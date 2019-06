Score: 8/10

Prijs: €99,99

PROS Aantrekkelijk design

Encryptie

Eenvoudige synchronisatie CONS Toolkit software vereist

Cloudopslag heeft ongetwijfeld een invloed op de verkopen van externe harde schijven, maar er zijn nog steeds situaties waar een goede externe schijf geen overbodige luxe is.

Hoe kan een externe schijf zich in hemelsnaam onderscheiden van de rest? Een fris kleurtje, een langer kabeltje, een gekke vorm. Seagate heeft ervoor gekozen om de Ultra Touch af te werken met een geweven stofje. Voor een schijf die je onderweg meeneemt, wil je echter ook een stevige encryptie zodat – wanneer je je schijf verliest – de vinder uiteindelijk niet aan je bestanden kan. Daarom beschikt de externe harde schijf ook over de modernste wachtwoordversleuteling, dat is pas (s)tof!

In de doos

Het klinkt misschien gek, maar we werden wel degelijk aangenaam verrast bij het openen van de verpakking. Onder de harde schijf vind je namelijk een USB 3.0-kabel en belangrijker, een USB C-adapter zodat je de schijf bijvoorbeeld ook kan gebruiken op je MacBook. Standaard is de harde schijf geformatteerd in exFAT, concreet houdt dit in dat je de schijf zowel kan gebruiken op Mac als op Windows. Je kan dus prima via je MacBook wat bestandjes op de schijf zetten en ze dan gebruiken op je Windows-desktop.

Toolkit

Over een externe harde schijf valt er doorgaans niet veel te zeggen (de snelheden zitten goed voor de gemiddelde gebruiker, niets al te gek), maar gelukkig levert Seagate er nog de Toolkit-software bij waar wel heel wat over te zeggen valt. Die software heeft enkele doelstellingen, zoals bijvoorbeeld het opzetten van de encryptie. Concreet koppel je de schijf aan je computer, je start de Toolkit-software, kiest een wachtwoord en vervolgens heb je dit wachtwoord altijd nodig wanneer je de schijf met een systeem verbindt. In principe zou het mogelijk moeten zijn om de schijf te ontgrendelen zonder Toolkit-software, maar in de praktijk werkt dit vaak niet (zeker niet wanneer je switcht tussen Mac en Windows).

Een andere nuttige functionaliteit binnen Toolkit is dat je een synchronisatie tussen de harde schijf en een map op je computer kan opstellen. Concreet maak je dan een mapje aan op je computer en je geeft aan dat je deze wil synchroniseren met de harde schijf. Wanneer je vervolgens een bestand toevoegt aan het mapje, dan wordt dit ook meteen gekopieerd naar de harde schijf. Het omgekeerde is ook waar. Er is dus steeds een wederzijdse synchronisatie tussen de twee mapjes. Handig wanneer je onderweg verder wil werken aan een project en daarvoor steeds de laatste bestanden voor nodig hebt. Als back-upmiddel is het iets minder handig, want een verwijderd bestand wordt ook meteen verwijderd van de harde schijf.

Voor de 2TB-versie (in het zwart of wit) betaal je niet meer dan 100 euro. 1TB kan je krijgen voor zo’n 80 euro, maar dan is de 2TB-versie simpelweg een betere deal.