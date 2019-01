Score: 8/10

Prijs: €889,99

PROS 120Hz scherm

Geen bloatware

Zeer sterke prestaties CONS Kleine upgrades

Matige camera's

Lomp design

Gamingbedrijf Razer heeft eind vorig jaar zijn tweede smartphone uitgebracht, de Razer Phone 2. Ik kreeg de kans om hem uit te proberen.

Eind 2017 maakte gamingbedrijf Razer voor het eerst een uitstapje naar de smartphonemarkt met de Razer Phone. Sinds eind vorig jaar heeft deze smartphone voor gamers een opvolger, de Razer Phone 2. Er lijkt niet enorm veel veranderd te zijn ten opzichte van het eerste model. Heeft Razer zijn mobiele tak sterker gemaakt of zijn de updates hun meerprijs niet waard?

Lomp design

Op designvlak is er niet veel veranderd ten opzichte van de eerste Razer Phone. De Razer Phone 2 kan je het beste vergelijken met een baksteen, het toestel is redelijk dik, met redelijk scherpe hoeken en is redelijk zwaar. Razer heeft dan wel zijn Chrome-verlichting aangebracht op het logo aan de achterzijde, maar wanneer je de smartphone gebruikt, zie je hier niets van. Het is een leuke toevoeging dat het logo licht kan geven wanneer je een melding krijgt, maar qua gebruiksgemak voegt het niet meteen iets toe.

Wat ook meteen opvalt, zijn de camera’s aan de achterzijde. De camera’s bevinden zich nu centraal bovenaan de achterkant met de flitsers in het midden. Het camera-element steekt wel verder uit en er komt makkelijk stof vast te zitten aan de randen. In mijn ogen is het niet echt een verbetering, maar eerder een verplaatsing. Aan de voor- en zijkanten zijn daarnaast geen wijzigingen te zien. De vingerafdrukscanner zit nog steeds in de ontgrendelknop en is heel betrouwbaar, maar gezichtsherkenning ontbreekt weliswaar.

Bekend recept, maar anders afgekruid

Aan de binnenkant is er vervolgens niet veel veranderd. De Snapdragon 835 SoC is vervangen door de nieuwere Snapdragon 845 en dat is dan ook de grootste verandering. Het scherm bevat nog steeds de 120Hz Ultramotion-technologie voor uitstekende beelden en de speakers aan de boven- en onderzijde ondersteunen dezelfde Dolby Atmos en THX-gecertificeerde audio terwijl het hele toestel van stroom wordt voorzien door een 4.000 mAh-batterij, die je nu ook draadloos kan opladen. De technologie in de camera’s heeft nog een kleine upgrade gehad, maar in de praktijk waren de foto’s van de Razer Phone 2 enorm middelmatig. Het is een vooruitgang tegenover de eerste Razer Phone, maar revolutionair zou ik het niet noemen.

Op vlak van prestaties stelt de Razer Phone 2 absoluut niet teleur. Wisselen tussen applicaties gaat probleemloos en games draaien, gaat eveneens probleemloos, wat te verwachten was. Het dynamische geluid van Dolby Atmos kwam vreemd genoeg soms krakerig uit te luidsprekers. Op het scherm zien de games er bovendien prachtig uit, al moet je er wel rekening mee houden dat de batterij snel leegloopt als je de maximale instellingen zou kiezen. Qua bloatware doet de Razer Phone 2 het ook fenomenaal. De apps van Razer zelf zijn een duidelijke meerwaarde voor gamers en er zijn geen nutteloze apps aanwezig die onaangeroerd zullen blijven.

Een minpunt is wel dat de Razer Phone 2 alleen bestaat in een uitvoering met 64GB interne opslag, waarvan er zo’n 45GB beschikbaar is. Games nemen echter redelijk wat geheugen in, dus afhankelijk van hoe groot je game- en fotocollectie is, kan je redelijk snel tegen de limiet aanlopen. Je kan het geheugen uitbreiden met een microSD-kaart, maar een smartphone op dat prijspunt uitrusten met meer geheugen kan zeker geen kwaad.

Een upgrade die eerder aan mij voorbij is gegaan, is de vapor chamber cooling van Razer. Die zou de hitte beter moeten verdelen om lokale hittespots te voorkomen en daardoor de gameprestaties te optimaliseren. Eerlijk gezegd, heb ik niet meteen de meerwaarde hiervan kunnen ontdekken. Andere high-end smartphones rond hetzelfde prijspunt konden games even goed draaien en hadden deze koeltechnologie niet nodig daarvoor.

Al bij al is de Razer Phone 2 een heel degelijk toestel voor zijn prijspunt, maar de “massive upgrades” waar Razer het over heeft, zijn naar mijn mening niet zo heel baanbrekend. Je krijgt een lichtgevend Chroma-logo, een iets betere processor, camera’s met een kleine upgrade en de mogelijkheid tot draadloos laden. Als je dus graag een smartphone wilt die toegespitst is op games, zou de originele Razer Phone je nog steeds moeten bekoren voor €749,99. De Razer Phone 2 met zijn extraatjes kost je daarentegen €889,99. En voor mij zijn de upgrades die €140 niet waard.