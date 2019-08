Score: 9/10

Prijs: €59,99

PROS Nog steeds even legendarisch

Ligt perfect in de hand

Goed gemoderniseerd CONS Mocht iets zwaarder zijn

Toen een collega de MX518 op mijn bureau dropte, keek ik alsof een oude vriend uit de dood was opgestaan, en in veel opzichten klopt dat ook. De iconische muis waar ik mee opgroeide, is herboren.

Elke gamer herinnert zich de gaming muis waar hij of zij het meeste tijd heeft mee doorgebracht, de muis die volledig versleten was door de vele uren schieten, looten, klimmen en klauteren in tal van games. De Logitech MX518 was destijds een muis die de aandacht trok omwille van zijn design, aantrekkelijke prijskaartje en gebruiksvriendelijkheid. Kan hij zijn mannetje staan tegen de huidige gaming muizen op de markt?

Design

Never change a winning team, maar toch vond Logitech het nodig om de muis wat te moderniseren. En terecht. Onze nostalgie verkiest natuurlijk het oude design, maar het is goed dat de ingedeukte textuur van de oude variant werd ingeruild voor een simplistische zwart-grijze gradient. De vormfactor werd echter volledig behouden en daar kunnen we onszelf alleen maar gelukkig mee prijzen. De MX518 is een erg grote muis die heel fijn in de hand ligt en je volledige handpalm vult. Wie graag een zwaardere muis gebruikt (bijvoorbeeld door deze aan te vullen met gewichtjes) zal echter bedrogen uitkomen met de Logitech MX518. De muis is behoorlijk licht (100 gram) en samen met het feit dat het om een bekabeld apparaat gaat, kan dit de illusie doen opwekken dat het om een goedkoop toestel gaat. Toch zal je voor de MX518 zo’n 60 euro betalen. Als we naar zijn voorganger kijken, dan krijg je voor dat geld echter wel een muis die jarenlang je trouwste vriend zal zijn. Er zijn nog heel wat mensen die hun originele MX518 – sinds zijn introductie in 2005 – tot op vandaag nog steeds gebruiken. Ondanks het feit dat het hier om een lichtgewicht gaat, kan je nog steeds heel nauwkeurig merken met de muis. Bovendien is een lichte muis beter voor je polsen dan een zwaardere muis.







De grote muisknoppen registeren alle klikken goed, ongeacht waar je de knop precies aanklikt. Het geklik is behoorlijk luid, maar daardoor krijg je ook wel een aangename feedback waardoor het klikken en scrollen heel aangenaam verloopt.

Onder het plastic

Onder de glossy plastic motorkap werd de muis ook wat verder gemoderniseerd. Met de Logitech G Hub software krijg je de mogelijkheid om je muis tot in de details te tweaken. De mogelijkheden beperken zich niet tot het instellen van de gevoeligheid, maar bijvoorbeeld ook het toewijzen van acties aan bepaalde knoppen op de muis (zoals de twee knoppen aan de linkerzijkant van de MX518). Per game kan je een eigen profiel maken, zodat je bij Fortnite bijvoorbeeld andere knoppen gebruikt dan wanneer je GTA V speelt. Deze profielen kan je bovendien ook opslaan op het interne geheugen van de muis, zodat je de profielen ook op verplaatsing met je kan meenemen. Vanuit elk opzicht is de MX518 dus een uitstekende keuze wanneer je op zoekt bent naar een gaming muis (of gewoon voor op kantoor).