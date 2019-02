Score: 0/10

Prijs: €299

PROS Gemakkelijke installatie

Het werkt gewoon... zoals je mag verwachten

Ingebouwde ondersteuning voor Meshnetwerken

Razendsnelle verbinding, via wifi of de LAN-poorten CONS Relatief prijzige adapters

Weinig instelmogelijkheden

Wie wil er hedendaags nog een sloom wifinetwerk hebben? Juist, niemand. Toch had ik er thuis last van. Met de devolo Magic 2 heeft het Duitse bedrijf een oplossing in handen voor problemen die te maken hebben met ‘slome wifiverbindingen’.

Devolo is al jaren een van de grootste fabrikanten voor Powerline-adapters, en heeft dan ook een breed portfolio. Of je nu twee of drie adapters, met of zonder wifi, nodig zou hebben, er zit bijna altijd wel een interessante optie bij. Sinds een paar jaar zit ik te denken om mijn huis te voorzien van een netwerk van Powerline-adapters, vooral gezien het, naar mijn mening, de makkelijkste manier is om deadspots voor je wifinetwerk teniet te doen. Toen devolo het aanbod deed om zijn nieuwe Powerline-adapters toe te sturen was de beslissing voor mij dan ook al snel gemaakt: die moet ik testen. Vooral omdat deze Magic 2 Powerline-adapters een zeer speciale functie hebben: de inclusie van een Meshnetwerk om je bereik in huis nog verder te kunnen verbeteren.

Mesh wifinetwerken?!

Om maar even te beginnen met een, korte, ‘geschiedenisles’ over de betekenis van Mesh voor je wifinetwerk: Mesh is een directe vertaling van gaas, en dat klinkt misschien zeer vaag: het heeft wel wat uitleg nodig. Een Mesh router bestaat namelijk uit meerdere ‘zendstations’; al deze ‘stations’ zorgen ervoor dat er door het gehele huis een ‘gaas’, dan wel ‘Mesh’, is van het wifinetwerk. Een standaard router zendt dus de wifisignalen uit waarna het signaal in een beperkte range te ontvangen is. Mesh-netwerken daarentegen laten het basisstation, die met een kabel aangesloten zit op de netwerkaansluiting voor het huis, een wifisignaal uitsturen. Vervolgens communiceren de andere zendstations met het basisstation over de data die wordt verzonden, en vooral over waar apparaten zich in huis bevinden.

De zendstations zijn overigens ook weer gemaakt om het wifisignaal verder over het huis te verspreiden – het zijn als het ware access points die het signaal van de router opvangen, versterken en weer doorsturen. Een zo’n gehele set maakt het gemakkelijk om door heel je huis een netwerk aan te leggen; ook zit je niet met access points van andere merken die niet zo goed werken, of weer los ingesteld moeten worden. Mesh-routers sturen namelijk alle instellingen door naar de losse zendstations, waardoor deze zo goed als plug-en-play zijn, zelfs al koop je naderhand nog een aantal extra zendstations.

Let wel, dat is de basis van Meshnetwerken, zo werkt het namelijk niet voor Powerline-adapters, die blijven namelijk gebruikmaken van de stroomdraden (‘Powerline’) in huis. Waar een Meshnetwerk in de basis dus zou vertrouwen op doorgestuurd signaal, verkiezen de Powerline-adapters van devolo dus het signaal wat ze ontvangen via het stroomnetwerk in huis. Dit wordt vervolgens, net zoals met alle adapters met ondersteuning voor wifinetwerken, uitgezonden. Tegelijkertijd kunnen alle adapters onderling communiceren. Daarmee weten de adapters waar jij je op elk gegeven moment bevindt, waardoor je geschakeld zal worden naar de snelste adapter, zonder dat jij dit merkt. In de praktijk werkt dit perfect, ik heb sinds de ingebruikname geen last meer gehad van muziek dat onderweg stopt door het overschakelen naar de volgende adapter.

Installatie devolo Powerline

In plaats van een dag te gaan sporten ben ik een middagje van beneden naar boven gaan rennen om de devolo Powerline-adapters te installeren. Achteraf blijkt dat ik, waarom ook niet, er te veel een gedoe van heb gemaakt: in realiteit is het installeren van de adapters zeer gemakkelijk. Nu ga ik niet proberen uit te leggen hoe het wel moet, vermoedelijk gaat het dan nog wel eens fout, maar dat komt mogelijk meer omdat ik geen gebruikshandleiding kan lezen, zucht. In elk geval, in de basis moet je eerst een kabel leggen tussen je router en/of modem en de eerste Powerline-adapter die bij de router in het stopcontact gestoken moet worden. Let wel, een verlengsnoer zal vaak niet werken, of zorgt in de praktijk voor een (veel) tragere verbinding – gelukkig verlies je niet al je stopcontacten, devolo heeft er namelijk een extra in de adapter geplaatst.

Vervolgens wordt je leven er nog een stuk gemakkelijker op – steek namelijk de twee overige adapters in het stopcontact en vervolgens kan je alle stappen volgen in de handleiding van devolo. Je kan de extra adapters koppelen via zowel de PLC-knop, of met tussenkomst van de digitale omgeving van de adapter op een IP-adres. Installeer voor de installatie via het internet de devolo Cockpit software; ik zal later nog uitgebreid ingaan op de software, maar in mijn geval bleek het een uitkomst. Binnen enkele minuten was ik bij de online omgeving van devolo. Daar kan je binnen een klik de pairing van adapters beginnen, als dat eenmaal is geslaagd kan je gemakkelijk via de app van devolo voor Android en iOS, genaamd ‘devolo Home Network’ instellen om bijvoorbeeld je thuisnetwerk door te sturen. Zo voorkom je gedoe met een groot aantal namen voor je wifinetwerk, en heb je ook voordeel van het Meshnetwerk voor het schakelen tussen de Powerline-adapters. Oh, vergeet niet om de online-omgeving van de Devolo Powerline-adapters een wachtwoord mee te geven, in de basis zit daar namelijk geen wachtwoord op.

Plug-en-play, het werkt gewoon.

Hoe loopt het verhaal nu verder? Nou, eigenlijk zeer positief. Nu kan ik de Powerline-adapters op werk gaan testen, maar wat geeft er nu een meer realistische weergave van de praktijk dan de adapters een paar weken in mijn eigen huis in te pluggen. Niet alleen kregen de adapters veel bekijk van mijn familieleden in huis – die nog niet eerder van Powerline-adapters gehoord hadden – ze bleken er ook erg content mee te zijn. Nu moet gezegd worden dat ik na dag één geen haan meer heb horen kraaien over de adapters, het ‘zal wel prima werken’, zo gok ik. Nu heb ik mij er natuurlijk wel wat intensiever mee bezig gehouden, dat is immers mijn taak bij het testen van de adapters. Gelukkig kan ik niks anders melden dan dat het plug-en-play verhaal voor de devolo Powerline-adapters prima werkt. Mijn netwerk thuis is niet razendsnel, dus een volledige belasting kan ik al niet leggen op de Powerline-adapters die tot maximaal 2.400 Mbps gaan (combinatie tussen wifi en LAN-aansluitingen). In de devolo Cockpit software kan je terugvinden wat de maximale snelheden zijn per adapter, dit hangt namelijk erg af van de kwaliteit van je stroomnetwerk.

Bij mij thuis blijkt het stroomnetwerk prima zijn werk te doen, en lijkt de weerstand ook enorm mee te vallen. Beide adapters zitten op een doorvoer tussen de 312 – 330 Mbps, daarmee halen ze ruimschoots de maximale snelheid van mijn wifinetwerk thuis, dat ligt namelijk op 30 Mbps, oftewel rond de 3 Mb/s aan downloadsnelheid. Over mijn uploadsnelheden zal ik het maar niet hebben – die liggen namelijk rampzalig laag, bedankt KPN. Kijk ik naar de wifisnelheden die de adapters mij geven, waar ik ook in huis kom, dan ligt dat boven de 30 Mbps (tot de max. van de snelheden van mijn ISP). Ook voor de upload kom ik met de adapters gemakkelijk aan de maximale snelheid van 6 Mbps. Daarnaast bieden de Magic 2-adapters van devolo een zeer consistente doorvoer van data. Mijn router in huis, een model uit 2010, heeft nog wel eens last van een onregelmatige doorvoer. Dat komt mogelijk door zijn SISO-karakter (Single Input, Single Output), daar hebben de adapters gelukkig geen last van. Net als vrijwel elke andere fabrikant heeft devolo er namelijk gekozen voor 2×2 MIMO-antennes (Multiple Input, Multiple Output) in te bouwen. Door van zowel de input als output twee antennes te hebben op één Powerline-adapter, heb je geen last van dit soort onderbrekingen – een adapter kan immers meerdere taken tegelijk verwerken.

Zijn de adapters het waard?

Voor mijn netwerk bevinden de adapters zich grotendeels in een fase waarbij ze veel meer snelheid bieden dan ik ooit nodig zou hebben op mijn huidige wifisnelheden. Zit je in een soortgelijk geval als bij mij, dan kan je vermoedelijk beter voor een Devolo Magic 1 gaan, die setjes zijn toch al een stuk goedkoper, maar zijn al snel genoeg. Heb je daarentegen wifisnelheden die richting de 200+ Mbps gaan, of zelfs al 100 Mbps, dan is het zeker je tijd waard om te overwegen of je voor een Devolo Magic 2 of 1 gaat. Laat dit vooral afhangen van hoeveel apparaten je normaliter aan het netwerk zou hangen. Heb je een NAS die je bijvoorbeeld zou willen aansluiten op een van de Ethernet-poorten van de adapter, en ga je er veel video’s mee streamen, terwijl je ook een groot gezin hebt die veel apparaten op het internet aan willen sluiten, dan is de Magic 2-serie een must. Ook niet onbelangrijk, heb je op een etage bijvoorbeeld enkel een bedraad netwerk nodig, dan kan je de Magic 1- of 2-serie ook als Ethernet-versie kopen, zonder de Mesh-wifi functionaliteit. Scheelt je een hoop geld, terwijl je nog wel dezelfde doorvoersnelheden mag verwachten.

Kan ik de oplossing van devolo aanraden? Dat ligt er maar net aan waar je naar op zoek bent, als je een Powerline-adapter zoekt die, als eerste, ook de functionaliteiten van Meshnetwerken kan ondersteunen, dan ben je aan het juiste adres bij devolo. Tegelijkertijd is 300 euro voor het setje welke ik mocht testen niet niks. Je hebt ook het setje met één Powerline-adapter, naast het basisstation. Dit is perfect als je bijvoorbeeld op zoek bent naar een optie om op slechts een etage een betere wifiverbinding te krijgen – daar betaal je 100 euro minder voor. Als je de snelheid zoekt, of juist een oplossing wil kopen gericht op de toekomst, dan kan ik volmondig zeggen dat je met de Devolo Magic 2 (of Magic 1, als dat beter binnen je budget past) een geweldige ervaring zal hebben. Ik geloof dat ik even een spreekwoordelijk gat in mijn portemonnee moet maken om de adapters aan te schaffen…

Geïnteresseerd in de devolo Magic 2? Koop hem via Coolblue.