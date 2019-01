Score: 9/10

Prijs: €450

PROS Design

Alexa-ondersteuning

Geluidskwaliteit CONS Prijs

Setup kan soms mislopen

Vergeet dure home-entertainmentsystemen en de wirwar aan kabels die ze produceren, de Sonos Beam is een compacte soundbar die even goed zijn werk doet én een ingebouwde assistent heeft.

In november kocht ik een nieuwe televisie, op zich een heel leuk toestel met uitstekende beeldkwaliteit. Nu ben ik verre van een audiofiel, maar het geluid klonk simpelweg niet goed genoeg. Soms was het te luid, dan weer te zacht, stemmen klonken niet geweldig, net genoeg om me te irriteren tijdens het kijken. Wat de oorzaak ook was, het leek niet op te lossen via de instellingen van het toestel en het werd me snel duidelijk dat er een extra investering nodig was om dit probleem op te lossen. Ik zette mijn zinnen al snel op een soundbar vanwege de compacte vorm en het eenvoudige gebruik. De Sonos Beam kwam als winnaar uit de bus.

Design

Van alle soundbars die ik tegenkwam, sprak de Sonos Beam mij onmiddellijk aan. Er leek simpelweg meer werk te zijn gestopt in het design van het toestel om het moderner te doen lijken. Het is geen rechthoekige balk zoals de concurrentie en heeft een mooi design met afgeronde hoeken. Touch-knoppen bovenaan zorgen ervoor dat hij overal even glad is. Heel leuk om naar te kijken dus en de Beam is er naast in het zwart ook in het wit, wat hem er nog beter doet uitzien.

Installatie

Eén stroomkabel en één ARC HDMI-kabel, meer aansluitingen zijn er niet nodig om de Beam werkende te krijgen (eventueel ethernet, maar wifi mag geen probleem vormen). Het lijkt er bij aanvang dus op dat het een snelle installatie gaat worden. Toch was dat niet helemaal het geval. Sonos doet er weliswaar alles aan om je gebruikservaring zo optimaal mogelijk te maken door via de Sonos-app (Android/iOS) een stap voor stap installatiegids te voorzien en de stappen die werden getoond kwamen perfect overeen met wat er zich in mijn woonkamer afspeelde. Maar waar Sonos echter geen controle over heeft, is het televisietoestel dat je bezit en daar ging het in mijn geval even mis. Als laatste stap van het set-upproces moet je immers nog een aanpassing maken aan je televisie om de juiste output te selecteren. Ik doorliep de stap, maar toch liep het mis bij mijn Philips-tv en op dat moment stond ik er alleen voor. Even online zoeken bracht echter redding en ik vond de oplossing in de audio-instellingen van mijn tv-toestel.

Prestaties

Vanaf dat moment was het wind van achteren en verliep alles zeer vlot. De eerste tonen die uit mijn Beam kwamen, overtroffen mijn verwachtingen en gaven een nieuwe dimensie aan de muziek die ik normaal op mijn computer afspeelde. Dit heeft ongetwijfeld te maken met de vier elliptische full range-woofers, de drie passieve radiatoren en een tweeter (voor betere dialoog) die de Sonos Beam bezit. Wie wil, kan het systeem trouwens uitbreiden naar een 5.0 surround systeem door twee Sonos One speakers toe te voegen (of zelfs 5.1 met de Sonos Sub). Makkelijk als je klein wil beginnen. Let wel op dat, hoewel de Sonos tientallen muziekdiensten ondersteunt die je kan gebruiken via hun specifieke app of de Sonos-stembediening, je meestal een abonnement nodig hebt om rechtstreeks muziek af te spelen op je Beam. Best jammer, maar als je een smart tv bezit kan je zo ook de gratis Spotify of YouTube gebruiken.

Ook een goede toevoeging aan de Beam is de nachtmodus, die je toelaat om het bereik wat te minderen zodat je niemand stoort, en de spraakversterking is een goede functie die helpt dialoog beter door te laten komen. Afhankelijk van wat je graag kijkt, zal je deze optie meer of minder gebruiken. Wie zijn Beam nog verder naar eigen voorkeur wil aanpassen, kan dit doen via de app.

Alexa

Een onverwacht leuke toevoeging aan de Sonos Beam is de ingebouwde digitale assistent Alexa die ervoor zorgt dat je plots zoveel meer dan een soundbar in je handen hebt. Alexa is ook één van de elementen die de hogere prijs van de Sonos Beam goedmaakt. Eerst is er de stembesturing die mogelijk is met de Beam. Dat gaat dan van eenvoudige zaken zoals “Alexa, turn up the volume” tot het spelen van een specifiek liedje op Spotify. Alexa geeft je echter ook toegang tot een hoop “skills” (beschouw ze als apps) die zorgen voor duizenden nieuwe mogelijkheden. Zo kan je een ochtendroutine instellen die eerst een alarm doet afgaan (een liedje naar keuze) om je vervolgens te briefen over het weer en de belangrijkste nieuwsfeiten. Meer geavanceerd is de ondersteuning van smart home producten, zoals slimme stekkers of lampen, die je met een eenvoudig commando aan en uit kan zetten.

Prijs

Met zijn adviesprijs van 450 euro is de Sonos Beam zeker niet goedkoop, maar dat maakt hem niet minder aantrekkelijk. Net zoals bij Apple betaal je voor een premium design en functionaliteit die je niet overal zal vinden. Of het toestel dat bedrag waard is, moet je zelf beslissen. Ik vind alvast van wel, omdat stembediening en de extra functionaliteit van Alexa een ware verademing is. Tijdens Black Friday vond ik de Beam trouwens voor 370 euro, een prijspunt dat hem in mijn ogen een must-buy maakte.

Oordeel

Wil je een compacte soundbar die superieur geluid produceert en je de mogelijkheid geeft om in de toekomst uit te breiden naar een 5.1 set-up? Dan is de Sonos Beam zonder twijfel het apparaat voor jou. Heb je nog geen smartspeaker, dan heb je zelfs nog een extra reden om de Beam te overwegen. Hij is misschien niet de goedkoopste, maar indruk maakt hij vanaf de eerste noot.

