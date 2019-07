Score: 8/10

Prijs: €1/maand (vanafprijs)

PROS Werkt ook offline

Knap design

Lekkere maaltijden

Flexibel huurplan CONS Plastieken bakjes creëren veel afval

onoverzichtelijke app

App geeft geen melding als stomer klaar is

Met de Mealhero zet deze Gentse start-up meteen een krachtig product in de markt. Ik ging aan de slag met deze knappe slimme stomer. Wil je mijn ervaring weten? Lees dan gerust verder.

Tegenwoordig kom je overal foodtech-startups tegen. Ook het Gentse Mealhero is een nieuwkomer in deze markt. Na een succesvol Kickstarter-project kon het bedrijf zijn ‘slimme stomer’ op de markt brengen voor het brede publiek.

Weg met ongezonde fastfoodbestellingen op drukke avonden. Mealhero boort een nieuwe markt aan en wil je gezonder doen eten zonder dat je er veel tijd in moet steken. Het heeft me wat aanpassing gekost, maar de held onder de stomers is zeker de moeite waard om eens te proberen.

Wat is een Mealhero eigenlijk?

We noemen alles slim. Nu is er dus ook een slimme stomer. Het concept is eigenlijk heel simpel, de slimme stomer herkent de ingrediënten en recepten aan de hand van een scanner en bepaalt zelf hoeveel tijd de ingrediënten nodig hebben om gekookt te worden. De recepten zijn eindeloos, maar daarover later meer. Je stoomt dus je middag- of avondeten op een slimme manier met verse ingrediënten.

Bestellen

De formule is poepsimpel. Je huurt de stomer voor 1 euro per maand. Je kiest met hoeveel personen je voornamelijk eet, beslist het aantal maaltijden per week en kiest het aantal bezorgingen per maand. Je kan per maand 2 bezorgingen nemen of gewoon 1 keer per maand natuurlijk. Indien je met meer dan 2 personen bent, krijg je er gewoon een tweede stomer bovenop zodat je met de hele familie snel, gemakkelijk en vooral lekker kan koken. Elke maand stel je je foodbox samen, je kiest dan volledig zelf welke gerechten je wil eten. Elke week maakt de chef van Mealhero tot wel 50 verschillende gerechten klaar, waardoor er enorm veel keuze is. Vaak kregen wij ook gratis hapjes als extraatje. Zoals ik eerder al aangaf kan je de voorraad van je gerechten volgen in de app van Mealhero. Echter is de app nog niet heel overzichtelijk en past de automatische voorraad zich vaak nog niet aan.

Na de samenstelling van je foodbox levert Mealhero je gerechten aan huis. Ik vind het bijvoorbeeld heel handig om zelf te kiezen wanneer de foodbox geleverd wordt, dat kan je beslissen van dinsdag- tot donderdagavond tussen 17.00 uur en 22.00 uur. Ik moest er dus niet speciaal voor thuis blijven. Het plan is ook zeer flexibel. Ga je bijvoorbeeld voor een aantal weken op reis? Geen probleem, dan pauzeer je gewoon je plan.

“De Mealhero is niet alleen gezond en snel, je spaart er ook een heleboel andere kosten mee uit.”

Kookproces

De Mealhero is best wel een slim toestel. Vooral in het kookproces wordt dat ‘slimme’ benadrukt. Echter was ik op voorhand nogal kritisch over het eten zelf. Ik vreesde dat de maaltijden nergens naar zouden smaken. Eerlijk gezegd was het voor mij dan ook echt wennen aan de smaak, als je een aantal dagen na elkaar gestoomd eten eet, verlang je wel eens naar een lekker gebakken stukje vlees of vis.











Nu, over de smaak van het eten valt moeilijk te discussiëren. Het eten is zeker lekker en de moeite waard, maar niet om dagelijks van de gaan eten. Mealhero vervangt met zijn slimme stomer voor mij voornamelijk de fastfood die ik normaal bestel op avonden waar ik geen tijd heb om te koken. In minder dan 25 minuten heb je gezond en lekker eten. De maaltijd kosten zo’n 6 euro, wat vergelijkbaar is met een HelloFresh-maaltijd, maar je verliest geen tijd met koken. Een leuke extra aan de stomer is dat hij je eten tot een half uur warm houdt voor als je niet meteen aan tafel gaat.

Je kiest je gerecht en haalt de benodigde ingrediënten uit je diepvries. In de doosjes van de ingrediënten vind je een tag waarmee je de ingrediënten kan scannen. Als je gescand hebt, geeft de slimme stomer per ingrediënt aan in welk bakje je het eten mag leggen. Zo weet de stomer perfect hoelang elk ingrediënt gestoomd moet worden. Je kan de aftelklok volgen op de stomer of in de applicatie.

In de app kan je het kookproces gemakkelijk mee volgen, je voorraad checken en inspiratie opdoen voor leuke gerechtjes.

Zou ik ‘m nemen?

Zeker en vast. De MealHero heeft z’n naam niet gestolen en is een fantastische vervanger voor mijn vettige fastfood-avonden. De slimme stomer doet wat beloofd wordt op de website. Je kiest je gerechten helemaal zelf, ze worden op tijd geleverd en het eten is in de meeste gevallen echt lekker. Het toestel biedt geweldige mogelijkheden, maar heeft ook nog een heleboel verbeterpunten die de ervaring een pak beter kunnen maken. Zo verliest de Mealhero na twee dagen inactiviteit zijn WiFi-connectie. Gelukkig kan je hem offline gebruiken, maar het is zeer onhandig dat de connectie zo onbetrouwbaar is. Een twee nadeel is dat je na iedere kookbuert een hele stapen aan plastieken bakjes overhoudt die gewoon de vuilbak in moeten. Niet echt milieuvriendelijk dus, tenzij ze recycleerbaar zouden zijn in een programma vergelijkbaar met de Nespresso-cups.

In ieder geval raad ik iedereen – met of zonder kinderen – aan de Mealhero in huis te halen. Intussen heb ik mezelf al heel wat ongezond eten uitgespaard en beslissen we op dagen wanneer er geen eten in huis is, minder op restaurant te gaan en gewoon met de Mealhero te eten. Het is dus niet alleen gezond en snel, maar je spaart er ook heel wat andere kosten mee uit.

Wil je de Mealhero zelf uitproberen? Gebruik de kortingscode CLICKXMEAL en krijg 40 euro korting. Geldig t.e.m. 15 september.