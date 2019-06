Score: 8/10

Prijs: €299

PROS Geluidskwaliteit

IPS-beeldscherm

Batterijduur CONS Geen Netflix in HD

3D-games op laagste kwaliteit

De Lenovo Tab P10 is een middenklasse tablet met één doel: je van zoveel mogelijk entertainment voorzien. Zo gaat hij de strijd aan met de gemiddelde smartphone. Weet Lenovo een meerwaarde te bieden?

Met zijn prijs van 299 euro trekt de Lenovo Tab P10 met 4 GB RAM-geheugen en 64 GB opslag meteen de aandacht in zijn categorie. Dat is op zich uiteraard niet heel moeilijk, want deze middenklasse wordt gedomineerd door slechts twee namen, namelijk Lenovo en Samsung (Galaxy Tab A). Er is maar weinig ruimte voor concurrenten, op een enkele Huawei-tablet (de iets duurdere Mediapad) en een oudere generatie iPad na.

Een glazen jasje

De Lenovo Tab P10 is op de markt gebracht als een entertainmenttablet en met dat label worden er al snel enkele eisen gesteld. Geluidskwaliteit is enorm belangrijk voor mezelf, maar ook goede prestaties bij het afspelen van video’s én games zijn belangrijk. Ten slotte hecht ik best wel wat belang aan het design van mijn tablets. Laten we daar met van start gaan.

Wie zich een voordelige maar toch elegante tablet wil aanschaffen, zit daarvoor zeker goed bij de Lenovo Tab P10. Zowel de voor- als achterkant bestaat uit glas en wordt samengehouden met een metalen frame. Vingerafdrukgevoelig is dit natuurlijk wel, maar het ziet er heel goed uit. De P10 heeft best nog wat schermranden, maar in deze categorie kan je uiteraard geen scherm zonder randen verwachten. Onderaan het scherm moest er trouwens ook een vingerafdruksensor passen die vlot je apparaat kan ontgrendelen. Kijken we verder, dan komen we een USB-C-poort tegen om de P10 op te laden en de gebruikelijke volumeknoppen en aan/uit-knop. Een extra positief punt is de aanwezigheid van een klassieke koptelefoonaansluiting. Met zijn 440 gram ligt de Lenovo Tab P10 aangenaam in mijn (grote) handen en je kan de tablet gerust langere tijd vasthouden, al is een hoesje met steun aan te raden.

Uitstekende audiokwaliteit

Achteraan komen we een 8MP-camera tegen en vooraan één van 5MP. Superieure fotokwaliteit zal je er niet uithalen, maar ze zijn voldoende om een videogesprek te voeren via Messenger of Skype en daarvoor ga je ze waarschijnlijk ook het meest gebruiken. Zoals ik eerder al aanhaalde, is audiokwaliteit enorm belangrijk bij de keuze van een entertainmenttablet en daar stelt de Lenovo Tab P10 helemaal niet teleur, integendeel zelfs. De vier Dolby Atmos luidsprekers (twee bovenaan en twee onderaan) produceren een heerlijk geluid en dat zelfs bij een hoger volume. Zowel Netflix kijken als luisteren naar mijn favoriete muziek werd zo een heel aangename ervaring, mede door het 10,1 inch Full HD IPS-scherm met een resolutie van 1.920 x 2.000 pixels, ook wel bekend als het 16:10 formaat. Dat IPS-scherm zorgt er trouwens ook voor dat je in zowat alle mogelijke kijkhoeken toch een aangenaam beeld te zien krijgt. Een negatief punt is wel dat Lenovo voor deze tablet niet de rechten heeft om Netflix in HD-kwaliteit af te spelen. Daarom is de afspeelkwaliteit beperkt tot een qHD (kwart-HD) resolutie van 960×540 pixels. Omdat qHD een resolutie is voor mobiele apparaten, zorgt ze wel nog voor een goede beeldkwaliteit, maar mis je dus dat beetje extra. Net als bij de Samsung Galaxy Tab A trouwens.

Oreo, (nog) geen Pie

Als besturingssysteem vind je Android 8.1 Oreo terug en dat is grotendeels de stockversie. Over een eventuele update naar Android 9.0 Pie is nog niets bekend. Zeer aangenaam ook is de productiviteitsmodus die via instellingen beschikbaar is. Deze voorziet een taakbalk onderaan het scherm met de apps die momenteel open zijn. Zo hoef je niet steeds terug te gaan naar het thuisscherm of naar de appwisselaar om van app te wisselen en spaar je best wel wat tijd uit op momenten waar je met veel dingen tegelijkertijd bezig bent. Je kan ook vlot twee schermen naast elkaar plaatsen (door de knop van de appwisselaar ingedrukt te houden) en ook dat zorgt ervoor dat de P10 voor meer dan enkel entertainment kan gebruikt worden.









De boog moet echter niet altijd gespannen staan en de Lenovo Tab P10 kan ook gebruikt worden om spelletjes te spelen. De belangrijkste vraag is dan hoe grafisch intensief jouw favoriete games zijn, want deze tablet kan niet met alles evengoed overweg. Speel je graag eenvoudige games zoals Candy Crush of Angry Birds, dan ga je geen problemen ondervinden, maar zwaardere 3D-games zoals Fortnite zullen op de laagste kwaliteit gespeeld moeten worden en dat kan betekenen dat je in de nabije toekomst de games helemaal niet meer kan draaien. Gebruik je de tablet binnen een gezin waar dit belangrijk is, dan kan je misschien best een krachtigere optie overwegen.

Laten we het ten slotte nog even hebben over de batterij van deze tablet. Lenovo koos voor een exemplaar van 7.000 mAh en dat is goed voor een gebruiksduur van meer dan 10 uur. In de realiteit zal je bij matig gebruik makkelijk 3 tot 4 dagen doen met deze tablet en dat is ruim voldoende. De tablet haalt ook makkelijk een standby-tijd van een week, wat dan weer goed is voor occasionele gebruikers die niet veel meer dan hun e-mail nakijken. Let wel dat deze gebruiksduur gevoelig minder zal zijn bij continu 4G-gebruik. Wifi gebruiken waar mogelijk is dan ook aan te raden.

Het verdict

Wie op zoek is naar een tablet om zijn of haar favoriete films op te kijken, een YouTube-filmpje af te spelen of muziek te streamen, heeft een zeer goede optie in de Lenovo Tab P10. Met zijn helder geluid en scherp beeld heb je alles dat je nodig hebt om van je entertainment te genieten en dat voor een scherpe prijs. Wie liever op pad gaat in plaats van zich te beperken tot de eigen zetel of tuinstoel, kan dat doen door middel van de ingebouwde 4G-functionaliteit. Waar je ook bent, de tablet zal zeker indruk maken met zijn design en dat gedurende een lange tijd voordat de batterij leegloopt.