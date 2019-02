Score: 0/10

Prijs: €1049

PROS Verbeterde prestaties

Enorm compact CONS Nog steeds prijzig

Verouderde aansluitingen

Weinig vernieuwing

In 2013 konden we kennismaken met de eerste Surface Pro van Microsoft. Deze combinatie van een laptop en tablet blijkt nog steeds succesvol, want intussen zitten we aan de Surface Pro 6.

In 2012 maakte Microsoft voor het eerst een uitstapje in de laptop- en tabletmarkt met de Surface-hybridelaptop. De eerste Surface Pro verscheen al in het jaar daarop en het succesverhaal van deze krachtige 2-in-1-laptop is nog lang niet voorbij. Weet de nieuwe Surface Pro 6 het verhaal interessant te houden of wordt het toch eerder wat eenzijdig? Mijn oordeel lees je hier.

De basisformule

In 2012 kwam Microsoft aanzetten met zijn unieke concept van een tablet die tegelijk kon werken als “volwaardige” laptop. De eerste Surface Pro kon je nog geen volwaardige laptop noemen, maar de tijden zijn duidelijk veranderd. Door de jaren heen zijn de Surface Pro-toestellen steeds verder geëvolueerd, waardoor ze steeds meer op gelijke voet kwamen te staan met laptops. En dat is bij de Surface Pro 6 alvast niet anders. Het exemplaar dat ik had, was uitgerust met een 8e generatie Intel Core i7-8650U, 16GB werkgeheugen, 512GB interne opslag, Intel UHD Graphics 620 en kost 2.049 euro. Het kost je dus wel aardig wat om de kracht van een laptop te kunnen krijgen in een compact en multifunctioneel toestel van 12,3 inch. Maar goed, de hoge prijs van de Surface Pro is ook iets wat al sinds zijn lancering in 2012 blijft terugkeren. De goedkoopste versie van de huidige Surface Pro 6 kost je nog steeds 1.049 euro – hierbij krijg je het bijbehorende toetsenbord nog niet, dat kost je 179,99 euro extra – en hiervoor krijg je een 8e generatie Intel Core i5-processor, 8GB werkgeheugen, 128GB interne opslag en eveneens Intel UHD Graphics 620 met hetzelfde design. Die combinatie is voldoende voor de gemiddelde gebruiker, maar de 8GB werkgeheugen kan je soms in de problemen brengen als je te veel programma’s tegelijk wil draaien. Het nadeel is ook dat de voordeligste optie met 16GB meteen 2.049 euro is. Een verdubbeling in RAM-geheugen is in dit geval dus ook een verdubbeling van de prijs.

Zoek de verschillen

Om een duidelijk beeld te krijgen van de prestaties, kijken we eerst even terug naar het verleden, naar de Surface Pro (5), die vreemd genoeg verkocht werd onder de naam “Surface Pro” en niet “Surface Pro 5”. Het meest vernieuwende aan de Surface Pro 6 is, wat mij betreft, de nieuwe kleuroptie in het zwart. Als je een platina Surface Pro 5 en platina Surface Pro 6 naast elkaar zet, dan zie je namelijk geen verschil. Het grootste gebrek is nog steeds de USB-C-aansluiting, die bijna alle nieuwe smartphones en laptops hebben. In de Surface Go die in augustus van vorig jaar verscheen, was deze wel terug te vinden. Microsoft houdt hier echter nog steeds vast aan de Mini DisplayPort, een traditionele usb-aansluiting en een microSDXC-kaartlezer. Voor meer aansluitingen moet je het Surface Connect-station aanschaffen voor 229,99 euro. Afgezien van het nieuwe verflaagje is er aan de buitenkant dus niets veranderd.

Binnenstebuiten

De buitenkant mag er dan identiek uitzien, de binnenkant heeft wel een grondige opknapbeurt gehad. Meteen valt op dat Microsoft zijn aanbod beperkter heeft gemaakt voor de Surface Pro 6. De goedkoopste versie van de Surface Pro 5 met Intel Core m3-processor, 128 GB interne en een magere 4GB werkgeheugen kostte je 949 euro. Die processor vind je niet meer terug bij de Surface Pro 6, de “slechtste” processor is nu een Intel Core i5-8250U. De duurste versie van de Surface Pro 5 met een 7e generatie Intel Core i7-processor, 1TB interne opslag, 16GB werkgeheugen en Intel Iris Plus Graphics 640 met het monsterlijke prijskaartje van 3.099 euro is eveneens van de lijst geschrapt. Deze meer geavanceerde Intel Iris Plus Graphics 640 vind je dus niet meer terug in de Surface Pro 6. Nu we weten wat we niet meer krijgen, kunnen we eens kijken naar wat we dan wel krijgen. En bij de Surface Pro 6 is dat vooral meer werkgeheugen. De opties met een beperkte 4GB aan werkgeheugen hebben plaats geruimd voor modellen met 8GB werkgeheugen. Ook de processors hebben een welgekomen upgrade gehad en zijn nu aanzienlijk sneller dan die in de Surface Pro 5. Het aspect waar ik mij wel aan stoor, zijn de beperkte keuzeopties. De opties met 4GB werkgeheugen mogen dan verdwenen zijn, maar als je graag 16GB in de plaats van 8GB werkgeheugen wil, dan zit er niets anders op dan 1.000 euro meer te betalen. Als je bovendien liever de zwarte variant hebt, zijn de keuzeopties beperkter. De goedkoopste variant van 1.049 euro (128GB interne opslag, 8GB werkgeheugen, Intel Core i5-processor) is er namelijk alleen in het platina, evenals de duurste optie van 2.449 euro (1TB interne opslag, 16GB werkgeheugen, Intel Core i7-processor). De zwarte Surface Pro 6 geeft je die twee uitersten niet en heeft een beginprijs van 1.349 euro (256GB interne opslag, 8GB werkgeheugen, Intel Core i5-processor). Persoonlijk zie ik in elk geval niet in waarom de goedkoopste en duurste versies niet mee konden genieten van dit laagje zwarte verf. De positieve kant van het verhaal is wel dat de Surface Pro 6 je meer processorkracht geeft dan de Surface Pro 5 voor dezelfde prijs, al is die prijs nog steeds redelijk hoog. Kort gezegd: meer waar voor je geld.

In de praktijk

Na deze opeenhoping van technische eigenschappen waaruit duidelijk wordt dat de Surface Pro 6 een upgrade is ten opzichte van de vorige generatie, is het tijd voor de resultaten in de praktijk. Ik had mijn reviewexemplaar voor zo’n twee weken en ik moet toegeven dat dit een van de toestellen is die ik met pijn het hart heb teruggestuurd. Het compacte 2-in-1-laptopje was ongelooflijk snel en had een immense batterijduur, waarmee ik een goede zes uur kon werken zonder een stopcontact te gaan zoeken. De batterijduur bij versies met een i5-processor is daarnaast nog hoger, aangezien hier geen ventilatoren zijn ingebouwd, en zou gemiddeld negen uur moeten meegaan. Dagelijkse zaken zoals surfen op het internet, mails checken en video’s bekijken, waren geen probleem voor de Surface Pro 6 evenals fotobewerking. Zwaardere grafische taken zoals 4K-videobewerking en games zijn weliswaar lastiger met de Intel UHD Graphics 620. Bij games zal je vaak merken dat automatisch de laagste instellingen gekozen worden, maar door het 12,3-inchscherm was dit niet enorm storend. Het touchscreen zelf heb ik meer gebruikt dan ik aanvankelijk had verwacht en zorgt ervoor dat presentaties maken en foto’s bewerken een fijne ervaring wordt. Het toetsenbord typt daarnaast heel aangenaam en met de ingebouwde verlichting kan je makkelijk bij weinig licht verder blijven werken.

Het verdict

De nieuwe Surface Pro 6 is zonder twijfel een productiviteitsmonster. Microsoft weet de toestellen elk jaar krachtiger te maken en het compacte formaat te behouden, waarvoor het zeker een schouderklopje verdient. Toch hadden enkele extra aansluitingen (voornamelijk USB-C) de Surface Pro 6 een meer recente look kunnen geven dan het nieuwe zwarte verflaagje. De betere batterijduur en nieuwe processors zijn daarentegen wel meer van deze tijd, dus qua interne specificaties zijn de upgrades zeker merkbaar. De prijs blijft jammer genoeg nog steeds redelijk hoog en je kan dus andere laptops met gelijkaardige specificaties vinden voor enkele honderden euro’s minder. Toch lijkt het er niet op dat er binnenkort iets aan de prijs gaat veranderen. Tot slot hoop ik vooral dat de volgende generatie van de Surface Pro in een nieuw (en niet eenvoudigweg zwart) jasje wordt gestoken.