderden laadpalen waarmee je de Model 3 kan opladen. Allego is bij ons één van de grotere aanbieders van laadpalen op publieke parkeerplaatsen. In de meeste gevallen bieden zij een vermogen van 11 kW waarmee je sowieso al sneller kan opladen dan op je thuisnetwerk. De meest ideale momenten om je wagen op te laden, zijn echter op je werk of thuis wanneer je aan het slapen bent.

Om uit te testen hoe de Tesla zich leent voor roadtrips, maakten we een lange rit waar we drie tussenstops maakten bij Superchargers. De eerste tussenstop in Brugge bevond zich op de parking van een chic hotel waar we ons behoorlijk underdressed voelden voor de gelegenheid. Dan maar in de auto blijven zitten en wat browsen op het prachtige touchscreen. Onze volgende twee tussenstops (in Nederland) bevonden zich steeds nabij de autosnelweg, tussen een La Place en McDonalds. Even een gezonde break in de McDonalds en je bent zo weer vertrekkensklaar. Dat is overigens niet overdreven, want wanneer je de wagen aan de Supercharger koppelt, vangt het laden aan bij meer dan 800 kilometer per uur. Theoretisch gezien zou je batterij na een uur dus voldoende geladen moeten zijn om er 800 kilometer mee te rijden. Daar moet meteen een kanttekening worden gemaakt, want om de batterij te beschermen gaat het laden steeds trager. De laatste 5 procenten laden zal dus veel meer tijd in beslag nemen dan van 50 tot 60 procent laden. Meestal ga je dan ook niet je wagen tot de volle 100% opladen, maar bijvoorbeeld tot 80%.

Bij het gebruiken van het Supercharger netwerk heb je geen gedoe met laadpasjes of gegevens, gewoon de kabel verbinden met je wagen volstaat. Het bedrag (dat trouwens reuze meevalt, per tussenstop ga je praktisch nooit meer dan 10 euro betalen) wordt automatisch verrekend via de kredietkaart die je aan je Tesla hebt gekoppeld. Kortom, een Tesla kan weleens de ideale elektrische wagen zijn voor langere roadtrips. De Superchargers worden overzichtelijk weergegeven op de navigatie en je ziet zelfs real-time hoeveel oplaadstations er nog beschikbaar zijn. Wanneer je de laadplaats binnenrijdt en je alle andere Tesla’s op een rij ziet staan en ziet hoe de eigenaars samen aan het binden zijn, voelt het werkelijk als thuiskomen. Het zijn die momenten die de ecosysteem-ervaring compleet maken.

Je kan ook opteren voor een oplaadinstallatie thuis. Onder de naam ‘Tesla Wall Connector’ kan je het maximale vermogen van je thuisnetwerk opkrikken naar 22 kW wat voldoende is om je wagen ’s nachts op te laden. Voor een Wall Connector moet je wel een extra 530,00 euro neertellen. En dat is buiten de uren van je elektricien gerekend. Een andere optie is om te opteren voor krachtstroom zodat je 3-fasen kan laden zonder dat je een Tesla Wall Connector dient aan te schaffen. Wil je het helemaal groen aanpakken, dan kan Tesla je ook helpen om zonnepanelen op je huis te installeren.

Ons verdict

De Tesla Model 3 is een regelrechte aanrader die je laat ervaren hoe rijden hoort te zijn. Laat je niet te veel afschrikken door het prijskaartje, de wagen is zijn geld waard. Zowel op vlak van materiaal als rijervaring. Na een hele week met de Model 3 te hebben rondgereden, wil je niet meer terugkeren naar een oude dieselwagen. Het afscheid viel ons zwaar en dat zegt volgens ons meer dan genoeg. De Model 3 is een waardig alternatief voor je dagelijkse vervuiler. Een knap design, grote actieradius, stevige acceleratie, royale opbergruimte, hoogtechnologische snufjes en een knaller van een hifi-systeem. Dat zijn de voornaamste argumenten om te beginnen sparen voor een Model 3. Ohja, luister vooral niet naar mensen die beweren dat je met een elektrische wagen nergens komt. Door het uitgebreide netwerk aan laadmogelijkheden is je actieradius niet langer een doorn in het oog.