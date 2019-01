Score: 8/10

Prijs: €575

PROS Beeldkwaliteit

Eenvoudige en flexibele montage

Binnen en buiten te gebruiken CONS Accu moet om de paar maanden worden opgeladen

Een nadeel van veel wifi camera’s is dat je ze niet overal kan plaatsen omdat er niet overal stroom beschikbaar is. Natuurlijk kan je dan een lange stroomkabel gebruiken, maar dat zorgt ook voor het nodige ongemak. Om dat probleem te verhelpen heeft D-Link de DCS-2802KT op de markt gebracht: een wifi camera met accu en dus zonder vaste bedrading. Wij kregen in samenwerking met Coolblue de kans om dit toestel testen.

De eerste stap in het draadloos maken van internet camera’s werd al gemaakt toen we overstapten van internetverbindingen via ethernetkabels naar verbindingen via wifi. De volgende stap is eigenlijk een heel logische stap: van stroom via een draad naar stroom via een accu. Het belangrijkste hierbij is dat de accu dan wel lang genoeg moet meegaan. Dat lijkt in het geval van de DCS-2802KT zeker het geval. Het pakket bestaat uit een vaste hub met twee draadloze camera’s, waarbij de accu’s van de camera’s zeker 2 maanden mee gaan, maar dit is natuurlijk afhankelijk van hoe zwaar de camera wordt belast.

Installatie

De installatie van het pakket verloopt eenvoudig en snel: je downloadt eerst de app en maakt vervolgens een account aan. Vanaf daar connecteer je de hub aan je router en link je de stijlvolle camera’s aan de hub. Zodra de camera’s gelinkt zijn kan je ze overal in en rondom je huis of kantoor (binnen wifi-bereik) plaatsen. De camera’s zijn vanwege hun weerbestendige behuizing ook perfect buiten te plaatsen. Ze kunnen daarnaast aan muren en plafonds worden bevestigd door middel van magneten. Hierdoor zijn ze eenvoudig te verplaatsen en op te laden.

Meer dan een wifi camera

Behalve het feit dat de camera’s volledig draadloos zijn, onderscheidt het pakket zich van “normale” wifi camera’s met een aantal premium functies. Zo nemen de camera’s op in full HD (1080p) in een kijkhoek van 140 graden en ondersteunen ze 4x digitale zoom. Dankzij de energiezuinige CMOS-sensor zijn de beelden haarscherp en zelfs in het donker helder. De camera’s maken gebruik van een infraroodsensor en ondersteunen daarmee nachtzicht tot 7,5 meter, wat zeer geschikt maakt om te gebruiken als beveiligingscamera. Met de bewegingsdetector krijg je een melding op je smartphone wanneer er iets beweegt in het zicht van de camera. Daarnaast ondersteunt de set ook IFTTT, waardoor je hem eenvoudig koppelt aan andere apparaten en software. Hiermee kun je andere apparaten laten reageren op de bewegingsdetector en bijvoorbeeld automatisch een lamp aan laten gaan als er beweging wordt gedetecteerd. De set is ook compatibel met Google Home en Alexa, waardoor je hem met je stem kan besturen. Je krijgt een jaar lang gratis opslag in de cloud voor je opnames bij de set, maar je kan er natuurlijk ook voor kiezen om de bestanden op een externe harde schijf of SD-kaart op te slaan.

Interessant voor jou?

Hoewel de set een aardig prijskaartje heeft haal je er wel een volwaardige mee set in huis. Je kan er perfect jouw huis of kantoor mee in de gaten kan houden en kan beveiligen. De premium functies en het feit dat je de camera’s eenvoudig kan verplaatsen zijn bovendien een belangrijke plus die de prijs rechtvaardigt. De DCS-2802KT is de ideale set als je op zoek bent naar een flexibele en premium draadloze wifi camera. Interesse in dit product? Schaf hem dan aan via Coolblue.