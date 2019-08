Score: 7/10

Prijs: €2099

PROS Ruikt heerlijk

Helder en scherp beeldscherm

Stijlvol CONS Ongemakkelijk touchpad

Weinig verstelbare hoeken

Op hoeveel vlakken kan een laptop zich nog onderscheiden? HP haalt alles uit de kast met een laptop die een 100% lederen behuizing heeft. Een succes? In deze review ‘leer’ je er alles over.

Wanneer je een toestel zoals de HP Spectre Folio ziet, denk je waarschijnlijk “waarom?” Goede vraag. HP vroeg zich op een gegeven moment af wat je voélt wanneer je aan je laptop ruikt. Antwoord: niets. Je laptop is koud, kil, dood. HP maakte er met de HP Spectre Folio dus zijn missie van om een laptop te ontwikkelen die een grotere emotionele verbintenis tussen toestel en gebruiker heeft. Wanneer je aan je Spectre Folio ruikt, moet je herinneringen voelen, geschiedenis, warmte. Een behartenswaardig doel, maar is het ook werkelijk een goed product? We kunnen alvast beamen dat dit toestel wél lekker ruikt. Regelmatig betrapte ik mezelf erop dat ik weer aan mijn HP Spectre Folio aan het ruiken was. Tussen al dat ruiken door moet er natuurlijk ook gewerkt worden, dus laten we kijken hoe de Spectre Folio op andere vlakken scoort.

Op veel fronten doet de HP Spectre Folio denken aan de Surface, maar toch straalt hij iets volledig anders uit dan dat apparaat. HP lanceert met de Spectre Folio namelijk de eerste laptop die een volledig lederen behuizing heeft. We hebben het wel over laptop, maar het gaat hier om een convertible. Dit betekent dat je de laptop wel kan ‘plooien’ zodat deze meer de vormfactor van een tablet krijgt, maar het scherm is niet los te maken van het toetsenbord. Dat toetsenbord is trouwens een verademing om mee te werken, in tegenstelling tot het kleine touchpad waar we maar niet aan konden wennen. Net zoals bij de Surface zal een draadloze muis dus een handige toevoeging zijn. Een USB-dock zal overigens ook een handige toevoeging zijn, want op het toestel vind je enkel drie USB-C-aansluitingen. Goed nieuws, want in de doos vind je een adapter die USB-C omzet naar een reguliere USB-poort. Wil je echter meerdere USB-apparaten aansluiten, dan zal je dus een groter dock moeten kopen.

Onder het leer

Onder de lederen motorkap vinden we een Intel Core i5 of i7 (Y-series) van de achtste generatie, maximaal 16GB werkgeheugen en tot 2TB SSD-opslaggeheugen. Wij kregen een variant met i7 en 16GB RAM. Het feit dat het om een i7 gaat doet waarschijnlijk vermoeden dat het hier om een krachtpatser gaat, maar het tegendeel is waar. Het gaat namelijk om een Y-processor, deze varianten zijn een stuk zuiniger dan de volwaardige processoren. Daarmee is de processor niet meteen krachtiger dan de processor die je in een degelijke smartphone vindt. Het voordeel is dat deze processor geen actieve koeling nodig heeft (je vindt geen ventilatoren in de Spectre Folio) en de batterij daardoor minder belast wordt, maar dan moet je ook genoegen nemen met lagere prestaties. Zo is het bijvoorbeeld absoluut geen aanrader om het systeem aan te sluiten op een externe monitor. Wanneer we dat probeerden, konden we praktisch niets doen zonder dat het toestel haperde. Zelfs muziek streamen via Spotify kon niet zonder haperingen. Gebruik je het toestel op zichzelf, dan kan je er prima mee uit de voeten. De prestaties zijn dan gelijkaardig aan die van een Surface. Ideaal voor mails, tekstverwerking en browsen, maar voor de zware taken moet je duidelijk ergens anders zijn. Probeer je dat toch, dan kan het toestel behoorlijk warm worden, maar door de lederen cover heb je daar eigenlijk nooit last van.









Een van de hoofdredenen waarom de Spectre Folio een genot is om mee te werken, is door het prachtige 4K-touchscreen. Letters zien er kristalhelder uit en qua helderheid zit het ook goed.

Met de inbegrepen HP Tilt Pen kan je eveneens heel nauwkeurig aantekeningen maken op het scherm. Er is eveneens een stylushouder voorzien op de laptop zodat je de pen zeker niet verliest.

Het toestel zou een batterijduur moeten leveren tot 18 uur. Dat hebben we uiteraard uitgetest en in normale werkomstandigheden (beeldscherm op 75% helderheid en gematigde workload) komen we uit op een batterijduur van zo’n zes uur. Niet slecht, maar lang niet zo goed als geadverteerd.

Plooibaar

Aangezien het om een convertible gaat, kan je de Spectre Folio in verschillende hoeken plooien. Althans, in een van de voorziene hoeken. Veel keuze heb je niet. Ofwel maak je er een (dikke) tablet van door hem helemaal dicht te vouwen, ofwel zet je het scherm via een magneet net voor het toetsenbord. Verder heb je geen keuzemogelijkheden, want het scherm valt steeds terug in een van die hoeken. Persoonlijk vond ik dat het scherm niet ver genoeg naar achteren kon, waardoor er steeds een erg grote hoek is tussen je ogen en het beeldscherm.

Conclusie

Bij de HP Spectre Folio zit er duidelijk iets krom. Dan hebben we het niet over de plooivormen van de laptop, maar wel over de verhouding tussen de prijs en de hardware. Toch is het moeilijk om dit HP aan te rekenen, want je bevindt je nu eenmaal in een luxesegment. Dit toestel koop je niet omdat je het meeste waar voor je geld wil, je koopt het omdat je het fijn vindt om met een lederen laptop onder je arm door het kantoorgebouw te flaneren. Met de HP Spectre Folio word je ongetwijfeld de stijlvolste persoon in de vergaderzaal, maar je bent waarschijnlijk ook persoon die het laatst zijn spreadsheets heeft kunnen openen.