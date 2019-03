Score: 7/10

Prijs: €69,99

PROS Fysieke powerknop

Goedkoper dan Apple Pencil CONS Design stelt teleur

Geen drukgevoeligheid

Is de goedkopere Logitech Crayon een slim alternatief voor de Apple Pencil? We kropen in onze pen en testten het uit.

Machtiger dan de Apple Pencil?

Ooit zei Steve Jobs “Wie wil er een stylus? Je moet ze halen, opbergen, je verliest ze. Yuck! Niemand wil een stylus.” Toen, vele jaren later, introduceerde Tim Cook de iPad Pro, een iPad gericht op professionals die bovendien de Apple Pencil stylus ondersteunt. Sindsdien gebruiken veel professionals de iPad en Apple Pencil op dagelijkse basis. Zeker nu je de Pencil ook kan gebruiken op de gewone iPad uit 2018 in plaats van de dure iPad Pro, hebben steeds meer mensen een Pencil in huis. De enige keerzijde is dat de Apple Pencil behoorlijk wat geld kost, namelijk 99 euro. Logitech biedt een goedkoper alternatief met hun Logitech Crayon voor 69,99 euro.

Fashion crime?

Wie een iPad koopt voor de strakke en elegante uitstraling, zal behoorlijk moeten wennen aan het design van de Logitech Crayon. Geen elegant, basic design in een effen kleur, maar een vlakke stylus met een fysieke knop, een Logitech-logo en oranje afwerking. Wellicht spreekt het kinderen aan, maar professionals hebben toch liever een elegante Apple Pencil op hun bureau liggen.

De Crayon biedt grotendeels dezelfde functionaliteiten als de Apple Pencil, namelijk palmherkenning (zodat je de stylus kan gebruiken terwijl je palm op het scherm rust) en hoekherkenning zodat je bijvoorbeeld dikkere lijnen kan hebben wanneer je de stylus schuiner houdt. Wat de Crayon dan wel weer mist, is drukgevoeligheid, terwijl de Apple Pencil daar wel over beschikt. Wanneer je de stylus voornamelijk gebruikt voor notities en simpele schetsen zal je niet veel missen, maar wanneer je effectief kunst wil maken is de Apple Pencil ongetwijfeld de meerprijs waard.

Zet je potlood uit

De powerknop is prominent aanwezig op de Crayon. Met die knop kan je namelijk de stylus in- en uitschakelen. In tegenstelling tot de officiële Apple Pencil maakt de Crayon geen gebruik van bluetooth. Van zodra je de stylus inschakelt, kan je hem gebruiken op je iPad. Het zorgt ervoor dat je heel snel kan starten zonder eerst een bluetooth-verbinding te moeten opzetten. Door de knop heb je ook meer controle over de batterijduur. Wanneer je de stylus niet gebruikt, schakel je hem simpelweg uit. De stylus opladen duurt 30 minuten, vervolgens kan je zes uur ononderbroken gebruik maken van de stylus vooraleer hem opnieuw te moeten opladen.

Niet voor iPad Pro

Een bijkomende tekortkoming van de Crayon is dat hij niet werkt op de iPad Pro, enkel op de gewone iPad. Een spijtige, maar logische keuze. De echte professionals die al zoveel geld neertellen voor een iPad Pro, leggen waarschijnlijk zonder problemen nog wat extra geld op tafel voor een officiële Apple Pencil. Logitech richt zich dus duidelijk meer op de thuisgebruiker.