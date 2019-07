Score: 8/10

Je bent net verhuisd naar je nieuwe appartement, wil je computer aansluiten op de netwerkpoort in de muur en beseft dan pas dat die zogenaamde netwerkaansluiting eigenlijk een telefoonaansluiting is. Spreek ik uit eigen ervaring? Absoluut. Ik had dus een oplossing nodig om alsnog netwerkpoorten te bekomen in mijn appartement, want voor veel toepassingen werkt dat nu immers een stuk fijner dan wifi.

Met de Devolo Magic 1 hoef je niet te kiezen tussen ethernet of wifi. Dit powerlinesetje combineert deze twee netwerktechnologieën namelijk in een gebruiksklare oplossing. De powerline functioneert zo ook als een access point die de het internetsignaal uit de muur haalt (via het stroomnet) en die vervolgens opnieuw verspreidt. Hierdoor bekom je een beter resultaat dan wanneer je bijvoorbeeld een wifi-repeater zou gebruiken die het zwakke wifi-signaal oppikt in de lucht en dat vervolgens zoveel mogelijk probeert te versterken. Er is dus behoorlijk wat gaande in dat adaptertje en dat zorgt er dan ook voor dat het met zijn 15cm een behoorlijk omvangrijk kastje wordt.

De installatie houdt bijzonder weinig in. Even een adapter verbinden met je router, een andere adapter inpluggen op een plaats waar je een beter bereik wil, even wachten op de lichtjes en je bent klaar om te gaan. Alle instellingen betreffende de wifi-verbinding doe je simpelweg via de app.

Het standaardpakket van Devolo kost je 149 euro voor 1 powerline. Wellicht wil je nog een extra powerline om deze bijvoorbeeld op een ander verdiep te bevestigen, maar een extra adapter (met wifi) wisselt voor 100 euro van eigenaar. Wanneer je er optimaal gebruik van wil maken, ben je dus alsnog behoorlijk wat geld kwijt.







Eerder testten we reeds de Devolo Magic 2. Waar zit nu precies het verschil? Concreet zit dat verschil hem in de snelheid van de ethernetpoort. Bij de Devolo Magic 2 krijg je een maximale ethernetsnelheid van 2400 Mbit/s terwijl dat bij de Devolo Magic 1 ‘slechts’ 1200 Mbit/s. Voor alle huis-tuin en keukenoplossingen zal dit echter ruim voldoende zijn. Wanneer je bijvoorbeeld een NAS op de powerline wil aansluiten om vervolgens via ethernet video’s te streamen, dan kan het lonen om voor de duurdere Devolo Magic 2 te gaan.

Op het einde van de dag gaat het natuurlijk allemaal om stabiliteit. Daar hebben we eigenlijk niets over te melden, wat net een heel goed teken is. Tijdens onze ruime testperiode zijn we nooit stabiliteitsproblemen tegengekomen. Net zoals met elke powerline is de snelheid altijd wat afhankelijk van de apparaten die op het stroomnet zijn aangesloten, maar bij normaal gebruik zou je zeker geen problemen mogen ervaren.

Alleen merkten we niet meteen een grote verbetering ten opzichte van onze vorige powerline, die zelfs een gratis powerline van Telenet was. Wanneer je een Telenet-abonnement hebt, loont het dus eerst en vooral de moeite om daar je gratis powerline aan te vragen en te kijken of die aan je behoeften voldoet.